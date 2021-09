Noutățile essence pentru toamnă – iarnă 2021

Multe dintre noile noastre produse se ghidează, de asemenea, după motto-ul „mai întâi pielea, apoi machiajul „. Accentul se pune pe Clean Beauty* și senzația de îngrijire a produselor – se simt foarte bine pe piele, arată frumos și ne răsfăță pielea cu ingrediente valoroase. Rezultatul: un ten radiant în mod natural, care oferă baza Perfectă pentru un aspect natural, cu o strălucire delicată. Gamei hello, GOOD STUFF!, cu cel puțin 90% ingrediente naturale, i s-au alăturat crema de față CICA – CICA Face Cream, masca de noapte pentru față – Face Sleeping Mask , serul pentru față – Face Serum și spray-ul pentru față pe bază de plante – Herbal Face Mist.

De asemenea, nou-nouț: PRIME+ STUDIO MULTI-ACTION + protecting Primer – un companion zilnic cu filtru UV și protecție împotriva stresului cauzat de lumina albastră. Noile noastre produse essence pentru buze nu doar arata frumos ci și hrănesc buzele cu ingrediente bogate. Performanță puternică – acest lucru este valabil mai ales pentru noile noastre produse dragi și impresionante pentru ochi: mascara inovatoare DOUBLE TROUBLE Hybrid 2in1 cu pensula sa cu două laturi – elastomer și fibre – creează priviri atrăgătoare într-o clipă, în timp ce mascara Lash Princess Curl &Volume oferă genelor un volum suplimentar și o curbare perfectă datorită periei sale în formă de arahidă.

De data aceasta, există un accent special pe sprâncene cu un pachet complet pentru modelare, styling și îngrijire. Vorbind de îngrijire: vă prezentăm o gamă nouă pentru îngrijirea picioarelor – essence FOOT CARE . Masca pentru ultra-îngrijire FOOT MASK hidratează picioarele zi și noapte și s-a dovedit a întări bariera de apărare a pielii, lacul de unghii bază TOE NAIL BASE COAT protejează unghiile de la picioare și, datorită ACCESORIILOR pentru pedichiură, aceasta este acum super-ușoară și fără cusur.

Dacă tot nu este suficient, puteți descoperi produse noi și interesante exclusiv online, în fiecare lună pe www.essence.eu. Videoclipuri inspirate, tutoriale interesante și știri interesante despre essence pot fi găsite pe canalele noastre de social media.

Hello, good stuff

what the fake! EXTREME PLUMPING LIP FILLER – luciu pentru buze

Nu este pentru cei slabi de inimă! Luciul pentru buze what the fake! EXTREME PLUMPING LIP FILLER este noua armă secretă pentru buze vizibil mai pline – pentru că funcționează chiar mai intens decât luciul de buze what the fake! PLUMPING LIP FILLER, care este deja disponibil în gama standard. Datorită extractului de ardei iute de 0,3% (capsaicină), această versiune extremă creează o senzație de furnicături extra-fierbinți pe buze. Acidul hialuronic și vitamina E hrănesc buzele pentru a le face să se simtă super netede. Formula nu are alcool, silicon și ulei și reacționează la valoarea naturală a pH-ului buzelor – aceasta intensifică culoarea naturală a buzelor și oferă un efect de nuanțare ușoară. Într-un test de consum, 94% au confirmat un efect de mărire și peste 92% au confirmat buze vizibil mai pline. Preț lei ** 15,99

Cool COLLAGEN plumping lipstick – ruj

O nouă generație de ruj pentru îngrijirea buzelor, un efect de mărire și culori superbe într-unul singur: rujul Cool COLLAGEN plumping într-un design elegant rosé auriu, cu capac într-un aspect de sticlă mată, nu conține siliconi și are o formulă fără alcool. Textura hrănitoare, cu un substitut de colagen, ascunde liniile fine, oferă un efect de netezire și face buzele să arate vizibil mai pline – și este 100% vegană. Îmbogățită cu acid hialuronic, formula oferă hidratare. Datorită texturii sale netede, se simte hrănitoare și super moale pe buze. În același timp, un efect de furnicie ușoară oferă un impuls plăcut de prospețime.

