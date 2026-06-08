De la criză în Venezuela la începutul unei vieți noi în Spania

Spania rămâne una dintre principalele destinații pentru mii de persoane care își caută un nou început. Potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, țara a atins un record de 49,68 milioane de locuitori la 1 aprilie 2026, impulsionată de sosirea a peste 90.000 de imigranți în primul trimestru al anului, relatează publicația El Espaniol.

Deși Spania este o economie dezvoltată, creșterea prețurilor la locuințe, alimente și utilități a făcut viața de zi cu zi tot mai dificilă. Salariile reduse și precaritatea afectează atât populația locală, cât și imigranții care ajung fără rețele de sprijin sau contacte. Totuși, există domenii în care unii reușesc să își schimbe radical situația financiară, iar transportul rutier este unul dintre ele. Sandra Ruiz are 35 de ani și este originară din Venezuela. Înainte de a deveni șofer de camion, a lucrat ca inginer și a ajuns chiar să conducă o stație de cale ferată. doar că hiperinflația și declinul economic au făcut ca salariul ei să fie abia echivalentul a cinci dolari pe lună. În ciuda faptului că are studii și experiență universitare, Sandra spune că a fost imposibil să-și construiască un viitor în aceste condiții. În 2017 a decis să emigreze, trecând mai întâi prin Republica Dominicană, iar apoi ajungând în Spania la finalul lui 2019, chiar înainte de pandemie.

A început prin curse internaționale în echipaj

Sosirea ei în Spania a fost departe de imaginea idealizată proiectată adesea din străinătate. În primele luni, a supraviețuit cu aproximativ 500 de euro pe lună, sumă din care avea de plătit chiria, mâncarea și toate actele necesare pentru a-și regulariza statutul de imigrant.

Tânăra a trebuit să accepte primele locuri de muncă pe care le-a găsit pentru a se descurca, unul dintre ele ca agent de telemarketing, unde câștiga în jur de o mie de euro pe lună. Atunci a început să se intereseze de sectorul transporturilor datorită partenerului ei de la acea vreme.

Decizia de a schimba domeniul nu a fost însă ușoară. Obținerea tuturor permiselor necesare a durat aproximativ doi ani și a costat în jur de 8.000 de euro.

Sandra a început prin curse internaționale în echipaj, o formă de lucru în care doi șoferi împart același vehicul și alternează condusul pentru a menține camionul în mișcare aproape permanent. Ulterior, a ales să renunțe la transportul internațional și să lucreze pe rute regionale, cu un ritm de viață mai echilibrat.

Salarii mai mari în transportul rutier

În prezent, Sandra lucrează în transport regional de containere în portul Valencia, cu program de zi și posibilitatea de a dormi acasă. Spune că în transportul național salariile pot varia între 2.100 și peste 3.000 de euro net lunar, în funcție de numărul de nopți petrecute în afara casei.

Diferența de venituri depinde de sacrificiul personal: unii șoferi aleg să fie mai mult timp pe drum pentru salarii mai mari, în timp ce alții preferă stabilitatea și timpul petrecut acasă.

Deși transportul internațional poate aduce salarii de până la 3.300 de euro, Sandra spune că preferă rutele naționale. Motivul este simplu: timpul petrecut departe de casă este mult mai mare. Astăzi, veniturile ei se situează între 2.500 și 3.000 de euro lunar, o schimbare radicală față de începuturile sale din Spania și cu atât mai mult față de perioada din Venezuela, când câștiga echivalentul a doar câțiva dolari pe lună.

În România, un șofer de camion care lucrează pe curse interne câștigă, în medie, între 4.500 și 7.000 de lei net pe lună, în timp ce șoferii care efectuează transporturi internaționale pot câștiga lunar între 9.000 și 15.000 de lei net, în funcție de experiență și condițiile de muncă.

Anul trecut, un șofer de TIR spaniol care lucrează în Statele Unite a dezvăluit câți bani a câștigat într-o singură săptămână de muncă la volan.

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