La finalul lunii mai 2026, anchetatorii au efectuat percheziții și au plecat cu documente și echipamente informatice.

Care este miza dosarului

Procurorii verifică ce s-a întâmplat cu o cantitate de 542 tone de păcură care era depozitată la centrala de termoficare de la Iași. Combustibilul era parte din rezervele de stat, iar „dispariția” a fost constatată când România a încercat să-l doneze Republicii Moldova.

Pentru a compensa lipsa păcurii, Primăria Iași a achitat o sumă de peste 2 milioane de lei către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS). Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii suspectează că achiziția a fost una fictivă: banii ar fi fost achitați fără ca păcura să fie recepționată efectiv, plata având rolul de a acoperi retroactiv lipsa constatată în gestiune.

Reprezentanți ai administrației locale susțin însă că păcura nu a dispărut, ci s-a degradat în timp și nu mai corespundea parametrilor tehnici inițiali.

Miza anchetei nu este doar dispariția păcurii, ci și modul în care aceasta ar fi fost acoperită ulterior prin documente și operațiuni administrative. După ce DNA a deschis dosarul penal, Primăria Iași a solicitat returnarea banilor de către ANRSPS, dar instituția a refuzat. În prezent, între cele două părți a fost deschis un proces pe această temă.

Lista acuzațiilor și a persoanelor vizate

Primăvara aceasta, DNA a audiat mai multe persoane, iar la finalul lunii mai 2026 a percheziționat opt departamente ale municipalității, în frunte cu biroul primarului Mihai Chirica. Procurorii au căutat documente și înscrisuri în relație cu contractul Primărie – ANRSPS încheiat în iulie 2021 pentru depozitarea cantității de păcură.

Anchetatorii au ridicat documente precum facturi, note de recepție, ordine de plată, contracte, dispoziții de livrare, note contabile, angajamente bugetare și toată corespondența purtată între funcționari și ANRSPS. În același timp, mai multe echipamente au fost temporar confiscate pentru percheziții informatice ulterioare.

Surse judiciare au indicat pentru Libertatea o lungă listă de acuzații: omisiunea sesizării, delapidare, abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu, fals intelectual, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Deocamdată, procurorii nu ar fi declanșat urmărirea penală împotriva unor persoane. În vizorul acestora sunt cel puțin 16 persoane, în frunte cu primarul Mihai Chirica și trei directori ai unor departamente-cheie: Ștefan Chirilă (Strategii), Carmen Cazuc (Finanțe locale) și Viorica Bostan (director tehnic). Pe listă ar fi și un fost viceprimar al Iașului (Cezar Baciu) care, în prezent, este director în cadrul Termo-Service, instituție a Primăriei Iași responsabilă de centrala de termoficare.

De asemenea, în zona de interes a procurorilor mai sunt alți cel puțin 12 angajați – de la secretara primarului (Aura Gavriluță) până la șefi de servicii sau funcționari în diverse departamente (Mihaela Pintilie, Elena Mihăilescu, Alexandra Chirilă, Elena Mihalișca, Ciprian Lupașcu, Cătălin Țurcanu, Cătălin Svichiu, Minera Budacă, Ancuța Ghiurco, Carmen Grigoriță, Virginia Bujanca).

„Suspiciunea a fost legată de faptul că noi am plătit o factură către rezerva de stat, deși, în realitate, nu ar fi trebuit să o plătim. Noi nu am achiziționat nimic, ci doar am avut tranzacții privind rezerva de stat în anul 2022. Discuția a devenit tensionată cu unitatea militară, motiv pentru care am decis să îi acționăm în instanță, considerând că avem dreptate”, a declarat primarul Chirica, la ieșirea din sediul DNA după audierile din luna aprilie.

Primarul, achitat în două dosare penale și o clasare în al treilea

Primarul Iașiului a fost și este în centrul mai multor dosare penale. Zilele acestea, edilul a primit o veste bună: DNA a clasat un dosar (controversata edificare a unui bloc pe un teren al Primăriei) care, în urmă cu 5 ani, s-a soldat cu control judiciar, rețineri și propuneri de arestare preventivă.

La începutul primăverii, primarul a fost achitat în primă instanță într-un dosar care a provocat, în urmă cu 4 ani, o suspendare temporară din funcție a lui Mihai Chirica. DNA a făcut apel în dosarul „Flux”, așa cum este cunoscută ancheta în rândul ieșenilor.

Acuzațiile procurorilor vizează tot modul în care s-a derulat o investiție imobiliară, dar în acest dosar ar urma să intervină prescripția. Tot prin prescripție, Chirica a fost exonerat definitiv în 2023 și în dosarul „Skoda”.

Procurorii DNA au în lucru mai multe anchete la Primăria Iași, dar instrumentarea acestora stagnează de ani buni. Printre cele mai cunoscute dosare active se numără: „Pensionarii” (în cazul a 30 de persoane s-ar fi prelungit ilegal raporturile de muncă), „Revelionul” (suspiciuni de achiziții cu dedicație), „Vixen” (intabularea unui bloc s-ar fi făcut cu falsuri emise de angajați ai Primăriei) sau „Vitol” (achiziții suspecte de cărbune).

În toate aceste dosare există riscul intervenției prescripției, în condițiile în care, pentru unele fapte, aceasta deja s-a produs.

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