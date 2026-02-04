Asociația FDP – Protagoniști în educație, un ONG cu o activitate de 30 de ani în combaterea abandonului școlar și promovarea educației incluzive, transformă acum terenul de sport într-un spațiu de învățare prietenos, distractiv și imersiv, pentru ca elevii să înțeleagă mai bine programa școlară.

Vineri, 30 ianuarie, prima oră imersivă de sport a avut loc în sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 161 din cartierul Giulești, București, unde, în trecut, aproape 2 din 10 copii renunțau anual la studii. Acum, procentul abandonului a ajuns la 5%.

Ora specială de sport este bazată pe un sistem educațional inovator, cu rezultate demonstrate la nivel internațional: Lü System. În cadrul orei, copiii au învățat făcând mișcare: au rezolvat calcule aruncând mingea către ecranul de proiecție, țintind rezultatul corect, au lucrat în echipă și au interacționat cu informațiile într-un mod accesibil. Matematica, istoria sau geografia au fost aduse într-un spațiu familiar lor – sala de sport – unde învățarea nu a mai fost percepută ca o obligație.

Așa cum chiar unul dintre copii a spus-o, “înveți și e mai distractiv decât fotbalul”.

Sistemul este conceput pentru a susține dezvoltarea holistică a copilului, acoperind trei arii principale: dezvoltarea fizică și motorie, dezvoltarea socio-cognitivă și dezvoltarea academică. Prin activitățile propuse, copiii își pot dezvolta abilități precum motricitatea grosieră și fină, percepția senzorială, capacitatea de analiză, inovația și interacțiunea. De asemenea, sistemul sprijină învățarea în domenii-cheie precum educația fizică și pentru sănătate, limbajul, matematica, știința și tehnologia, studiile sociale și artele. 

Orele de sport imersive din școlile publice românești pot preveni abandonul școlar

Elevii care înainte erau dezinteresați sau riscau să abandoneze devin, astfel, mai implicați, iar cei cu cerințe educaționale speciale au posibilitatea de a se mișca în timp ce învață și putând, astfel, acorda mai multă atenției orelor teoretice.

„Ne bucurăm că am putut aduce acest sistem într-o școală românească și că el s-a dovedit eficient într-o comunitate cu multe probleme și multe nevoi. Astăzi vedem cum interesul pentru învățare crește, și ne dorim ca cei mici să vină cu plăcere la cursuri. Este dovada că educația poate funcționa atunci când este adaptată realităților lor”, a declarat Carmen Andreșoi, director executiv FDP – Protagoniști în educație.

Proiectul este nou în România, însă la nivel global peste 1 milion de copii din aproximativ 35 de țări au participat la activități Lü, acumulând peste 1,5 milioane de ore de învățare activă, inclusiv în comunități vulnerabile.

Cum contribuie învățarea multisenzorială la prevenirea abandonului școlar

Impactul unei astfel de abordări asupra prevenirii abandonului școlar este multiplu:

  • Crește motivația pentru a veni la școală – elevii sunt mai interesați și mai implicați, iar absenteismul scade.
  • Reduce sentimentul de eșec – fiecare copil poate participa în ritmul său, fără teama de a greși.
  • Sprijină incluziunea reală – copiii cu dificultăți de învățare sau cerințe educaționale speciale sunt integrați natural în activități.
  • Îmbunătățește relațiile dintre elevi – activitățile de echipă dezvoltă empatia, cooperarea și respectul reciproc.
  • Creează o legătură emoțională pozitivă cu școala, esențială pentru menținerea copiilor în sistemul educațional.

FDP – Protagoniști în educație va sprijini integrarea sistemului în metodele de predare ale cadrelor didactice din școală, dar și în cadrul programului Școala Socială Sportivă Real Madrid. Acesta este un program de prevenire a abandonului școlar prin sport, derulat în cartierele de la marginea Bucureștiului, cu sprijinul DGASPC Sector 3 și Primăria Sector 3, Primăria Sector 6 și DGASPC Sector 6, precum și prin parteneriate cu școlile din sector.

Sistemul a fost achiziționat cu sprijinul Decathlon Foundation, Fundația Dacia pentru România, Societe Generale Global Solution Centre și Crescendo AI, companii care au înțeles că este nevoie să schimbăm paradigma învățării, pentru a reduce decalajul social și pentru a facilita accesul la educație al tuturor copiilor.

Orele de sport imersive din școlile publice românești pot preveni abandonul școlar

Sperăm că accesibilizarea educației va crește interesul copiilor pentru învățare, iar drumul către liceu, pentru un copil născut într-un cartier de la marginea Bucureștiului, va deveni mai accesibil. Un viitor demn se poate construi doar prin acces la educație, iar motto-ul echipei FDP este: Educația schimbă viața!”, adaugă Carmen Andreșoi, director executiv, FDP – Protagoniști în educație.

