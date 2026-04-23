Clienții pot deschide un cont online în mai puțin de 5 minute, acesta devine complet activ în aproximativ 10 minute, cu cardul digital disponibil imediat pentru utilizare.

În momentul deschiderii contului, datele din actul de identitate sunt verificate automat, prin compararea informațiilor furnizate cu datele din baza oficială a DGEP. Astfel, procesul elimină verificările manuale și reduce semnificativ timpul de procesare, asigurând în același timp o preluare corectă a datelor.

Pentru persoanele care dețin noile cărți electronice de identitate, deschiderea unui cont online la Libra Internet Bank nu mai necesită dovada adresei de domiciliu.

De asemenea, prin parteneriatul cu DGEP, datele clienților sunt actualizate automat, fără acțiuni suplimentare din partea acestora, reducând interacțiunile administrative și simplificând relația cu banca.

Prin această integrare, Libra Internet Bank eficientizează deschiderea conturilor online și simplifică interacțiunea clienților cu serviciile bancare, asigurând totodată un nivel ridicat de securitate și acuratețe a datelor.

Libra Internet Bank a fost prima bancă din România care a introdus deschiderea conturilor online fără hârtii și fără deplasări în sucursale, încă din 2014. De atunci, banca a continuat să îmbunătățească procesul, astfel încât deschiderea contului să fie cât mai simplă și mai rapidă pentru clienți.

Despre Libra Internet Bank

Libra Internet Bank oferă soluții financiare complete adresate persoanelor fizice, acordând o atenție specială românilor din Diaspora, precum și produse și servicii pentru Profesiile Liberale, companii din Real Estate și Agribusiness. Libra Internet Bank este, de asemenea, partenerul celor mai importante fintech-uri internaționale prezente în țară. Libra Internet Bank oferă plăți instant în lei și în euro, precum și un serviciu de inteligență artificială generativă bazat pe voce în aplicația sa de mobile banking. Libra Internet Bank are o rețea de 59 de sucursale în București și alte orașe mari din România. Libra Internet Bank a fost înființată în 1996 în București și face parte din grupul american de investiții New Century Holdings (NCH).

