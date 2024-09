Lumea la care visăm: 10 ani de Electric Castle în 5 minute

Ajunsă la ediția a 10-a, echipa festivalului conturează o concluzie: e nevoie doar de un sat pentru a crea o lume la care să visezi un an întreg. După un deceniu de aventuri pe care nu le-ar fi anticipat nici în cele mai creative scenarii, organizatorii au ales să privească în urmă, fără regrete, iar rezultatul este un material video ce dezvăluie situații inedite din istoria festivalului.

„Să construiești de la zero un festival cum este Electric Castle înseamnă să renunți la zona ta de confort. Echipamente care dispar exact când ai nevoie de ele, artiști de care te desparți doar pentru a te împăca din nou, chiar și o mică tornadă – sunt acea parte pe care nimeni nu o ia în calcul când pornește un festival. Mergi mai departe, cuprins de Bonțida fever, și găsești soluții. Știi că nu ești singur, ci îi ai alături de toți cei ce visează, asemenea ție, o lume altfel.”, spune Tudor Costinaș, Head of Communications Electric Castle.

Recomandări Cazul medicului timișorean Octavian Mazilu care număra șpaga în toaletă: condamnat cu suspendare pentru că „nu condiționa actul medicat de primirea banilor”

Cu 40 de zile înaintea ediției din 2024, se știu deja primele 1.000 de persoane care vor fi pe domeniul Banffy. Sunt cei care vor face parte din echipa festivalului, pregătiți să construiască din nou, de la firul ierbii, spațiul în care Massive Attack, Bring Me The Horizon, Queens of The Stone Age, Chase and Status, Rema, Sean Paul, Ricardo Villalobos, Paolo Nutini și Khruangbin vor descoperi Bonțida, un public unic și lumea pe care, cu mândrie, mii de fani o numesc festivalul lor preferat.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO Mihai Morar le-a cumpărat mașină părinților lui. Prețul de pornire al autoturismului începe de la 18.800 de euro

Urmărește-ne pe Google News