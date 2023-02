Extra premii

La începutul concursului ne gândisem să oferim ca extra premii câteva buchete de flori. Dar, după ce am primit mai multe mesaje de la cititori, am decis să suplimentăm premiile din runda aceasta cu produse care sunt mai apropiate de nevoile participanților. Așadar, în loc de buchete de flori, vom oferi următoarele premii suplimentare:

1 aragaz;

1 mașină de spălat;

1 televizor;

1 cuptor electric;

1 aspirator;

1 robot bucătărie;

1 mașină de tocat;

1 prăjitor de pâine;

1 fier de călcat;

1 tigaie Delimano.

Astfel, în runda a 9-a am pus la bătaie 36 de premii: de la aragaz, mașină de spălat sau televizor, până la prăjitoare de pâine sau roboți de bucătărie.

Lista câștigătorilor rundei a 8-a a concursului “Câștigă cu Întrebarea Zilei”:

1. Paulina T. – mașină de spălat;

2. Evelin D. – aragaz;

3. Rodica B. – televizor;

4. Laura B. – cuptor electric;

5. Mihaela M. – fier de călcat;

6. Demidov S. – mixer;

7. Catalin E. – robot de bucătărie;

8. Cam C. – robot de bucătărie;

9. Filigeanu Z. – aspirator;

10. Liviu Radu M. – aspirator;

11. Viorica D. – aspirator;

12. Luchian T. – mașină de tocat;

13. Domnica G. – mașină de tocat;

14. Gabi M. – mașină de tocat;

15. Filip A. – mașină de tocat;

16. Alina P. – tigaie Delimano;

17. Aurelian S. – tigaie Delimano;

18. Mihaela S. – tigaie Delimano;

19. Catalin C. – tigaie Delimano;

20. Luminita I. – tigaie Delimano;

21. Maria C. – prăjitor de pâine;

22. Ionel L.. – prăjitor de pâine;

23. Ileana R. – prăjitor de pâine;

24. Mihaela B. – prăjitor de pâine;

25. Sorin A. – prăjitor de pâine;

26. Aurica B. – prăjitor de pâine;

Runda a 9-a a concursului “Câștigă cu Întrebarea Zilei” se va desfășura în perioada 27 februarie – 12 martie 2023. Pentru mai multe detalii, consultă regulamentul concursului sau accesează rubrica FAQ aici.

