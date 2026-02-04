Orele de sport imersive din școlile publice românești pot preveni abandonul școlar

Asociația FDP – Protagoniști în educație, un ONG cu o activitate de 30 de ani în combaterea abandonului școlar și promovarea educației incluzive, transformă acum terenul de sport într-un spațiu de învățare prietenos, distractiv și imersiv, pentru ca elevii să înțeleagă mai bine programa școlară.

Vineri, 30 ianuarie, prima oră imersivă de sport a avut loc în sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 161 din cartierul Giulești, București, unde, în trecut, aproape 2 din 10 copii renunțau anual la studii. Acum, procentul abandonului a ajuns la 5%.

Ora specială de sport este bazată pe un sistem educațional inovator, cu rezultate demonstrate la nivel internațional: Lü System. În cadrul orei, copiii au învățat făcând mișcare: au rezolvat calcule aruncând mingea către ecranul de proiecție, țintind rezultatul corect, au lucrat în echipă și au interacționat cu informațiile într-un mod accesibil. Matematica, istoria sau geografia au fost aduse într-un spațiu familiar lor – sala de sport – unde învățarea nu a mai fost percepută ca o obligație.

Așa cum chiar unul dintre copii a spus-o, “înveți și e mai distractiv decât fotbalul”.

Sistemul este conceput pentru a susține dezvoltarea holistică a copilului, acoperind trei arii principale: dezvoltarea fizică și motorie, dezvoltarea socio-cognitivă și dezvoltarea academică. Prin activitățile propuse, copiii își pot dezvolta abilități precum motricitatea grosieră și fină, percepția senzorială, capacitatea de analiză, inovația și interacțiunea. De asemenea, sistemul sprijină învățarea în domenii-cheie precum educația fizică și pentru sănătate, limbajul, matematica, știința și tehnologia, studiile sociale și artele.

Elevii care înainte erau dezinteresați sau riscau să abandoneze devin, astfel, mai implicați, iar cei cu cerințe educaționale speciale au posibilitatea de a se mișca în timp ce învață și putând, astfel, acorda mai multă atenției orelor teoretice.

„Ne bucurăm că am putut aduce acest sistem într-o școală românească și că el s-a dovedit eficient într-o comunitate cu multe probleme și multe nevoi. Astăzi vedem cum interesul pentru învățare crește, și ne dorim ca cei mici să vină cu plăcere la cursuri. Este dovada că educația poate funcționa atunci când este adaptată realităților lor”, a declarat Carmen Andreșoi, director executiv FDP – Protagoniști în educație.

Proiectul este nou în România, însă la nivel global peste 1 milion de copii din aproximativ 35 de țări au participat la activități Lü, acumulând peste 1,5 milioane de ore de învățare activă, inclusiv în comunități vulnerabile.

Cum contribuie învățarea multisenzorială la prevenirea abandonului școlar

Impactul unei astfel de abordări asupra prevenirii abandonului școlar este multiplu:

Crește motivația pentru a veni la școală – elevii sunt mai interesați și mai implicați, iar absenteismul scade.

Reduce sentimentul de eșec – fiecare copil poate participa în ritmul său, fără teama de a greși.

Sprijină incluziunea reală – copiii cu dificultăți de învățare sau cerințe educaționale speciale sunt integrați natural în activități.

Îmbunătățește relațiile dintre elevi – activitățile de echipă dezvoltă empatia, cooperarea și respectul reciproc.

Creează o legătură emoțională pozitivă cu școala, esențială pentru menținerea copiilor în sistemul educațional.

FDP – Protagoniști în educație va sprijini integrarea sistemului în metodele de predare ale cadrelor didactice din școală, dar și în cadrul programului Școala Socială Sportivă Real Madrid. Acesta este un program de prevenire a abandonului școlar prin sport, derulat în cartierele de la marginea Bucureștiului, cu sprijinul DGASPC Sector 3 și Primăria Sector 3, Primăria Sector 6 și DGASPC Sector 6, precum și prin parteneriate cu școlile din sector.

Sistemul a fost achiziționat cu sprijinul Decathlon Foundation, Fundația Dacia pentru România, Societe Generale Global Solution Centre și Crescendo AI, companii care au înțeles că este nevoie să schimbăm paradigma învățării, pentru a reduce decalajul social și pentru a facilita accesul la educație al tuturor copiilor.

Sperăm că accesibilizarea educației va crește interesul copiilor pentru învățare, iar drumul către liceu, pentru un copil născut într-un cartier de la marginea Bucureștiului, va deveni mai accesibil. Un viitor demn se poate construi doar prin acces la educație, iar motto-ul echipei FDP este: Educația schimbă viața!”, adaugă Carmen Andreșoi, director executiv, FDP – Protagoniști în educație.

Sursa foto: Asociația FDP

