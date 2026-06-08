Topul celor mai vândute cărți la Bookfest 2026

Potrivit datelor comunicate de organizatorii Salonului Internațional de Carte Bookfest 2026, românii au cumpărat cu aproximativ 10% mai puține cărți față de 2025, continuând tendința de scădere a pieței de carte observată încă de la începutul anului, potrivit Știrile ProTV.

În ciuda scăderii generale a vânzărilor, mai mulți autori români consacrați s-au aflat în topurile editurilor participante, fiind printre cei mai căutați de cititori.

Printre cele mai vândute titluri s-au numărat volume semnate de:

Radu Paraschivescu

Igor Bergler

Mircea Cărtărescu

Matei Vișniec

Doina Ruști

Gabriela Adameșteanu

Cristian Tudor Popescu

Armand Goșu

Stelian Tănase

Top 10 cel mai bine vândute cărți la Humanitas, Polirom și Litera

Editurile mari au raportat performanțe constante pentru autorii consacrați, în special pe zona de ficțiune, eseu și literatură contemporană.

Editurile Humanitas, Polirom și Litera au raportat, de asemenea, prezențe importante în topuri.

Cel mai bine vândute cărți la Humanitas

La editura Humanitas, cele mai vândute titluri au fost semnate de autori români consacrați:

Radu Paraschivescu – „Noul ghid al nesimțitului (după douăzeci de ani)” Mircea Cărtărescu – „Texistența. Despre scris” Cătălin Vasilescu – „Placebo. Chirurgii în căutarea nemuririi” Doina Ruști – „Nas de bulgar” Tatiana Niculescu – „Viețile și morțile lui Constantin Noica” Giuliano da Empoli – „Inginerii haosului”. Traducere şi note de Liliana Urian Nadia Comăneci – „Scrisori către o tânără gimnastă”. Traducere de Octav Bozîntan Thierry Wolton – „Lumea noastră orwelliană”. Traducere de Martin Zemleacov Eric H. Cline – „1177 î.Cr.: Anul când civilizaţia s-a prăbuşit”. Traducere de Darius‑Constantin Stănescu Gabriel Liiceanu – „Strigoii noştri”

Top 10 bestseller editura Humanitas Foto: Facebook/Humanitas

Cel mai bine vândute cărți la Polirom

La editura Polirom, cele mai vândute cărți au fost:

Elif Shafak – „Sunt fluvii în cer” Cristian Tudor Popescu, „Neumanna. În gură de şarpe” Ian Mc Ewan, „Ceea ce putem şti” Armand Goşu, „Războiul fără sfârşit. Cum a schimbat invadarea Ucrainei regulile jocului” Daniela Zeca, „Istoria romanţată a unui safari” Georgeta Pânişoară, Gabriela Szabó, Radu Predoiu, „Mentalitate de campion. Cum creştem copii de succes” Filip Florian, „Media aritmetică” Gabriela Adameşteanu, „Vremuri fără răbdare” Patti Smith, „Pâinea îngerilor” Bogdan Creţu, „şi fumul se ridica la cer”

Cel mai bine vândute cărți la Litera

Editura Litera a dominat zona de ficțiune comercială, cu titluri precum:

„Gutenberg 42B. Biblia pierdută” de Igor Bergler; „Melcul Fulger şi puterea dragostei” de Alex Donovici; „Livada din Damasc” de Camille Neveux; „O soţie din alte vremuri” de Caro Claire Burke; „Teroriştii din Decembrie 1989. Mituri şi manipulări” de Cătălin Ranco Piţu; „Corespondenta” de Virginia Evans; „Florăria cu poveşti de dragoste” de Laurie Gilmore; „Imn pentru viaţă. Povestea femeii care a ales să nu tacă” de Gisele Pelicot; „Theo din Golden” de Allen Levi; Seria „Căpitanul Codiţă şi micii exploratori” de Alec Blenche.

Top 10 bestseller editura Litera Foto: Facebook/Litera

Top cele mai vândute cărți la Corint

La Editura Corint, cele mai vândute cinci cărți au fost:

„Anatema (primul volum al trilogiei „Pădurea Devoratoare”)” de Keri Lake „Europa la patru mâini. Jurnal de călătorie” de Stelian Tănase „Din culisele serviciilor secrete. Oamenii cu o mie de chipuri” de Serghei Jirnov „Hariclea Darclée şi misterul partiturii dispărute” de Alina Bâltâc „Diavolul se îmbracă de la Prada 2″ de Lauren Weisberger „Viaţa la Omoruri. Anchetele colonelului Antonescu” de Dan Antonescu „Porumbiţa Frântă (al doilea volum al seriei „Elita de Argint”)” de Dani Francis „Lucreţiu Pătrăşcanu. Moartea unui lider comunist” de Lavinia Betea „Prezentul din trecut. Modernizarea României” de Ovidiu Pecican „Spărgătorii de coduri. Cifrul inelului dorinţelor” de Alexandra Ott

