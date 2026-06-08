De la criză în Venezuela la începutul unei vieți noi în Spania

Spania rămâne una dintre principalele destinații pentru mii de persoane care își caută un nou început. Potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, țara a atins un record de 49,68 milioane de locuitori la 1 aprilie 2026, impulsionată de sosirea a peste 90.000 de imigranți în primul trimestru al anului, relatează publicația El Espaniol.

Deși Spania este o economie dezvoltată, creșterea prețurilor la locuințe, alimente și utilități a făcut viața de zi cu zi tot mai dificilă. Salariile reduse și precaritatea afectează atât populația locală, cât și imigranții care ajung fără rețele de sprijin sau contacte. Totuși, există domenii în care unii reușesc să își schimbe radical situația financiară, iar transportul rutier este unul dintre ele. Sandra Ruiz are 35 de ani și este originară din Venezuela. Înainte de a deveni șofer de camion, a lucrat ca inginer și a ajuns chiar să conducă o stație de cale ferată. doar că hiperinflația și declinul economic au făcut ca salariul ei să fie abia echivalentul a cinci dolari pe lună. În ciuda faptului că are studii și experiență universitare, Sandra spune că a fost imposibil să-și construiască un viitor în aceste condiții. În 2017 a decis să emigreze, trecând mai întâi prin Republica Dominicană, iar apoi ajungând în Spania la finalul lui 2019, chiar înainte de pandemie.

A început prin curse internaționale în echipaj

Sosirea ei în Spania a fost departe de imaginea idealizată proiectată adesea din străinătate. În primele luni, a supraviețuit cu aproximativ 500 de euro pe lună, sumă din care avea de plătit chiria, mâncarea și toate actele necesare pentru a-și regulariza statutul de imigrant.

Tânăra a trebuit să accepte primele locuri de muncă pe care le-a găsit pentru a se descurca, unul dintre ele ca agent de telemarketing, unde câștiga în jur de o mie de euro pe lună. Atunci a început să se intereseze de sectorul transporturilor datorită partenerului ei de la acea vreme.

Decizia de a schimba domeniul nu a fost însă ușoară. Obținerea tuturor permiselor necesare a durat aproximativ doi ani și a costat în jur de 8.000 de euro.

Sandra a început prin curse internaționale în echipaj, o formă de lucru în care doi șoferi împart același vehicul și alternează condusul pentru a menține camionul în mișcare aproape permanent. Ulterior, a ales să renunțe la transportul internațional și să lucreze pe rute regionale, cu un ritm de viață mai echilibrat.

Salarii mai mari în transportul rutier

În prezent, Sandra lucrează în transport regional de containere în portul Valencia, cu program de zi și posibilitatea de a dormi acasă. Spune că în transportul național salariile pot varia între 2.100 și peste 3.000 de euro net lunar, în funcție de numărul de nopți petrecute în afara casei.

Diferența de venituri depinde de sacrificiul personal: unii șoferi aleg să fie mai mult timp pe drum pentru salarii mai mari, în timp ce alții preferă stabilitatea și timpul petrecut acasă.

Deși transportul internațional poate aduce salarii de până la 3.300 de euro, Sandra spune că preferă rutele naționale. Motivul este simplu: timpul petrecut departe de casă este mult mai mare. Astăzi, veniturile ei se situează între 2.500 și 3.000 de euro lunar, o schimbare radicală față de începuturile sale din Spania și cu atât mai mult față de perioada din Venezuela, când câștiga echivalentul a doar câțiva dolari pe lună.

În România, un șofer de camion care lucrează pe curse interne câștigă, în medie, între 4.500 și 7.000 de lei net pe lună, în timp ce șoferii care efectuează transporturi internaționale pot câștiga lunar între 9.000 și 15.000 de lei net, în funcție de experiență și condițiile de muncă.

