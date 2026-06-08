Potrivit specialiștilor de la Spitalul Universitar din Oslo, fără această intervenție majoră, soția prințului moștenitor Haakon ar mai avea aproximativ un an de trăit.

În vârstă de 52 de ani, Mette-Marit a fost diagnosticată în anul 2018 cu fibroză pulmonară, o boală cronică ce provoacă cicatrizarea progresivă a plămânilor și reduce capacitatea organismului de a absorbi oxigenul.

Deși ani la rând a continuat să își îndeplinească o parte dintre obligațiile publice, evoluția afecțiunii a devenit în ultima perioadă mult mai agresivă.

Starea de sănătate a prințesei s-a înrăutățit în ultimele luni

Profesorul Are Holm, reprezentant al Spitalului Universitar din Oslo, a declarat că sănătatea prințesei s-a înrăutățit considerabil în ultimele luni. Potrivit acestuia, situația a ajuns într-un punct critic, motiv pentru care medicii au decis că transplantul pulmonar nu mai poate fi amânat.

Casa Regală a Norvegiei a confirmat într-un comunicat că starea prințesei este „amenințătoare pentru viață”. În urma agravării bolii, familia regală și-a modificat programul oficial.

Prințul Haakon și-a întrerupt vizita oficială din Japonia, pentru a reveni de urgență acasă și a fi alături de soția sa. În același timp, fiica lor, Ingrid Alexandra, și-a suspendat temporar activitățile din Australia, unde studiază, pentru a se întoarce la Oslo.

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Specialiștii explică faptul că un transplant pulmonar reprezintă una dintre cele mai complexe intervenții chirurgicale. Pacientul trebuie să fie suficient de bolnav pentru a avea nevoie de operație, dar și suficient de puternic pentru a suporta intervenția și recuperarea dificilă care urmează.

În Norvegia sunt efectuate anual între 30 și 35 de transplanturi pulmonare. Medicii au subliniat că prințesa va urma aceeași procedură ca orice alt pacient și că nu beneficiază de un tratament preferențial în cadrul listei de așteptare.

Potrivit echipei medicale, găsirea unui donator compatibil este esențială pentru succesul transplantului. Organul trebuie să corespundă din punctul de vedere al dimensiunii, grupei sanguine și compatibilității tisulare.

„Este vorba despre găsirea organului potrivit pentru persoana potrivită. Numeroși factori trebuie să se alinieze pentru a crește șansele de reușită”, a explicat profesorul Are Holm.

Datele spitalului arată că până la 90% dintre pacienții care beneficiază de un transplant pulmonar în Norvegia supraviețuiesc în primul an după operație. La zece ani de la intervenție, aproximativ 55% dintre aceștia sunt încă în viață.

Haakon și Mette-Marit s-au cunoscut la un festival de muzică

Din cauza situației medicale, familia regală a decis să amâne celebrarea a 25 de ani de căsătorie ai lui Haakon și Mette-Marit, eveniment programat pentru luna august.

Povestea de dragoste dintre cei doi a început în anul 1999, la un festival de muzică. La acea vreme, Mette-Marit era o mamă singură, necăsătorită și fără origini nobiliare, iar relația cu moștenitorul tronului a stârnit controverse uriașe în presa norvegiană.

În timp, aceasta a reușit să câștige simpatia publicului și să devină una dintre cele mai apreciate figuri ale familiei regale norvegiene.

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