Investigația PET-CT PSMA folosește un radiotrasor administrat intravenos, care se leagă de PSMA, o proteină exprimată frecvent în cantitate crescută de celulele cancerului de prostată. Astfel, medicii pot vizualiza leziuni greu de observat prin metode imagistice convenționale, inclusiv metastaze și alte leziuni PSMA-pozitive de mici dimensiuni.

În acest fel, după confirmarea histopatologică a diagnosticului, această examinare avansată poate contribui la evaluarea mai precisă a extinderii unui cancer de prostată și la alegerea tratamentului optim.

Până de curând, accesul pacienților români la această investigație era limitat, mulți dintre ei fiind nevoiți să se adreseze unor centre din străinătate. Pentru a veni în sprijinul celor care se întreabă cum funcționează și cum ar putea să îi ajute această examinare disponibilă acum și în România, prezentăm în continuare răspunsuri la câteva întrebări.

Cu ce este diferit un PET-CT PSMA față de un PET-CT obișnuit?

PET-CT PSMA este o variantă adaptată a unui PET-CT. Investigația este realizată după administrarea intravenoasă a unui radiotrasor specific pentru PSMA. Acesta se leagă de celulele care exprimă antigenul membranar specific prostatic (PSMA), iar examinarea PET evidențiază zonele cu captare crescută a radiotrasorului, în timp ce componenta CT oferă localizarea anatomică a acestora.

De ce este folosită investigația preponderent în cancerul de prostată?

În mod normal, PSMA poate exista în cantități mici și în glandele salivare și lacrimale, în rinichi, intestin subțire sau ficat. Patologic, apare în cantitate crescută pe suprafața celulelor tumorale prostatice, dar și pe vasele noi de sânge care hrănesc alte tipuri de tumori. Investigația este utilizată în special pentru cazurile de cancer de prostată, deoarece PSMA este exprimat în cantitate mai mare în formele agresive sau avansate ale bolii.

Când recomandă medicul efectuarea investigației PET-CT PSMA?

Investigația poate fi indicată pentru stadializarea cancerului de prostată în formele cu risc nefavorabil intermediar sau risc înalt, atunci când sunt suspectate metastaze, sau în cazurile de restadializare a cancerului, când apare o recidivă biochimică.

Poate înlocui PET-CT PSMA efectuarea unei biopsii?

Această investigație nu poate înlocui biopsia. Diagnosticul histopatologic este în continuare esențial, iar PET-CT PSMA poate să completeze evaluarea. Indicația poate fi stabilită pentru stadializare, restadializare, localizarea unei recidive sau orientarea tratamentului.

PET-CT PSMA poate arăta dacă boala a recidivat?

Da, dacă este observată creșterea nivelului PSA după un tratament cu intenție curativă, investigația poate localiza recidiva în loja prostatică, în ganglioni, oase sau alte organe și poate ghida tratamentul.

Cum ajută rezultatul investigației la alegerea tratamentului?

Având informații detaliate despre extinderea cancerului și țesuturile afectate, medicii pot adapta planul de tratament, pot ajusta câmpurile de radioterapie și pot alege o terapie personalizată, pentru obținerea unor rezultate cât mai bune.

Unde este disponibilă investigația?

În prezent, investigația PET-CT PSMA este disponibilă la Centrul Oncologic SANADOR, în premieră pentru România. În funcție de caz, examinarea este inclusă într-un parcurs integrat pentru diagnosticul, stadializarea și tratamentul multimodal al cancerului de prostată, conform indicației stabilite de comisia oncologică multidisciplinară.

La SANADOR, pacienții au acces la investigații imagistice avansate, precum RMN multiparametric de prostată, iar pentru confirmarea histopatologică a diagnosticului, medicii pot realiza biopsie prostatică de fuziune, atunci când există indicație. Pentru stadializare, restadializare și orientarea tratamentului pentru cancerul de prostată, pacienții beneficiază la Centrul Oncologic SANADOR de PET-CT PSMA și de alte investigații avansate, în funcție de caz.

Foto: SANADOR