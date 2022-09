Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Filosofia de business a retailerului online este una foarte simplă, și anume să ofere clienților săi, pe lângă produsele din ofertă, și servicii specializate și de calitate. Spre exemplu, magazinul PC Garage este singurul care oferă facilitatea denumită „istoric preț” prin care vizitatorii site-ului sunt puși la curent cu evoluția prețului unui produs în ultimele 30 zile.

Brandul și-a obișnuit clienții de-a lungul timpului cu numeroase oferte și promoții importante la toate gamele de produse care au darul să-i determine pe aceștia să achiziționeze ceea ce li se potrivește cel mai bine pentru ei și nevoile lor și ale familiilor lor.

Retailerul online a pregătit o mare surpriză clienților săi cu prilejul începerii noului an școlar. Sub sloganul „Back to School”, PC Garage a pregătit astăzi o serie de reduceri importante la o gamă variată de produse necesare elevilor pentru ca aceștia să-și poată desfășura activitatea în cele mai bune condiții.

Recomandări Abia în 2058 va reuși România să recupereze banii furați de marii corupți, în ritmul de astăzi al ANAF

Există reduceri fără egal de până la 30% la laptopuri, componente, sisteme gaming & office și inclusiv la rechizite și produse de papetărie. În oferta de rechizite valabilă astăzi pe magazinul online PC Garage sunt incluse 84 ghiozdane și rucsacuri, rechizite, instrumente de scris, caiete și agende, penare și altele.

Orice școlar are nevoie de un ghiozdan, astfel că poți cumpăra produsul Minecraft Ghiozdan unisex neechipat, 3 compartimente desigilat. Acesta are livrare imediată din stocul PC Garage, este verificat de tehnicienii magazinului și oferă aceeași garanție ca a unui produs nou.

PC Garage a pregătit o reducere de 20% la Pix Pelikan Jazz Elegance negru, blister. Corpul acestui pix este realizat din metal, prezintă accesorii cromate, clips metalic flexibil, culoarea de scriere este albastru, mina tip Parker poate fi schimbată, iar mecanismul de acționare este de tip „twist”.

Recomandări VIDEO. Revolta pasagerilor de pe Otopeni după ce toate zborurile Blue Air au fost anulate: „Sunt persoane cu copii mici, cu diabet!”

Pentru a păstra instrumentul de scris în cele mai bune condiții vă recomandăm să îi cumperi copilului tău unul dintre penarele aflate la promoție. Un produs care oferă un excelent raport calitate/preț este Penar Herlitz neechipat, 3 compartimente, Let’s Skate. Acesta este recomandat elevilor cu vârste de 10-18 ani, este realizat din poliester, tipul de închidere este pe bază de fermoar și are dimensiunile de 20 x 13 x 6 cm.

Un discount tot de 20% este oferit la Herlitz Caiet, A5, 48 file, velin, motiv Totem, set 10 bucăți. Acesta este recomandat elevilor de școală generală și de liceu și are copertele din carton dublu cretat lucios, colțurile rotunjite și motivul Totem.

Recomandări REPORTAJ. Cum a început anul școlar pentru elevii dintr-un sat din nordul Moldovei: romii învață în casă de chirpici, cu WC-ul în curte, românii, în școală cu toalete moderne

Elevii pasionați de colorat au la dispoziție o gamă variată de articole, care sunt oferite la prețuri avantajoase. Pelikan Carioci Colorella Super Brush, Set 10 culori, vârf special tip pensulă este unul dintre aceste produse, care nu ar trebui să lipsească din ghiozdanele micuților. Aceste carioci sunt recomandate elevilor de școală generală și de liceu, au corpul din material plastic, cerneala este pe bază de coloranți naturali, iar produsul este non-toxic.

PC Garage oferă reduceri importante la rechizite, iar Herlitz Plastilină, set 16 culori fluorescente sigur îi va bucura pe cei mai mici dintre elevii din ciclul primar.

Acest produs poate fi achiziționat împreună cu Herlitz Planșetă pentru modelat plastilină, realizată din plastic, care vine cu două accesorii pentru modelat.

În cazul în care nu ai cumpărat tot ceea ce are nevoie copilul tău la școală nu trebuie să ratezi această ocazie unică la PC Garage și să îi oferi celui mic cele mai bune produse la cele mai avantajoase prețuri pentru ca el/ea să se simtă cât mai bine atunci când merge la cursuri.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Buzărnescu, dezvăluiri amare despre o relație: „El lucra în domeniu corporatist. E căsătorit, eu am rămas fără familie, fără nimic”

Playtech.ro ȘOC! Televiziunea celebră din România care își reia emisia. Dispăruse 10 ani de la TV

Observatornews.ro "Nu depresia m-a ucis, ci lumea dezgustătoare în care a trebuit să trăiesc". Viaţa unei tinere, curmată tragic la doar 18 ani. Salt mortal de la etajul 12, în Cluj-Napoca

Știrileprotv.ro O crimă îngrozitoare a zguduit Germania. Un român și-a ucis soția cu trei ani mai mare

FANATIK.RO Alimentele consumate de mulţi români care duc la cancer şi deces prematur. Cercetătorii americani au publicat lista

Orangesport.ro Ce a păţit iubita lui Vladimir Putin. Şocul pe care l-a avut sâmbătă dimineaţă

HOROSCOP Horoscop 7 septembrie 2022. Berbecii este posibil să devină mai reținuți în situații obișnuite, în care erau generoși și expansivi

PUBLICITATE Cum poți să ai acces mai rapid și să beneficiezi de reduceri la RMN, CT sau PET