Interpreta superhitului Jerusalema și-a prelungit vizita în România! Nomcebo Zikode, ședere de cinci stele într-un resort exclusivist din Deltă

ARTISTA, ZBOR PRIVAT CU ELICOPTERUL ȘI RĂSFĂȚ CU BUCATE ROMÂNEȘTI

Cu siguranță, artista nu va uita prea curând vizita în România! A avut grijă de asta personalul singurei locații de cinci stele din Delta Dunării, Lebăda Luxury Resort & SPA, care s-a asigurat ca Nomcebo Zikode, aflată la noi în țară împreună cu soțul, să petreacă momente de neuitat în singura deltă din lume declarată în întregime rezervație a Biosferei.

VIOREL POSTARUL, DIRECTOR GENERAL LEBĂDA LUXURY RESORT & SPA: „Pentru a admira Delta în toată splendoarea ei, am vrut să îi facem o mică surpriză artistei, drept care i-am pus la dispoziție un elicopter privat care să o aducă la noi și am întâmpinat-o cu șampanie. Traseul a impresionat-o, la fel de mult cum a impresionat-o și apartamentul ultramodern pe care i l-am oferit. Nomcebo Zikode a avut la dispoziție propria grădină și propriul jacuzzi în zona VIP a complexului nostru. Suntem deosebit de încântați că am avut-o drept oaspete și că am reușit să o facem să se simtă minunat, în mijlocul naturii.”

Răsfățul, de care se poate bucura orice turist care ajunge în această locație, a continuat și în restaurantele complexului, cu specific internațional, libanez și tradițional. Artista a savurat pentru prima dată preparate românești, felurile care au încântat-o, de altfel, și cel mai mult. Chefi cu experiență internațională i le-au preparat în cherhanaua locației, devenită trendsetter în domeniul ospitalității.

NOMCEBO ZIKODE, artistă: „Am savurat pește proaspăt, pescuit direct din Deltă și am aflat ce gust are mămăliga, dar și cât de bine merg combinate. În resortul din Deltă m-am simțit incredibil! A fost cel mai bun loc în care puteam ajunge. Am explorat inclusiv canalele Dunării în excursii cu barca, iar ghizii mi-au spus toate poveștile despre comorile acestui colț de Rai pe care îl aveți, aici, în România. Țara voastră este superbă, nu cred că puteți înțelege cât de încântată sunt să fiu aici!”

NOMCEBO ZIKODE, CONCERT PRIVAT LA LEBĂDA LUXURY RESORT & SPA

La rândul ei, Nomcebo Zikode și-a delectat gazdele: a susținut un concert doar pentru personalul resortului și pentru turiștii cazați acolo, care au dansat pe ritmurile superhitului Jerusalema. Surpriza a venit în timpul spectacolului privat, când Nomcebo Zikode a avut o cerere… cu totul specială.

VIOREL POSTARUL, DIRECTOR GENERAL LEBĂDA LUXURY RESORT & SPA: „Deși ziua următoare, artista își planificase plecarea, a fost atât de încântată de primire și de atmosferă, încât a decis să își prelungească vizita la noi și ne-a rugat, de pe scenă, să îi anulăm plecarea de a doua zi, ceea ce a fost cu adevărat o veste măgulitoare.”

ARTISTA SE GÂNDEȘTE SĂ DEVINĂ MAMĂ PENTRU A TREIA OARĂ. NUMELE VIITORULUI COPIL, INSPIRAT DE VIZITA ÎN DELTĂ

Pentru ca artista să se simtă ca în vacanță, după o perioadă plină de concerte, șederea ei la Lebăda Luxury Resort & SPA a inclus și un program de Detox, unic în zonă, degustare de vinuri și masaje de relaxare. În premieră, artista a dezvăluit personalului de aici că se gândește la o a treia sarcină!

VIOREL POSTARUL, DIRECTOR GENERAL LEBĂDA LUXURY RESORT & SPA: „În timpul unui dialog purtat cu artista într-o plimbare cu barca, personalul nostru a aflat și câteva povești de familie. Nomcebo Zikode are deja doi copii și perspectiva ar fi să le mai dăruiască un frate sau o soră, iar numele să fie legat de Delta noastră. Swan, în traducere „Lebădă” i se pare o alegere foarte potrivită!”

LEBĂDA LUXURY RESORT & SPA, OAZĂ DE RELAXARE ÎN INIMA DELTEI

Resortul unde Nomcebo Zikode și-a petrecută acest final de vară se află în inima unuia dintre cele mai frumoase patrimonii naturale ale UNESCO și este destinația perfectă de relaxare pentru vacanțele cu familia. Lebăda Luxury Resort & Spa pune la dispoziție musafirilor 80 de camere, apartamente și bungalow-uri, 5 piscine, exterioare și interioare, saune și servicii SPA, într-un loc care combină relaxarea în Delta sălbatică și facilitățile elegante ale unui hotel de 5 stele.

JERUSALEMA, HIT MONDIAL, VIRAL ȘI PE TIKTOK

Fără doar și poate, Jerusalema, piesa house cu influențe gospel care s-a auzit zilele acestea live și în România, este una dintre cele mai căutate și ascultate melodii ale tuturor timpurilor. Lansat la finalul anului 2019, superhitul a devenit viral în pandemie și a reușit să depășească jumătate de miliard de vizualizări pe YouTube, generând peste 800 de milioane de clipuri pe TikTok. De altfel, Jerusalema este astăzi o mișcare de grup, în adevăratul sens al cuvântului. Oameni de pe tot mapamondul se filmează în timp ce dansează pe această piesă, care a ajuns să fie comparată cu „Macarena”.