Anul trecut, un șofer de TIR spaniol care lucrează în Statele Unite a dezvăluit câți bani a câștigat într-o singură săptămână de muncă la volan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E știrea care zguduie politica! Numele de ministru pe care niciun român nu s-ar fi așteptat să-l vadă pe lista pentru viitorul Guvern. Valuri de reacții după ce s-a aflat
Viva.ro
E știrea care zguduie politica! Numele de ministru pe care niciun român nu s-ar fi așteptat să-l vadă pe lista pentru viitorul Guvern. Valuri de reacții după ce s-a aflat
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Unica.ro
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Denis Alibec s-a căsătorit cu fosta gimnastă. Detaliul scos în evidență de rochia de mireasă
GSP.RO
Denis Alibec s-a căsătorit cu fosta gimnastă. Detaliul scos în evidență de rochia de mireasă
Ultimele vești de luni dimineață, de la spital, în cazul lui Eriksen » Doctorul naționalei a făcut anunțul
GSP.RO
Ultimele vești de luni dimineață, de la spital, în cazul lui Eriksen » Doctorul naționalei a făcut anunțul
Parteneri
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Avantaje.ro
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Eugen Tomac discută cu PNL, PSD și USR pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan: „Un astfel de guvern nu poate duce la capăt reformele”
LiveText
Politică 12:55
Eugen Tomac discută cu PNL, PSD și USR pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan: „Un astfel de guvern nu poate duce la capăt reformele”
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. Cinci nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării - Surse
Exclusiv
Politică 07 iun.
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. Cinci nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Parteneri
O nouă teorie conspiraționistă câștigă teren în România. Cum își pun unii părinți nou-născuții în pericol refuzând injecția cu vitamina K
Adevarul.ro
O nouă teorie conspiraționistă câștigă teren în România. Cum își pun unii părinți nou-născuții în pericol refuzând injecția cu vitamina K
Ce mutare a reușit Universitatea Craiova pentru sezonul viitor! „Este o certitudine. România a câștigat un jucător deosebit”
Fanatik.ro
Ce mutare a reușit Universitatea Craiova pentru sezonul viitor! „Este o certitudine. România a câștigat un jucător deosebit”
Petrolul atinge 96 dolari pe baril după atacul din Iran. Cum reacționează piețele
Financiarul.ro
Petrolul atinge 96 dolari pe baril după atacul din Iran. Cum reacționează piețele
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Suma uriașă de bani pe care Gabi Tamaș a primit-o de la Antena 1 după ce a câștigat Survivor România 2026 și Asia Express 2025
Stiri Mondene 12:51
Suma uriașă de bani pe care Gabi Tamaș a primit-o de la Antena 1 după ce a câștigat Survivor România 2026 și Asia Express 2025
Acasă la Sile Cămătaru. Imagini rare cu vila din Ferentari care arată ca un palat
Stiri Mondene 12:10
Acasă la Sile Cămătaru. Imagini rare cu vila din Ferentari care arată ca un palat
Parteneri
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
TVMania.ro
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
Țara în care românii vor să-și cumpere locuințe. Unele ajung să coste cât un apartament în România
ObservatorNews.ro
Țara în care românii vor să-și cumpere locuințe. Unele ajung să coste cât un apartament în România
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Parteneri
Și Dennis Man s-a căsătorit astăzi: căpitanul Stanciu i-a fost naș
GSP.ro
Și Dennis Man s-a căsătorit astăzi: căpitanul Stanciu i-a fost naș
Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026 cu o diferență zdrobitoare » A plecat acasă cu o mică avere
GSP.ro
Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026 cu o diferență zdrobitoare » A plecat acasă cu o mică avere
Parteneri
Cine ar putea intra în noul Guvern? Lista numelor vehiculate
Mediafax.ro
Cine ar putea intra în noul Guvern? Lista numelor vehiculate
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Wowbiz.ro
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Ce substanță și-ar fi injectat medicul găsit mort la Spitalul Floreasca. Este de 50 de ori mai puternică ca heroina
Redactia.ro
Ce substanță și-ar fi injectat medicul găsit mort la Spitalul Floreasca. Este de 50 de ori mai puternică ca heroina
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”
KanalD.ro
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”

Politic

Eugen Tomac, după primele consultări cu șefii PNL: „Reformele începute de Ilie Bolojan trebuie continuate”
Politică 12:55
Eugen Tomac, după primele consultări cu șefii PNL: „Reformele începute de Ilie Bolojan trebuie continuate”
Eugen Tomac discută cu PNL, PSD și USR pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan: „Un astfel de guvern nu poate duce la capăt reformele”
LiveText
Politică 12:55
Eugen Tomac discută cu PNL, PSD și USR pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan: „Un astfel de guvern nu poate duce la capăt reformele”
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Cele 4 cuvinte pe care le-a spus Gabi Tamaș după ce a câștigat Survivor România 2026. A fost o mare surpriză
Fanatik.ro
Cele 4 cuvinte pe care le-a spus Gabi Tamaș după ce a câștigat Survivor România 2026. A fost o mare surpriză
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?