Kérastase Genesis Serum: ce face și cum funcționează

Ce este căderea cauzată de stres și de ce contează diagnosticul corect

Nu orice cădere a firului de păr are aceeași cauză. Înainte de a cumpăra orice ser, e util să înțelegi cu ce tip de problemă ai de-a face.

Căderea datorată stresului — numită în dermatologie effluvium telogen — apare când un număr mare de fire intră simultan în faza de repaus (telogen) și cad după 2–3 luni de la factorul declanșator. Stresul emoțional, postpartum, dieta restrictivă și bolile acute sunt cauze frecvente. Nu presupune subțierea permanentă a firului și, în principiu, este reversibilă.

Căderea mecanică sau prin tracțiune apare din cauza pieptănatului agresiv, a coditelor strânse sau a procedurilor termice repetate. Firul se rupe, nu cade din rădăcină.

Kérastase Genesis vizează exact aceste două scenarii. Nu este o soluție pentru alopecia androgenetică (căderea hormonală cu subțierea progresivă a firului) — aceea necesită ingrediente complet diferite, de obicei minoxidil sau ketoconazol.

Ingredientele active din Genesis Serum și ce face fiecare

Aceasta este partea pe care majoritatea recenziilor o sare. Ingredientele contează mai mult decât brandul.

Ginger Root (extract de ghimbir)

Extractul de Zingiber officinale are proprietăți dovedite de stimulare a microcirculației la nivel de scalp. O circulație mai bună înseamnă un transport mai eficient al nutrienților la bulbul pilos. Studiile in vitro indică și un efect indirect de susținere a fazei anagen (creștere activă).

Aminexil (diaminopyrimidine oxide)

Aminexil este un ingredient cu o istorie mai lungă în tricologie, prezent și în unele produse L’Oréal Professionnel. Mecanismul propus: inhibarea rigidizării colagenului perifolic, care altfel ar bloca firul în folicul și ar face rădăcina fragilă. Nu este același lucru cu minoxidilul și nu acționează la nivel hormonal.

Glicoproteina de grâu (hydrolyzed wheat protein)

Proteina hidrolizată de grâu acționează la suprafața cuticulei fibrului. Reduce porozitatea, ameliorează rezistența mecanică a firului și limitează ruperea prin fricțiune sau pieptănat. Acesta este mecanismul principal pentru căderea de tip mecanic.

Formularea completă include și un amestec de ceramide și biotină, prezente în concentrații relativ mici, cu rol de suport structural.

Genesis Sérum Anti-Chute Fortifiant vs alte formate din linie: care e diferența

Linia Genesis are mai multe produse și e ușor să te pierzi între ele. O structurare rapidă:

Sérum Anti-Chute Fortifiant (serul clasic Genesis) — aplicat direct pe scalp, fără clătire. Concentrație mai mare de aminexil și extract de ghimbir. Acesta este produsul flagship al liniei pentru căderea activă.

Bain Anti-Chute (șamponul) — curăță scalpul și pregătește pentru absorbție. Conține aceleași actives în concentrații mai mici. Nu funcționează bine singur, dar amplifică efectul serului dacă sunt folosite împreună.

Masque Reconstituant — acționează pe lungimi și vârfuri, nu pe scalp. Adresează fragilitatea mecanică prin reconstituire proteică. Util mai ales dacă firul este deteriorat termic sau chimic.

Défense Thermique — spray de protecție termică, nu un tratament anti-cădere propriu-zis. Conține aceleași proteine, dar scopul principal este protejarea fibrei la expunere la căldură.

Dacă obiectivul este reducerea căderii, serul este produsul central. Restul liniei completează, nu înlocuiește.

Cum se aplică corect serul Genesis pentru rezultate maxime

Aplicarea greșită este motivul cel mai frecvent pentru care oamenii spun că un ser „nu a funcționat”.

Serul Genesis se aplică pe scalp umed sau uscat, nu pe lungimile firului. Se distribuie direct pe zone de interes (frunte, creștet, tâmple), se masează ușor 1–2 minute pentru a stimula circulația și nu se clătește.

Frecvența recomandată de Kérastase este de 3 ori pe săptămână pentru faza activă (primele 6 săptămâni), apoi 2 ori pe săptămână pentru menținere. Saltul peste aplicări reduce semnificativ eficiența — aminexilul are nevoie de expunere regulată pentru a inhiba rigidizarea colagenului perifolic.

O greșeală comună de evitat

Mulți utilizatori aplică serul pe lungimile uscate „pentru nutriție”. Produsul nu este conceput pentru asta și nu aduce beneficii pe fibra uscată. Dacă scopul este hidratarea sau nutriția firului, un masque sau un ulei de finisare sunt produse mai potrivite.

Cât durează până apar rezultate vizibile — așteptări realiste

Acesta este subiectul pe care îl caută cel mai mulți oameni și unde există cel mai mult marketing exagerat.

Kérastase indică o reducere vizibilă a căderii după 6 săptămâni de utilizare regulată. Această perioadă corespunde cu ciclul de reînnoire al fazei anagen-telogen la nivel superficial de scalp.

În practică, mulți utilizatori raportează o scădere a căderii la pieptănat (semn că fragilitatea mecanică s-a redus) după 3–4 săptămâni. Reducerea efectivă a efluviumului telogen durează mai mult, uneori 8–12 săptămâni, pentru că depinde și de îndepărtarea factorului declanșator (stresul, dieta etc.).

Un lucru de reținut: dacă în primele 2–3 săptămâni observi o ușoară creștere aparentă a căderii, aceasta nu înseamnă că produsul nu funcționează. Stimularea microcirculației accelerează tranzitul firelor aflate deja în faza telogen — ele ar fi căzut oricum, dar mai lent.

Cui i se potrivește Genesis și când ar trebui să alegi altceva

Genesis Serum este potrivit pentru:

Cădere difuză recentă, apărută în context de stres, schimbare hormonală post-sarcină sau schimbare de sezon

Firul subțiat ca textură (fin, fără volum) dar cu densitate normală pe scalp

Scalp sensibil care nu tolerează ingrediente puternic keratolitice sau antimicotice

Utilizatori care vor să complementeze un tratament medical deja în curs

Genesis NU este recomandat ca tratament principal pentru:

Alopecie androgenă cu retragere clară a liniei de implantare — necesită minoxidil topic sau tratament hormonal

Dermatită seboreică activă sau psoriazis de scalp — întâi tratamentul dermatologic, apoi cosmetica de susținere

Cădere cauzată de deficit sever de fier sau tiroidian — tratamentul cauzei prime este obligatoriu

Serul Kérastase Genesis nu este un medicament. Este un produs cosmetic performant care susține sănătatea foliculară în condiții optime — nu înlocuiește un consult dermatologic dacă căderea este severă sau progresivă.