Sursa foto: Asociația FDP

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Bani sau ego?! Adevăratul motiv pentru care Mihai Bendeac face filme românești: „Este un lucru folositor”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
„Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care le poți face și anumite lucruri pe care nu le poți face”. Au apărut stenogramele din dosarul lui Robert Negoiță! Cine l-a avertizat, de fapt, pe primarul suspendat. Detalii scandaloase ies la iveală!
Unica.ro
„Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care le poți face și anumite lucruri pe care nu le poți face”. Au apărut stenogramele din dosarul lui Robert Negoiță! Cine l-a avertizat, de fapt, pe primarul suspendat. Detalii scandaloase ies la iveală!
Cu ce probleme s-a confruntat Anca Dinicu. Actrița a apelat la ajutorul unui psihiatru: „Mi-a recomandat un alt doctor...”
Elle.ro
Cu ce probleme s-a confruntat Anca Dinicu. Actrița a apelat la ajutorul unui psihiatru: „Mi-a recomandat un alt doctor...”
gsp
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.RO
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Libertateapentrufemei.ro
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Avantaje.ro
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Europa Liberă România se închide din primăvara acestui an. Serviciul din Bulgaria se va desființa și el 
Știri România 17:19
Europa Liberă România se închide din primăvara acestui an. Serviciul din Bulgaria se va desființa și el 
Lucrările ilegale ordonate de Robert Negoiță în Sectorul 3: primarul a ignorat conștient inclusiv pericolul de explozie. Interceptări: „Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care nu le poți face!”
Exclusiv
Știri România 16:02
Lucrările ilegale ordonate de Robert Negoiță în Sectorul 3: primarul a ignorat conștient inclusiv pericolul de explozie. Interceptări: „Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care nu le poți face!”
Parteneri
Paradoxul orașelor mici din România: încremenite în timp, sufocate de trafic și cu prețuri tot mai mari
Adevarul.ro
Paradoxul orașelor mici din România: încremenite în timp, sufocate de trafic și cu prețuri tot mai mari
Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de români e la mare căutare: ”Cel mai bun pe care l-am mâncat vreodată”
Fanatik.ro
Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de români e la mare căutare: ”Cel mai bun pe care l-am mâncat vreodată”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Kennedy Boateng e jucătorul etapei după dubla de la Ovidiu
Kennedy Boateng e jucătorul etapei după dubla de la Ovidiu
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! Celebra actriță s-a logodit! Vedeta este din nou fericită după trei căsnicii eșuate: "Mi-a pus și un inel pe deget." Foto
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Celebra actriță s-a logodit! Vedeta este din nou fericită după trei căsnicii eșuate: "Mi-a pus și un inel pe deget." Foto
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte

Monden

Kristen Stewart spune că este „bântuită” de prințesa Diana. Ce legătură are actrița cu regretata Lady Di
Stiri Mondene 16:56
Kristen Stewart spune că este „bântuită” de prințesa Diana. Ce legătură are actrița cu regretata Lady Di
„Survivor România” 6 februarie 2026. Concurenții aflați în Exil sunt gata de intrarea în show. Discuții aprinse în ediția din această seară
Stiri Mondene 16:39
„Survivor România” 6 februarie 2026. Concurenții aflați în Exil sunt gata de intrarea în show. Discuții aprinse în ediția din această seară
Parteneri
Lovitură totală: Ce face Cătălin Măruță după plecarea de la Pro TV! „O să fac un lucru pe care mi-l doream de mult”. Detaliul care i-a lăsat pe toți mască
TVMania.ro
Lovitură totală: Ce face Cătălin Măruță după plecarea de la Pro TV! „O să fac un lucru pe care mi-l doream de mult”. Detaliul care i-a lăsat pe toți mască
Judeţele în care a plouat într-o zi cât pentru o lună. Zeci de familii, izolate: "Se va strica tot ce e aici"
ObservatorNews.ro
Judeţele în care a plouat într-o zi cât pentru o lună. Zeci de familii, izolate: "Se va strica tot ce e aici"
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Parteneri
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.ro
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
GSP.ro
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
Parteneri
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Mediafax.ro
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Redactia.ro
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Data EXACTĂ la care intră elevii în vacanță
KanalD.ro
Data EXACTĂ la care intră elevii în vacanță

Politic

Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după 4 amânări
Politică 16:49
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după 4 amânări
George Simion, acuzat că a făcut lobby ca România să fie scoasă din Visa Waiver. Dragoș Sprînceană: „Era băut la interviu”
Politică 16:18
George Simion, acuzat că a făcut lobby ca România să fie scoasă din Visa Waiver. Dragoș Sprînceană: „Era băut la interviu”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Jucătorul care a „surprins tot cartierul” e pregătit să semneze pe încă un sezon cu FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Jucătorul care a „surprins tot cartierul” e pregătit să semneze pe încă un sezon cu FCSB. Exclusiv
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om