Aspect natural sau glamuros? Cu rujurile Cool COLLAGEN, nu mai trebuie să alegi. Datorită acoperirii medii, nu există limite pentru stilul tău – poți crea atât un aspect natural, cât și o acoperire intensă, cu un aspect strălucitor. Atât de inteligent: există în sortimentație un lipliner moale și precis pentru fiecare nuanță – foarte ușor de găsit datorită numerelor și numelor de culori identice cu ale rujului. Preț lei ** 14,49

MASCARA DOUBLE TROUBLE

Dublează tot: noua mascara inovatoare DOUBLE TROUBLE, într-un design super îndrăzneț, oferă tot ceea ce iubitorii de frumusețe visează de la o mascara într-un singur produs. Pentru că, uneori, o singură mascara pur și simplu nu este suficientă – atunci trebuie să fie o versiune a noii mascara DOUBLE TROUBLE Hybrid. Aplicatorul inovator 2in1 are două laturi: o latură de elastomer pentru volum suplimentar și un aspect nesfârșit și o latură de fibră pentru definire și curbare. Nu contează dacă vrei un stil natural sau un efect supranatural wow: esti gata pentru un aspect cu gene de vis? Testat oftalmologic. Preț lei ** 19,99

Mascara Lash PRINCESS curl & volume

Bun venit în familie: mascara Lash PRINCESS curl & volume este cel mai recent membru al popularei game de mascara și un adevărat eye-catcher cu designul său unic și codul de culoare roz atrăgător. Adevăratul punct culminant este aplicatorul în formă de arahidă. Similar cu forma unei arahide, peria de fibre este îngustă în mijloc și mai largă la capete. Acest lucru oferă genelor de pe colțurile exterioare și interioare ale ochiului o textură suplimentară și le face să arate și mai pline – pentru curbare perfectă și un volum fantastic. Preț lei ** 17,49

Palete de farduri

Numele noilor Palete de farduri într-un mini format sunt deja distractive – melodii captivante garantate: I like to MAUVE it, MAUVE it, Dancing GREEN, BRONZED this way și ice, ice baby. Mini Eyeshadow Palettes se potrivesc sigur chiar și în cea mai mică gentuță, făcându-le perfecte atunci când sunteți pe drum. Au un parfum ușor de vanilie, nu conțin ulei și vin în patru game de culori frumoase pentru a se potrivi cu numele: mov, verde, bronz și albastru. Fiecare paletă conține șase farduri de pleoape moi, foarte pigmentate, care sunt perfect coordonate cu finisaje mate până la metalice. Preț lei **17,49 adeziv pentru gene

Înșelător de real – așa arată genele false cu acest adeziv pentru gene! Când se usucă, adezivul este transparent, impermeabil și de lungă durată. O aplicare exactă? Nici o problemă – datorită aplicatorului subțire. Pentru un aspect natural al genelor și ochi care atrag privirile. Preț lei **13,49

Fard pentru pleoape soft touch

Indiferent dacă este aplicat solo sau în combinație cu alte nuanțe pentru un stil extravagant de machiaj pentru ochi – cu fardul mono preferat, puteți crea orice aspect doriți. Fardul de pleoape moale este noul nostru companion pentru infrumusețarea zilnică. Trendsetters își pot alege culoarea preferată din două nuanțe mate și patru strălucitoare și, datorită formatului său mini, fardul de pleoape se potrivește chiar și în cea mai mica gentuță. Textura super moale este ușor de aplicat, conține vitamina E iar acoperirea mare creează instantaneu un machiaj cool care durează. Elementar, dar wow! Preț lei **9,99 set pentru stilizarea spâncenelor

Sprâncenele evidențiate dau feței și mai multă personalitate

Săpunul pentru stilizarea sprâncenelor, într-un mini format practic, oferă tot ce aveți nevoie pentru un aspect individual și încrezător al sprâncenelor. Textura asemănătoare săpunului este foarte ușor de aplicat cu ajutorul pensulei și modelează sprâncenele. Săpunul de styling se simte plăcut, ușor, este de lungă durată și transparent, astfel încât se potrivește cu orice culoare a sprâncenelor. Doar aruncați o privire rapidă în oglinda integrată pentru a vă asigura că totul este la locul lui și că sunteți gata de plecare! Preț lei **17,49

