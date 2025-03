Râdem, glumim. Chiar dacă unii poartă roșu-galben-și-albastru chiar și la culcare, alții caută să-și arate dragul de patrie prin alte căi: poartă un tricou motive traditionale, care să fie o idee mai subtil. România nu se supără dacă nu ai porți zilnic o uniformă tricoloră. Așadar, călcâiele celor care apreciază tradiționalul se vor aprinde imediat după tricourile de la ColorEscu.

Românesc, finuț, “frumușăl”: ce opțiuni propun cei de la ColorEscu?

Tricouri cu desene de bun gust ce ilustrează mândre în port tradițional

Tricouri simple casual, cu un motiv de broderie tradițional care să le scoată din anonimat

Bluze cu fermoar, confortabile, cu o mică broderie tradițională pe piept

Bluze de damă cu model tradițional, puțin abstract

Și multe altele. Practic, toate motivele regăsite în articolele vestimentare sunt inspirate din iile tradiționale, arta românească (cum ar fi Coloana Infinitului a lui Brâncuși), broderii etnografice și simboluri dacice cunoscute.

Hihi-uri de pe chiept

Lumea ColorEscu are altă fațetă: tricouri cu mesaje haioase barbati. Jupâne, say no more. Aici găsești tricoul care să arate că ești un domn desăvârșit, dar cu un simț al umorului dezvoltat.

Poate ești “Gică Contra”. Poate ești “Unu” sau altu. Poate te crezi “Buricul Pământului”. Poate ești “Om” – nu judecăm, zicem numai ce tipuri de mesaje vei găsi printre tricourile ce stârnesc chicoteli printre cei dragi. Dac-ar fi să răsfoiești prin modelele de pe site, probabil îți va veni deja în minte câteva idei de cadou pentru cineva din viața ta. Nu zâmbi, zânule. Poate soția va citi acest articol și iată cum vei deveni, peste noapte, “Zmeul”.

Recomandări Schema prin care România a fost invadată de carburanți produși din petrol rusesc – INVESTIGAȚIE

Privire de ansamblu – pentru inspirație de cadou

Iată ce produse poți găsi în magazinul online:

Tricouri

Bluze și hanorace

Pantaloni scurți

Carduri cadou

Brățări

Șepci și căciuli

Pe lângă acestea, vei descoperi diverse colecții. Acestea sunt:

Tricolor România

De poveste

Haine Daci

Mesaje de bine

România

Tradiții

Colecții speciale

Colecțiile speciale nu sunt un secret, deci putem să ți le dezvăluim tot aici. Sunt designuri mai aparte, create special pentru evenimente, spații, sau artiști. Practic, nu sunt neapărat ediție limitată, ci sunt haine cu fler specific.

În orice caz, tot ce vei găsi la ColorEscu e 100% românesc. Frumos este să avem și noi, românii, ceva cu care să ne mândrim, iar de la această dorință, a pornit toată povestea acestui magazin online.

Fă-ți puțin timp și aruncă un ochi peste oferte, că merită să le răsfoiești pe îndelete. Comandă acum online un tricou cu motive tradiționale pentru tine și unul haios pentru partener sau parteneră, până ajunge acasă și te prinde cu mâța-n sac.

Contact:

comenzi@colorescu.ro

0770 949 155

Sursă foto: colorescu.ro

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Coaliția de guvernare și-a pus toată administrația publică în cap. Val de revendicări și amenințări cu greva generală

Urmărește-ne pe Google News