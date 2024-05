Părinții și copiii sunt așteptați la 1uniFEST, cel mai mare festival de joacă de Ziua Copilului

Itsy, Bitsy, SuperZăpă, Spinner, Spark și Dj Dodi sunt gazdele 1uniFEST într-un parc plin de culoare și decoruri de poveste, numai bune de pozat pentru amintiri de Ziua Copilului. Tot ce își doresc copiii echipa Itsy Bitsy a adunat pentru o zi întreagă de bucurie: jocuri, muzică, dans, teatru, magie, film, multe surprize și cadouri, personaje iubite de cei mici, întreceri sportive, mâncăruri și băuturi gustoase, dulciuri, părinți alături și prieteni mulți.

Copiii din parc vor transmite mesaje de sărbătoare întregii țări din Radiomobilul, care va emite live de la 1uniFEST toată ziua. Amintirile vor fi păstrate cu ajutorul fotografiilor cu magnet gratuite realizate în Foișorul de lângă scena mare, cadourile și surprizele vor fi pretutindeni în parc, cu ajutorul celor peste 100 de parteneri ai festivalului.

Copiii și părinții vor descoperi pe aleile din Parcul Al. Ioan Cuza zeci de motive de sărit în sus de bucurie împreună cu SuperEroii Itsy Bitsy. De dimineață, începând cu ora 9:00, și până seara târziu la ora 20:00, copiii au ocazia să-și antreneze toate puterile la activitățile pregătite special pentru a le oferi o zi frumoasă ca sufletele lor.

Creativitatea, prietenia, bucuria și puterea bunătății vor fi antrenate prin jocurile și activitățile susținute de partenerii: Academia 161, ARCUB, Asociația SAMAS, Asociația HELP Autism, Asociația “Da, poți!” cu fondatoarea ei, Beatrice Busuioc, cunoscută de public ca Supernanny, Buzunărel.ro, Cercetașii României, Crucea Roșie Română, Editura DPH, Editura Nemira, ESPERE cu Cati Călin, Etos Academy, Fisher English Hub, Homeless Animal Hospital, Lumea de Poveste, Magia Lutului, Majook, Monterra, Organizația Umanitară Concordia, Pictează 3D, Podul lui Sfredeluș, Professor Puzzle, SOS Satele Copiilor, Școala de dragoni, Școala de Joacă, Tie Dye România, Asociația Împreună cu Zâmbet.

Superputerea curajului va fi activată de echipele: Agenției Naționale Antidrog, Centrului de Siguranță Auto, Inspectoratului pentru situații de urgență „Dealul Spirii” București Ilfov, Mindhub București – Unirii, Poliției Române.

Energia va fi antrenată prin demonstrații și activități sportive jucăușe pregătite de Art Therapy Center, Asociația KinetoBebe, Bucharest Sport Club, Clubul Sportiv AKURA, Clubul Sportiv Dinamo București, Clubul Sportiv Steaua Rangers, Muzeul Fotbalului, Școala de șah, Viorica Firoiu & Heathy Jump Vibes cu Paul Igreț.

Pe scena mare, la Itsy Bitsy Show la 1uniFEST va avea loc musicalul interactiv susținut de toți Supereroii Itsy Bitsy cu începere la orele 11:00 și 18:00, ocazie cu care copiii vor avea bucuria să cânte și să danseze alături de toți eroii lor preferați de la Itsy Bitsy FM. Alături de aceștia, pe scenă vor mai cânta și dansa sute de artiști mari și mici de la: Academia de Talente Contrapunct, Academia Campionilor Pro-Mișcare, Anastasia Haiducu, Andra’s Gogan Academy, DAVIDans, Elite Dance Studio, Grupul Miniton, Honey Dance Studio, Marili, Mozaic Art, Mikes School of Dance, Music All, Raluca Andrei și Fetițe cu Codițe, STEYsha School of Irish Dance, Sunetul Muzicii, Victoria Dance Studio, Lunatech Sound cu artiștii Sara Natalia Tarnoveanu, Miruna Ungureanu, Gabriel Mardare, Măriuca Stan Muraru, Antonia Ciofu, Bianca Zinculescu.

Un alt punct de atracție la 1uniFEST va fi Scena Poveștilor, unde copiii și părinții se vor relaxa urmărind spectacole susținute de: Improteca, Artis Studio, Teatrul Sufletos, Teatrul Ion Creangă, Școala de Dragoni, vor asista la demonstrații de Qigong cu Laurențiu Mogoș și de sărituri acrobatice cu coarda susținute de Viorica Firoiu&Heathy Jump Vibes cu Paul Igreț și la momente de magie fascinante realizate de Bogdan Muntean.

Și pentru că o zi întreagă la joacă în parc înseamnă și mâncare gustoasă, la 1uniFEST va fi o zonă cu umbră și zece food trucks cu multe alternative pe gustul copiilor și părinților. Ziua de sărbătoare se va încheia cu vizionarea animației „Super Mario Bros: Filmul” (Illumination Entertainment, 2023, AG – dublat în limba română) începând cu ora 21:00, la cinematograful amenajat în aer liber.

1uniFEST este un eveniment – festival gratuit, organizat de Itsy Bitsy cu sprijinul Primăriei Sector 3 și susținut de: AQUA Carpatica Kids, Artesana, Asociația Părinților Isteți, Auchan, Autan®, BCR și Școala de Bani, Bebe Tei, Big Little Festival, Biskrem, Blephaclean, British Council, Crystal Dental Clinic, Dalin, Danonino, De-a joaca, Decathlon România, Didacto, DupăNoi, ETi, Fundația Orange, Gerovital Kids, Groupama, HARIBO, HILS Development, HiPP, Hyabak, IKEA, Infacol, Innergy, Joie Baby România, JULAND by Oti, Laboratoires Théa România, La Roche-Posay, LEGO, Litoralulromanesc.ro, Logiscool, McVities, Medikali, Nestlé, Noriel, Olympus, Papi, Pladis, POM-BÄR, PPC, PRIVEŞTE ÎN VIITOR cu Essilor, REHAU Window Solutions, SanoVita, Sudocrem, Sugus, Suzuki, Synevo, Tedi, Tempo, Therme București, Töpfer, UNSAR, Veruvis Kids și World Class.

Mai multe detalii pe www.itsybitsy.ro.

ITSY BITSY este unica platformă integrată de comunicare dedicată copiilor, părinţilor şi educatorilor, care include singurul post de radio din România pentru părinţi şi copii, platforma online www.itsybitsy.ro, ateliere pentru părinţi şi copii şi evenimente pentru timpul liber în familie. Itsy Bitsy FM emite în eter în Bucureșți și în peste jumătate din teritoriul României. Lumea Itsy Bitsy o puteţi accesa oriunde şi oricând, prin intermediul aplicaţiei gratuite ITSY BITSY FM, disponibilă în GooglePlay şi AppStore. Itsy Bitsy a inițiat și obținut, împreună cu partenerii săi, ca 1 Iunie să fie zi liberă naţională şi a iniţiat şi derulează campania strategică naţională de prevenire şi combatere a bullyingului în şcoli.

