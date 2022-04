Interviu cu avocatul Flavius Crâznic, specializat în Drept Penal – Comercial (White-Collar Crime) și fondator al Casei de Avocatură „Crâznic și Asociații”

Flavius este un profesionist desfăvârșit și își desfășoară activitatea la cel mai înalt nivel. Cu realizări notabile în domeniu și o carieră excepțională în Drept, de peste 30 de ani, Flavius a reușit să își construiască un veritabil portofoliu de rezultate de succes. 16 ani i-a dedicat procuraturii, unde a deținut funcții cheie de conducere în instituții importante ale statului. Ulterior, a dorit să fie mai aproape de oameni, așa că a ales să fie avocat. În prezent se bucură de proiectul său mult îndrăgit: Societatea Civilă de Avocați „Crâznic și Asociații”. Firma de avocatură a reprezentat mii de persoane, iar multe dintre procese au avut o soluționare favorabilă. Haideți să descoperim împreună detalii despre succesul lui Flavius Crâznic în avocatură.

Aveți o experiență bogată în Drept. Inițial ați început ca procuror, iar apoi ați obținut funcții cheie în instituțiile statului, datorită profesionalismului și priceperii de care ați dat dovadă. Cum v-a ajutat asta în tranziția către avocatură?

Sincer, m-a ajutat mult experiența de procuror. Celelalte funcții pe care le-am îndeplinit m-au ajutat mai puțin, dar peste tot pe unde am fost am învățat și am încercat să las câte ceva în urmă. De exemplu, din funcția de consilier al ministrului Justiției am avut ocazia să lucrez la elaborarea legislației din domeniul Justiției, care a permis României să adere la Uniunea Europeană. Iar activitatea desfășurată în conducerea Oficiului Național de Combatere a Spălării Banilo m-a ajutat să înțeleg mai bine acest fenomen.

Cum a luat naștere povestea Societății Civile de Avocați pe care o aveți, Crâznic și Asociații?

Povestea societății a luat naștere în mod firesc. Îmi place să construiesc proiecte de la zero. Urăsc rutina, așa că, din când în când, o iau de la capăt. Așa am făcut și în 2016, când am pus bazele Societății Civile de Avocați „Crâznic și Asociații” Am crescut în fiecare an și am ajuns la o echipă de 10 oameni și câțiva colaboratori externi, care gestionează un portofoliu însemnat și variat de cauze penale, civile, comerciale, etc.

Acum sunteți un avocat renumit, care se mândrește cu câștigarea unor procese grele. Care dintre procesele penale câștigate v-a adus cea mai mare satisfacție de-a lungul carierei?

Am avut și avem clienți din ramuri diferite de activitate: miniștri, parlamentari, oameni de afaceri români și străini, magistrați etc. Însă, am avut și oameni simpli, pe care ne străduim să-i ajutăm. Să știți că satisfacția este aceeași atunci când câștigi un proces. Suntem conștienți că pentru fiecare client procesul lui este cel mai important. Așadar, ne străduim să oferim tuturor cele mai bune servicii juridice și ne bucurăm atunci când, de cele mai multe ori, rezultatele sunt pe măsură.

La Crâznic și Asociații există o paletă largă de servicii de calitate la care pot avea acces clienții. Care sunt cele mai dese probleme pentru care oamenii aleg să îi reprezentați?

Activitatea noastră este în strânsă legătură cu domeniul deptului penal-comercial. Iar majoritatea clienților sunt vizați de anchete care au o componentă economică sau financiar-fiscală. Am obținut, însă, rezultate excelente și în domeniul dreptului civil, familiei, muncii, contenciosului administrativ, CEDO etc.

Aproape 2.000 de clienți mulțumiți, un număr uriaș am putea spune. Asta înseamnă foarte multe cazuri rezolvate, din toate ramurile Dreptului (Penal, Contencios Administrativ, Civil ș.a.). Însă, știm cu toții că serviciile premium costă. Cum ați determinat clienții să se gândească la beneficii?

În dosarele penale, clienții se gândesc mai mult la riscuri decât la beneficii. Astfel, ei aleg un avocat cu experiență sau o societate de avocatură reputată să-i asiste și să-i reprezinte, chiar dacă onorariile sunt mai mari. În celelalte cazuri, de natură civilă-comercială, clientul are, de obicei, stabilit un onorariu de succes pe care îl achită atunci când îi câștigăm procesul. Prin urmare, clientul are toate motivele să fie mulțumit și să achite un onorariu „premium.”

Cât de importantă este loialitatea și confidențialitatea în relația avocat-client?

Loialitatea și confidențialitatea sunt importante în orice relație, nu numai în avocatură, fiindcă ele conduc la încredere. Iar relația avocat-client nu poate exista fără încredere. Așadar, cine vrea să practice avocatura la un nivel înalt și pe o perioadă îndelungată trebuie să respecte anumite principii. Altfel, mai devreme sau mai târziu, va rămâne fără clienți. Și invers este valabil: dacă dai dovadă de profesionalism, clienții vor reveni cu încredere, ori de câte ori vor avea o problemă de natură juridică.

