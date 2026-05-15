Modul de operare

Faptele s-ar fi petrecut în transportul public și într-o stație de autobuz din sectorul 6. După percheziții domiciliare, agresorul a fost reținut și va fi dus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

Polițiștii de la Serviciul Agresiuni Sexuale au pus în aplicare, joi, 14 mai, un mandat de percheziție la domiciliul unui pensionar de 91 de ani. Bărbatul este cercetat într-un dosar penal grav, ce vizează agresarea unor minore, sub coordonarea directă a procurorilor din sectorul 6.

Anchetatorii s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infracţiunii de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor, în cauză fiind identificat un bărbat, în vârstă de 91 de ani, bănuit de comiterea a două astfel de fapte, arată polițiștii.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul a profitat de spațiul limitat din autobuz pentru a prinde victima într-o capcană. Acesta ar fi atins în zonele intime o adolescentă de 15 ani, blocând-o pe scaun astfel încât fata să nu se poată îndepărta sau apăra în timpul agresiunii.

Percheziţie domiciliară, pe 14 mai

Mai mult, potrivit Poliției Capitalei, bătrânul ar fi agresat sexual o minoră, în vârstă de 16 ani, în timp ce se afla într-o staţie de autobuz din acelaşi sector, atingând-o în zonele intime, fără consimţământul ei, apoi a prins-o cu braţele şi a apropiat-o de el.

Pentru administrarea probelor, la data de 14 mai, oamenii legii au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, context în care bănuitul a fost depistat şi condus la audieri. Suspectul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările în acest dosar sunt continuate de către poliţiştii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru două infracţiuni de agresiune sexuală asupra unui minor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE