O pedeapsă de două decenii și jumătate pentru o faptă din adolescență

Cazul bărbatului a început în anul 2000, când, la doar 18 ani, s-a prezentat în fața tribunalului din Berne-Laupen. Sub influența alcoolului și a drogurilor, tânărul și-a atacat mama și un prieten de familie cu un cuțit de bucătărie și o furculiță, rănindu-i ușor, relatează cotidianul elvețian Blick, parte a grupului Ringier Media International.

Pentru aceste fapte, a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru tentativă de vătămare corporală gravă și încălcări ale legii privind stupefiantele.

Deși pedeapsa inițială a fost de doi ani, el nu a fost eliberat. În loc să fie încarcerat, a fost supus unei terapii pentru dependența de droguri, iar medicii i-au pus diagnosticul de „tulburare de personalitate emoțional instabilă”. După ispășirea pedepsei, a fost internat pentru o perioadă nedeterminată.

În timpul internării sale, bărbatul a fost supus mai multor evaluări psihiatrice și a încercat în repetate rânduri să obțină eliberarea. În ianuarie 2024, a depus o nouă cerere de eliberare condiționată, dar a fost respinsă. Într-un interviu acordat în 2023, acesta a spus: „Nu sunt monstrul descris în dosare”.

Ce spune articolul 59 din Codul penal elvețian

Articolul 59 din Codul penal elvețian permite internarea persoanelor considerate periculoase din cauza unor tulburări psihice, pentru a proteja societatea și pentru a le oferi tratament.

Totuși, legea prevede că durata maximă a unei astfel de măsuri este de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire în baza unei decizii judecătorești.

În prezent, aproximativ 1.260 de persoane sunt supuse acestui regim în Elveția, conform datelor furnizate de Oficiul Federal de Statistică.

Perioada de internare a depășit limita maximă legală a unei pedepse cu închisoarea pe viață

În cazul său, perioada de internare a fost extinsă succesiv, ajungând la un total de 25 de ani, depășind chiar și limita maximă legală a unei pedepse cu închisoarea pe viață, care este de 20 de ani.

În cele din urmă, Tribunalul Federal a catalogat această durată drept „disproporționată” și a dispus eliberarea sa.

Bărbatul a fost eliberat pe 10 februarie 2026, dar autoritățile nu i-au oferit nicio formă de suport post-detenție. Potrivit Oficiului Federal al Justiției, nu există o bază legală care să permită monitorizarea sau sprijinirea sa după eliberare.

Între timp, o cerere a autorităților din Berna de a dispune o nouă internare a acestuia este încă în așteptare.

