În interiorul sistemului digestiv trăiesc trilioane de microorganisme care formează microbiomul intestinal. Atunci când acestea se află în echilibru, digestia funcționează mai bine, iar organismul folosește mai eficient nutrienții din alimente.

Probioticele sunt microorganisme vii care pot susține flora intestinală și pot contribui la menținerea unui tranzit normal. Unele persoane le folosesc după tratamente cu antibiotice, în perioade cu disconfort digestiv sau ca parte a unei rutine pentru sănătatea intestinului.

Beneficiile depind de tulpinile folosite, de doză, de durata administrării și de nevoile fiecărui organism.

Cum comunică intestinul cu creierul?

Legătura permanentă dintre sistemul digestiv și creier poartă numele de axă intestin-creier. Cele două zone comunică prin nervi, hormoni, sistemul imunitar și substanțe produse de microorganismele intestinale. Nervul vag are un rol important în acest proces, deoarece transmite informații în ambele direcții.

Această legătură explică de ce emoțiile puternice pot provoca greață, crampe sau lipsa poftei de mâncare. În același timp, un intestin sensibil poate influența starea generală, somnul și capacitatea de concentrare. Comunicarea dintre intestin și creier este continuă și se adaptează la alimentație, stres, odihnă și starea de sănătate.

Bacteriile benefice din intestin descompun fibrele alimentare și produc acizi grași cu lanț scurt. Acești compuși hrănesc celulele colonului, susțin bariera intestinală și participă la reglarea răspunsului imunitar. Flora intestinală este implicată și în procesele prin care organismul produce sau folosește anumite substanțe importante pentru sistemul nervos.

Un microbiom divers susține o digestie mai stabilă și o mai bună toleranță la alimente. Când echilibrul florei se modifică, pot apărea balonare, gaze, tranzit neregulat sau senzația de abdomen greu. Disconfortul repetat poate afecta somnul, pofta de mâncare și energia din timpul zilei.

Printre factorii care pot dezechilibra flora intestinală se numără:

administrarea antibioticelor și a anumitor medicamente;

alimentația săracă în fibre;

consumul frecvent de produse ultraprocesate;

stresul prelungit și odihna insuficientă;

infecțiile digestive;

consumul ridicat de alcool;

lipsa mișcării.

Cum pot susține probioticele starea generală?

Probioticele contribuie în primul rând la susținerea mediului intestinal. Anumite tulpini pot fi utile după tratamente cu antibiotice, în unele episoade de diaree sau pentru reducerea anumitor simptome digestive. O digestie mai bună poate sprijini indirect somnul, confortul zilnic și nivelul de energie.

Cercetările legate de influența probioticelor asupra stresului și stării de spirit continuă să se dezvolte. Rezultatele diferă în funcție de tulpină, doză și durata administrării. De aceea, produsele trebuie alese în funcție de scopul urmărit, nu doar după numărul de bacterii menționat pe ambalaj.

Unele formule cu probiotice pentru adulți conțin o singură tulpină, iar altele combină mai multe tipuri de microorganisme. Un produs cu multe tulpini poate fi util în anumite situații, însă numărul mai mare nu înseamnă automat rezultate mai bune. Contează calitatea formulei, stabilitatea bacteriilor și existența unor indicații precise de administrare.

Energia zilnică depinde de mai mulți factori. Somnul, alimentația, mișcarea, nivelul de fier, vitamina B12, funcția tiroidei și modul în care organismul gestionează glicemia au un rol important.

Probioticele pentru adulți pot susține digestia, dar funcționează cel mai bine ca parte a unei rutine echilibrate.

La alegerea unui produs este util să verifici:

denumirea completă a tulpinilor;

numărul de unități formatoare de colonii;

cantitatea garantată până la data expirării;

condițiile de păstrare;

scopul pentru care este recomandat produsul;

durata administrării;

prezența prebioticelor în formulă.

La începutul administrării pot apărea gaze sau o ușoară balonare. Organismul are uneori nevoie de câteva zile pentru a se adapta. Persoanele cu afecțiuni grave, imunitate scăzută sau tratamente complexe ar trebui să ceară sfatul medicului înainte de a folosi suplimente cu probiotice.

Cum susții microbiomul prin alimentație și stil de viață?

Microbiomul are nevoie de o alimentație variată. Fibrele din legume, fructe, leguminoase, ovăz, semințe și cereale integrale hrănesc bacteriile benefice. Diversitatea alimentelor vegetale ajută la menținerea unui ecosistem intestinal echilibrat.

Alimentele fermentate pot completa meniul zilnic. Iaurtul cu culturi vii, chefirul, varza murată natural și alte legume fermentate aduc microorganisme și compuși rezultați din fermentație. Aceste alimente se introduc treptat, în funcție de toleranța digestivă.

Prebioticele reprezintă hrana bacteriilor benefice. Ele se găsesc în ceapă, usturoi, praz, sparanghel, ovăz, leguminoase și banane mai puțin coapte. Creșterea cantității de fibre se face treptat, iar hidratarea trebuie menținută la un nivel potrivit.

Somnul și gestionarea stresului contează la fel de mult ca alimentația. Mesele luate în grabă, programul neregulat și odihna insuficientă pot influența tranzitul intestinal. Mersul pe jos, mesele regulate și un program stabil de somn susțin atât digestia, cât și nivelul de energie.

Probioticele pentru adulți pot fi administrate într-o perioadă bine stabilită, iar efectele pot fi urmărite de la o săptămână la alta. Este util să notezi schimbările legate de tranzit, balonare, somn, energie și toleranța la alimente. În acest fel poți observa mai ușor dacă produsul ales răspunde nevoilor tale.

Echilibrul intestinal se construiește prin obiceiuri constante. Alimentația variată, odihna, mișcarea și alegerea potrivită a unor probiotice pentru adulți pot susține digestia și starea generală. Un intestin sănătos oferă organismului o bază mai bună pentru energie, concentrare și adaptarea la stresul zilnic.

Surse de documentare:

https://www.gnc.com.ro/digestie-si-detoxifiere/prebiotice-si-probiotice.html?page=1 https://www.catena.ro/probioticele-pot-ameliora-functia-cognitiva-si-starea-de-spirit https://comenzi.farmaciatei.ro/info-tei/informatii-utile/legatura-dintre-probiotice-si-stres https://transilvaniahealing.ro/intestinul-al-doilea-creier-flora-intestinala-stare-spirit/

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