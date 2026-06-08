Cod galben în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei pe 8 iunie

Potrivit ANM, prima avertizare de tip cod galben este valabilă astăzi, 8 iunie 2026, între orele 12:00 – 21:00.

Harta județelor afectate de fenomene meteo extreme pe 8 iunie 2026. Sursa foto: ANM.

„În cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, sud-vestul și sudul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50-70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 l/mp și izolat de peste 30-40 l/mp”, se arată în avertizarea meteo de la ANM.

Totodată, meteorologii au avertizat că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolvat și în restul Munteniei, al Moldovei, precum și în Oltenia și în Transilvania.

Harta județelor afectate de codul galben de ploi și furtuni. Sursa foto: ANM.

Noile avertizări meteo de la ANM vin la o zi după codul portocaliu de vreme rea în mai multe județe din țară.

Cod galben de averse torențiale în Dobrogea și Muntenia

A doua avertizare meteo de la ANM de tip cod galben este valabilă pe 9 iunie 2026, între orele 12:00 – 23:00.

„În Dobrogea, precum și în nordul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 l/mp și izolat de peste 30-40 l/mp”, se arată în avertizarea ANM.

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