Top cele mai vândute cărți la Editura Trei

Cele mai vândute cărți de la Editura Trei au fost:

Ficţiune:

„Grădinarul şi moartea” de Gheorghi Gospodinov „Dansează când îţi vine să plângi” de Camelia Cavadia „Bocitoarea” de Camilla Läckberg „Refugiul timpului” de Gheorghi Gospodinov „Cine nu e gata…” de Søren Sveistrup

Nonficţiune:

„Ce ne facem cu atîţia proşti” de Theodor Paleologu „Împăratul Romei. La conducerea lumii romane antice” de Mary Beard „De ce mâncăm (prea mult). Noua ştiinţă a apetitului” de dr. Andrew Jenkinson „Patologiile puterii” de Theodor Paleologu „Atomic Habits” de James Clear

Top 10 cele mai binevândute cărți de la Editura Trei Foto: Facebook/Editura Trei

Bestseller la cărțile pentru copii

Segmentul de carte pentru copii a rămas unul dintre cele mai puternice la Bookfest 2026. Topurile editurilor arată o preferință clară pentru cărți ilustrate, serii internaționale și volume educative interactive.

La categoria preșcolari și copii mici, cele mai vândute titluri includ ediții ilustrate din „Micul Prinț”, dar și cărți educative precum „Peppa Pig. Primele experimente”, „O piatră stătea nemișcată” sau „Uite câinele! Trei povești despre o pisică”.

Cel mai bine vândute cărți de la Editura Arthur Foto: Arhtur

Pentru copiii de 7-14 ani, au dominat seriile de aventură și umor, precum „Dog Man”, „Copacul cu 78 de etaje”, „Școala de spionaj” și volumele din seria „Asterix”.

De asemenea, benzile desenate precum „SpongeBob Comics” și „Fata cea nouă” au rămas foarte căutate.

Un alt segment important este cel educativ, cu titluri despre inteligență artificială, știință, inginerie sau gătit pentru copii, semn că părinții investesc tot mai mult în cărți STEM și dezvoltare prin joacă.

La categoria copii, printre cele mai cumpărate titluri, de la diverse edituri, s-au aflat:

„La revedere, tabără dragă!” – Adina Popescu

„Copacul cu 78 de etaje. Seara premierei” – Andy Griffiths

„Micul Prinț” – ediții ilustrate

„Dog Man” – Dav Pilkey

„Dante 35 steluţă”, Laura Grünberg şi prietenii, cu ilustraţii de Andreea Chele (11 ani+);

„Legendele Olimpului. Zeii”, Alexandru Mitru

„Poveşti cu tâlc”, Alexandru Mitru

„Melcul fulger şi puterea dragostei” de Alex Donovici;

„Căpitanul Codiţă şi micii exploratori. Orice călătorie începe cu un pas. Vol 1″ de Alec Blenche;

„Căpitanul Codiţă şi micii exploratori. Monstrul apelor. Vol 2″ de Alec Blenche;

„Jurnalul unui fotbalist de buzunar. Serenade, salate şi surprize. Vol 2″ de Alec Blenche;

„Jurnalul unui fotbalist de buzunar. Şuturi, şosete şi secrete. Vol 1″ de Alec Blenche.

Cărțile interactive, volumele ilustrate și seriile pentru copii de 7-14 ani au continuat să fie principalul motor de vânzări.

Tendință pe piața de carte: mai puține vânzări

Deși Bookfest 2026 a confirmat interesul publicului pentru literatură, datele arată o scădere a consumului de carte față de anul anterior.

Organizatorii spun că acest trend reflectă evoluția generală a pieței, unde inflația, schimbarea obiceiurilor de consum și creșterea digitalului influențează achizițiile de carte tipărită.

O carte a reușit însă să strângă 25.000 de precomenzi, înainte de lansarea de sâmbătă, 6 iunie, de la Bookfest. Este vorba despre noul roman al lui Igor Bergler, „Gutenberg 42B”, continuarea bestsellerului „Biblia pierdută”.

„În caz că aveați vreo îndoială! I did it again! Mai exact- we did it again, voi, Litera și eu! Mă-nclin!”, a scris aseară autorul Igor Bergler, pe Facebook, după ce cartea sa a fost cel mai cumpărat volum al editurii Litera, de la Bookfest 2026.

Bookfest 2026 a adus în prim-plan autori consacrați și aceleași edituri dominante, însă cu un semnal clar pentru industrie: românii cumpără mai puțin decât în anii anteriori.