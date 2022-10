Margareta Roncea (65 de ani), Canada: Decizii care îți schimbă destinul

“Am fost profesoară de matematică în România cu o carieră de succes, peste 23 de ani la catedră. Am fost un dascăl apreciat. Dar la 47 de ani am emigrat în Canada împreună cu soțul și două fete adolescente. Nu știam engleza, dar asta nu m-a împiedicat să plec. Nu m-a speriat necunoscutul” și de aici intervine extraordinara capacitate de transformare a românului pentru a reuși în ceea ce-și propune. A învățat imediat limba, s-a adaptat impecabil, a învățat regulile, cutumele, s-a împrietenit cu oamenii și și-a creat noi oportunități.

“Nu a fost greu, împreună cu soțul am găsit locuri de muncă la aceleași companii, deși el a fost inginer în țară. M-am gândit să fiu profesoară în Canada dar nu s-ar fi potrivit cu exigența mea, aici totul e altfel. Am muncit în diferite domenii (administrator de bloc, reparații de telefoane mobile într-o companie mare, inspector de calitate pentru piese de mașini) și am realizat că pot să mă adaptez.” Cum altfel? Proverbiala ambiție a românului care-i face să mute munții din loc dacă-și propune. Pentru Margareta, limba și acumularea de noi informații nu au fost un prag greu de depășit. Au venit, au trecut, au fost asimilate, firesc, cu luciditate și ambiție așa cum numai un profesor român de matematică poate privi provocările vieții, mereu în căutare de soluții și rezolvări. „Acum, pasiunea mea este domeniul financiar și vreau să ajut oamenii, să-i educ dacă ei vor.” Cum altfel? Când ai pedagogia în sânge, orice-ai face vrei să dai mai departe…

Recomandări Găgăuzia: cum arată văzută de aproape bomba cu ceas a Moldovei și pretextul ideal pentru Rusia

„Întâlnirea mea cu Lorand Soares Szasz a fost edificatoare iar acum sunt life Upriserz members. Încerc să aplic ce învăț de la Lorand și de la echipa lui în familia mea, în jobul meu. Recomand și altora să-l urmărească pe Lorand, dar din păcate nu toată lumea este deschisă la nou. Majoritatea nu realizează că viața lor este închiriată și că muncesc pentru alții, nu realizează că patronii sau băncile câștigă.” Cea mai importantă lecție pe care Margareta și soțul ei au învățat-o de pe platforma Upriserzs? „Am învățat că achitarea casei este ultimul lucru care trebuie achitat din toate datoriile pe care le ai. Pușculițele, gândirea pe termen lung, credința, ne ajută pe mine și soțul meu să fim fericiți. Suntem împliniți, după 17 ani de Canada și nu regretăm nicio clipă schimbarea făcută.”

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un român face dezvăluiri șocante despre Cristiano Ronaldo: „Am lucrat la el acasă. Mi s-a părut inuman, a uitat că a fost sărac”

Playtech.ro ȘOC! Ce a spus Huidu despre revenirea lui Mihai Găinușă la TV! Nimeni nu se aștepta la asta! EXCLUSIV

Viva.ro Ce s-a ales de fosta soție a lui Adrian Sârbu, după ce era odinioară cea mai invidiată femeie. Poze rare cu ea, la 55 de ani

Observatornews.ro Un bărbat pe trotinetă și un șofer și-au împărțit pumni și picioare, într-o intersecție din București

Știrileprotv.ro Ungaria cere României autonomie și drepturi colective pentru maghiari. Reacția Bucureștiului

FANATIK.RO Bia Khalifa, descalificată de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! Scandal uriaș cu Ami, șefii Pro TV au rămas mască

Orangesport.ro Bănel Nicoliţă a şocat clienţii unui restaurant. A pus un om al străzii la masă. "Miroase", au strigat cei din jur, iar totul s-a terminat drastic

HOROSCOP Horoscop 20 octombrie 2022. Săgetătorii au parte de sprijin, de bunăvoința celor din jur și de amabilitatea lor, fără să facă niciun efort