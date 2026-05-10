„Dragă Buzdu, anul ăsta avem 4 majorate. 2008 s-ar putea să fi fost cel mai bun an al nostru.

Întâi s-a născut Maria ta, înainte de cireșele de mai, odată cu Chanel no. 5. Apoi, la culesul viei și de Ziua Inimii, s-a născut al nostru, Radio ZU. Iar apoi, în toamna târzie, s-au născut înainte de vreme ale mele. Mara și Cezara.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Toți acești 4 prunci împlinesc 18 ani anul ăsta. De-aia am zis că s-ar putea ca 2008 să fi fost cel mai bun an al nostru. Deși, dacă mă gândesc mai bine, fiecare an în care ceea ce lăsăm în urma noastră trăiește și umple Pământul de bucurie e cel mai bun an. Să-ți trăiască, Maria, dragă Daniel Buzdugan! Și să umple Pământul de bucuria ei. În 2008, am făcut trei fete și un radio. Și de atunci trăim prin ele. Și fiecare an e cel mai bun an”, a scris Mihai Morar pe contul de socializare.

De mai bine de un deceniu, Mihai Morar trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Gabriela, femeia care i-a dăruit trei copii. Pe 10 iunie 2025, cei doi soți au aniversat 19 ani de căsnicie. „19.”, a fost mesajul scris de Mihai Morar în descrierea unei imagini vechi în care apare alături de soția sa.