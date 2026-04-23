Când vine momentul să-ți schimbi mașina de spălat, probabil deschizi un site de electrocasnice și te pierzi printre sute de modele. Filtrezi după preț, te uiți la review-uri, compari specificații pe care nu le înțelegi complet. Până la urmă, alegi fie ce e mai ieftin, fie brandul pe care l-ai văzut la reclamă. Dar ce-ar fi dacă ai afla că există o variantă cu tehnologie de top, la preț accesibil, făcută de o companie românească cu peste 30 de ani de experiență?

Clasa energetică A – ce înseamnă, de fapt, și de ce contează

De când Uniunea Europeană a rescris etichetele energetice, clasa A a devenit cel mai înalt standard. Vechile A+, A++ și A+++ au dispărut. Acum, un aparat cu clasă A este într-adevăr în topul eficienței.

Mașinile de spălat LDK, produse de compania constănțeană Tonis Trade, vin cu clasă energetică A – noua clasă A. Ce înseamnă asta concret? O factură de curent simțitor mai mică la fiecare spălare. Pe termen de un an, diferența față de o mașină din clasă C sau D poate ajunge la câteva sute de lei.

Motor direct drive: mai silențios, mai durabil, mai economic

Majoritatea mașinilor de spălat folosesc un motor conectat la cuva prin curea de transmisie. E un sistem vechi, funcțional, dar cu dezavantaje: vibrații, zgomot și uzură în timp.

Gama LDK include modele cu motor direct drive – motorul e montat direct pe cuvă, fără curea. Rezultatul se simte imediat: mașina vibrează mult mai puțin (poți pune un pahar cu apă deasupra și nu se varsă), zgomotul scade semnificativ, iar durata de viață crește considerabil. Tot motorul direct drive reduce și consumul de energie.

Alte modele din gamă vin cu motor inverter, care ajustează turația în funcție de cantitatea de rufe — altă modalitate de a consuma mai puțin curent.

Sterilizare cu abur: spălare fără chimicale agresive

Una dintre funcțiile care au devenit esențiale în ultimii ani este sterilizarea cu abur. Mașinile de spălat LDK folosesc abur la temperatură înaltă pentru a elimina până la 99,9% din bacterii și alergeni – fără detergent special sau substanțe chimice agresive.

Pentru familiile cu copii mici sau persoane cu alergii, funcția asta face diferența. Rufele ies igienizate la nivel medical, iar materialele sunt tratate mai blând decât într-un program de spălare clasic la temperatură foarte mare.

Cuvă cu design de diamant: de ce contează textura interioară

Un detaliu pe care puțini cumpărători îl verifică este suprafața interioară a cuvei. Mașinile LDK folosesc o cuvă cu pattern de diamant – o textură specială care creează o peliculă subțire de apă între rufe și pereții cuvei. Hainele alunecă mai ușor, se uzează mai puțin și se spală mai eficient.

Cuva este și iluminată interior, astfel încât poți verifica rapid rufele fără a deschide ușa. Un detaliu mic, dar util în practică.

Preț accesibil, garanție solidă

Toate mașinile de spălat LDK beneficiază de garanție de minimum 3 ani. Aparatele de aer condiționat din gamă au 5 ani garanție cu kit de instalare inclus.

Prețurile sunt cu 20-30% sub brandurile internaționale cu specificații similare. Iar compania din spatele brandului – Tonis Trade – funcționează de peste 30 de ani în Constanța, cu trei magazine fizice, aproximativ 100 de angajați și distribuție în toată țara.

Electrocasnice colorate: când bucătăria nu mai trebuie să fie albă

Dincolo de mașinile de spălat, LDK a devenit cunoscut și pentru o altă premieră pe piața românească: electrocasnice colorate. Aragaze în roșu, verde, portocaliu sau violet, frigidere colorate și hote asortate – o gamă completă pentru cei care vor o bucătărie cu personalitate, nu doar una funcțională.Întreaga gamă de produse LDK – mașini de spălat, aragaze colorate, aer condiționat smart cu Wi-Fi, frigidere, cuptoare și electrocasnice mici – este disponibilă pe tonis.ro, cu livrare rapidă în toată țara și opțiunea de a deschide coletul la primire. Politica de retur este de 14 zile, iar pentru comenzi mai mari sau parteneriate, echipa comercială poate fi contactată direct prin tonis.ro.

Foto: Pexels

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE