Ce face Nestlé pentru a contribui la scăderea risipei alimentare?

Modul în care Nestlé România și-a adaptat portofoliul de produse pentru a evita risipa alimentară este ilustrativ: majoritatea produselor (cereale, batoane, tablete) sunt astfel porționate încât să fie ușor de consumat complet, iar pe ambalaje sunt precizate porțiile. Analiștii noștri calculează atent cantitatea de produse care este pusă pe piață, tocmai din nevoia de a acoperi corect nevoile consumatorilor și pentru a preveni risipa. Dacă, din motive obiective, rămân produse care nu sunt absorbite de piață, redirecționăm aceste cantități prin donații și sponsorizări. Nestlé România donează anual în jur de 60 de tone de produse către Banca pentru Alimente, pentru a le salva de la risipă și distrugere, ajutând astfel beneficiarii Băncii.

De asemenea, lucrăm în mod activ la susținerea consumatorilor noștri în bucătărie, propunând soluții și instrumente concrete care să îi sprijine zi de zi. Anul trecut a fost lansat primul Ghid de Nutriție a Copiilor din România scris de dieteticienii autorizați de la Asociația Dieteticienilor din România cu sprijinul Nestlé, pentru părinții care au nevoie de informație bazată pe dovezi și inspirație pentru alimentația copiilor. De asemenea, compania a susținut crearea de culegeri de rețete speciale de la părinți pentru părinți și a finanțat campanii de informare și educare a consumatorilor în privința evitării risipei alimentare.

Recomandări Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările

De ce a fost necesar un exercițiu de imaginație pentru a vedea ce înseamnă risipa alimentară?

Putem ”vedea” o mașină de o tonă, un camion de patruzeci de tone, un vapor de zece mii de tone, dar mai departe, e nevoie de un pic de imaginație ca să vizualizezi ce înseamnă 2,5 milioane de tone de deșeuri alimentare. Dacă cele 2,5 milioane de tone de mâncare aruncată ar trebui transportate dintr-o dată, ar fi necesare 62.500 de autocamioane cu remorcă TIR, care s-ar înșirui într-o coloană lungă de 875 kilometri, aproape cât distanța rutieră dintre Constanța și Satu Mare – ținând cont de capacitatea de transport a unui autocamion și lungimea acestuia. Aceasta este realitatea pe care noi, printre alții, încercăm să o schimbăm, să reducem risipa alimentară, promovând în același timp un stil de viață echilibrat și adaptat la contextul economic.

Cum îi veți implica pe români mai mult în reducerea risipei alimentare?

Pentru a sensibiliza consumatorii, Nestlé România a lansat noua campanie „Când risipa e prea mare, NutriPorția readuce pofta de echilibru”, sub egida NutriPorția, ghidul pentru o alimentație echilibrată, construit pe două principii: diversitate și cantitate, și care este acum extins și pentru adulți. Prin această campanie, Nestlé își propune să atragă din nou atenția asupra fenomenului de risipă alimentară din România, să arate ce se poate face pentru a evita și cum poate ajuta instrumentul NutriPorția la crearea unei liste de cumpărături, a unui meniu echilibrat pentru toată familia pe săptămână, evitând astfel risipa și costurile suplimentare. Campania se derulează pe canalele proprii, dar și în presa scrisă, digital și cu ajutorul unor influenceri care ajung la mai multe comunități, de la tinerii din Generația Z până la părinți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE