Câți bani câștigă Andreea Bostănică din TikTok. Sumele colosale pe care le încasează într-o singură zi

Andreea Bostănică a decis să răspundă criticilor primite în mediul online și să clarifice una dintre cele mai discutate întrebări legate de activitatea sa: sursa veniturilor pe care le afișează în spațiul public.

Influencerița a explicat că o parte importantă a câștigurilor sale provine din transmisiunile live realizate pe TikTok, platformă pe care activează constant încă din anul 2022. Potrivit declarațiilor sale, în anumite zile încasările pot ajunge la sume considerabile.

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„Doar într-o zi, 30.000 de dolari”

În cadrul unui interviu, Andreea Bostănică a prezentat imagini cu încasările sale și a permis moderatorului să verifice datele direct pe telefonul său.

„Atât încasez eu doar din live-uri. Nu punem aici colaborările de pe Instagram, nu punem YouTube-ul. Din 2022 eu fac live-uri pe TikTok. Uite, ca să înțelegi, fiindcă lumea nu mă crede. Doar într-o zi, 30.000 de dolari. Și, dacă nu mă crezi, poți să dai în sus, pe toți anii. De ce crezi că mă supăram când zicea Beregoi: «Mie-mi place că eu muncesc cinstit și mie nu îmi dau cadouri iubiții. Eu mi-am cumpărat singură tot». Și eu care stăteam ore în șir, câte șapte ore continuu pe live, pe TikTok, postam conținut, cântam, lansam piese, munceam și venea doamna cimitiriaș să-mi zică: «Eu muncesc…». Da, munceai, duceai sicrie la oameni pentru bani”, a spus Andreea Bostănică, în cadrul unui interviu.

Declarațiile au stârnit numeroase reacții în mediul online, mai ales după ce influencerița a susținut că o parte semnificativă a veniturilor sale provin exclusiv din activitatea desfășurată pe platformă.

Conflictul cu Iuliana Beregoi continuă

În ultima perioadă, Andreea Bostănică și surorile Beregoi au fost implicate într-un conflict intens mediatizat.

Disputa dintre acestea a generat numeroase schimburi de replici în spațiul public și pe rețelele sociale, iar recent a apărut și informația privind un incident petrecut într-un restaurant.

Ce spune Andreea Bostănică despre incidentul din restaurant

Contactată de Spynews.ro, Andreea Bostănică și-a prezentat versiunea asupra celor întâmplate și a făcut acuzații la adresa Iulianei Beregoi și a persoanelor care o însoțeau.

„Iuliana Beregoi mi-a dat mai multe lovituri la cap, de la care am dureri și, pe lângă asta, m-au tras de păr, nu m-au lăsat să intru în restaurant să mănânc. Atunci când am vrut să intru, au început să mă împingă și să mă înjure. Eu m-am autoapărat. Iuliana Beregoi a început să mă înjure, iubitul Iulianei sau al Anei, nu știu exact al cui, dar al uneia dintre ele, mi-a dat mai mulți pumni în cap. Acest băiat e de altă origine. El e într-un caz penal și mi-a fost foarte frică când l-am văzut acolo”, a spus Andreea Bostănică.

Conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi continuă să fie unul dintre cele mai urmărite subiecte din mediul online. În timp ce cele două își susțin public propriile versiuni asupra evenimentelor, declarațiile făcute de influencerițe generează constant reacții și comentarii din partea urmăritorilor lor.