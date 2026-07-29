Pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului sportiv, autoritățile locale au decis închiderea circulației rutiere între orele 17:30 și 24:00 pe străzile Mihai Bravu, Alexandru Vlahuță și Stadionului. În acest interval orar, șase trasee de transport în comun vor fi deviate pe rute ocolitoare.

Călătorii sunt sfătuiți să consulte cu atenție stațiile suspendate pe durata restricțiilor pentru a-și putea planifica deplasările în timp util.

Cum vor circula autobuzele pe traseele afectate

Traseul 5 (Spitalul Județean – Cartier Mihai Bravu)

Pe sensul spre Cartier Mihai Bravu, autobuzele vor urma traseul normal până pe strada Ștefan Greceanu, după care vor continua pe străzile N. Bălcescu, Dr. Bagdazar, Buna Vestire, Mircea cel Bătrân și Grădinari. Întoarcerea se va face în sensul giratoriu de la intersecția Mihai Bravu cu Chimiei, având stație de debarcare-îmbarcare la „Grădinari”. Nu se vor putea utiliza stațiile Poștei, Tăbăcărie, Războieni, Neajlov și Mihai Bravu.

Pe sensul spre Spitalul Județean, vehiculele vor parcurge străzile Grădinari, Armași, Lupeni, Ștefan cel Mare, Nicolae Bălcescu (cu stație la Muzeul de Istorie) și Ștefan Greceanu, reluând apoi traseul obișnuit. Vor fi suspendate stațiile Mihai Bravu, Neajlov, Tanin, Stadion și Poștei.

Traseul 7 (Dorobanțul – Bariera Rudului)

Pe sensul spre Centru, de la intersecția străzilor Mircea cel Bătrân cu Armași, autobuzele vor vira la stânga pe strada Armași, parcurgând apoi străzile Lupeni, Ștefan cel Mare și Nicolae Bălcescu, cu oprire la Muzeul de Istorie. Nu se vor efectua stațiile Școala 9 și Biserica Armoniei. Pe sensul opus, spre Dorobanțul, ruta rămâne nemodificată.

Traseul 22/22b (Auchan/Selgros – Bariera Unirii)

Sensul spre Bariera Unirii nu suferă modificări. Pe sensul spre Auchan/Selgros, traseul va include strada Lupeni, urmată de viraj la dreapta pe strada Ștefan cel Mare și strada Nicolae Bălcescu, cu stație la Muzeul de Istorie. Stațiile Școala 9 și Biserica Armoniei nu vor fi funcționale.

Traseul 104 (Armoniei – UZTEL)

Pe sensul spre UZTEL, autobuzele vor parcurge străzile Armoniei, Mihai Bravu, Nicolae Bălcescu, Dr. Bagdazar, Buna Vestire, Mircea cel Bătrân, Grădinari și Mihai Bravu, continuând apoi pe ruta normală. Se suspendă stațiile Maternitate și Grădinari.

Pe sensul UZTEL – Armoniei, traseul va fi normal până în stația FERO, urmat de străzile Grădinari, Armași, Lupeni, Ștefan cel Mare, Nicolae Bălcescu și Armoniei. Nu se vor utiliza stațiile Grădinari, Maternitate și Biserica Armoniei.

Traseul 302 (FERO – P.I.P.)

Pe sensul spre Centru, din stația FERO, autobuzele vor circula pe străzile Grădinari, Armași, Lupeni, Ștefan cel Mare și Nicolae Bălcescu, efectuând oprire la Muzeul de Istorie. Stațiile Maternitate, Grădinari și Biserica Armoniei vor fi suspendate. Pe sensul P.I.P. – FERO nu apar modificări.

Traseul 401 (Hipodrom – AFI Ploiești)

Pe sensul spre AFI Ploiești, traseul este normal până la intersecția străzilor Grădinari și Mihai Bravu, continuând apoi la dreapta pe strada Mihai Bravu, strada Apelor și în parcarea AFI Ploiești. Nu se pot utiliza stațiile Mihai Bravu, Neajlov, Tanin și Stadion.

Pe sensul AFI Ploiești – Hipodrom, traseul va rula din incinta AFI pe strada Apelor, Gh. Doja, Poștei, Apelor, Mihai Bravu (cu stații la Cornățel și Grădinari), intrând ulterior pe ruta obișnuită. Vor fi suspendate stațiile Alexandru Vlahuță, Războieni, Neajlov și Mihai Bravu.

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