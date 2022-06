Pe cont propriu sau cu agentul de turism în vacanță?

Uneori planificarea unei vacante vine la pachet cu multe batai de cap, cheltuilei neprevazute si asteptari neintalnite odata ajunsi la destinatie care cu siguranta iti pot influenta atat dispozitia, cat si experienta. Pentru a evita aceste neplaceri, agentii de turism vin in intampinarea nevoile tale cu pachete turistice personalizate pe gustul si cerintele tale, ce inglobeaza toate serviciile de care vei avea nevoie.

Asadar te invitam sa descoperi cateva dintre beneficiile care vin la pachet cu agentul de turism.

Asistenta la orice ora

Agentii de turism sunt cei care au access la mai multe servicii si informatii decat un consumator obisnuit. Expertiza lor vine cu date actuale si detalii specifice despre destinatii, restrictii, hoteluri si activitati astfel incat tu sa faci alegerea cea mai potrivita pentru dorintele tale. Cu ajutorul reprezentantilor de la destinatie, au grija ca experienta ta sa fie una cu adevarat speciala. Asadra, In cazul in care ceva neplacut se intampla inainte, in timpul sau dupa vacanta, ei sunt cei care iti vor sari in ajutor pentru a solutiona problema.

Mai multe servicii la un pret mai mic

Pe langa faptul ca agentii de turism te scutesc de o groaza de timp pierdut pe fel si fel de platforme, acesti te pot ajuta si pe partea financiara, cu economiile. Dupa ani si ani petrecuti in aceasta industrie, agentiile de turism au dezvoltat relatii in majoritatea destinatiilor in care opereaza si si-au creat o retea de furnizori parteneri care ii ajuta sa creeze toate aceste pachete turistice la preturi extrem de avantajoase. Acestia integreaza o serie servicii indispensabile vacantei tale in aceste pachete, pretul final ingloband mai multe produse, la un pret mult mai avantajos comparative cu cautarile singulare a fiecarui produs in parte. Nu este vorba doar de acel bilet de avion low-cost de doar 10 eur. De acolo mai sunt o groaza de servicii si costuri pe care trebuie sa le iei in calcul.

Totul in acelasi loc

Agentii de turism nu uita nici un detaliu legat de urmatoarea ta vacanta si au grija ca, in pachetul turistic pe care ti-l ofera, toate serviciile de care ai nevoie sa fie incluse; de la cazare si bilet de avion, la transfer, excursii si asigurare, ei sunt cei care se ocupa de crearea pachetelor turistice pana la cel mai mic detaliu si vin cu oferta finala personalizata pe cerintele si nevoile tale. Cu ajutorul lor, vei gasi toate informatiile in acelasi loc si nu va mai trebui sa te agiti dintr-o parte in alta in cautarea unei asigurari convenabile sau a unui bilet de avion accesibil.

Hai sa descoperim impreuna diferentele dintre o excursie organizata de tur operator si o excursie organizatat de tine. Asadar, Cocktail Holidays iti propune una dintre cele mai exotice destinatii din Europa, arhipelagul Madeirei, un superb paradis aflat in Oceanul Atlantic.

Analizand costul unui pachet turistic pentru 2 persoane in Madeira pentru perioada 25.06-02.07.2022, Cocktail Holidays vine cu o oferta de sejur la pretul de 1500 euro. Acest pachet include asistenta turistica, cazare pentru 7 nopti la hotel de 4* in centrul orasului in regim de Bed& Breakfast, zbor direct cu bagaj de cala inclus, taxe de aeroport, transfer la destinatie, si nu in ultimul rand asigurarea medicala si STORNO. Odata ajuns la destinatie, vei avea posibilitatea de a beneficia de asistenta turistica in ceea ce priveste excursiile optionale cu ajutorul reprezentantilor de la destinatie. Poti alege una dintre cele 3 excursii disponibile ce organizeaza tururi fie pe partea de Vest, de Est sau in renumita Vale a Maicutelor. Primele doua excursii dureaza toata ziua si ajung la pretul de 60 de euro de persoana/excursie, in timp ce cea din urma este doar jumatate de zi si costa 46 de euro de persoana. In acest tarif este inclus atat transportul si ghidul insotitor cat si masa de pranz. Intr-un sfarsit, excursia noastra ajunge la suma de 1560 euro impreuna cu excursia optionala. Avantajul excursiei cu insotitorul de limba romana este ca acesta te duce punct ochit, punct lovit in locurile cele mai importante locuri si te scuteste de mult timp pe care l-ai investi tu in cercetare sau transport. Asa iti ramane si tie timp destul in vacanta pentru a te bucura de piscina, soare sau plaja.

Atunci cand facem o cautare individuala si alegem sa luam un zbor de line pentru aceeasi perioada, pretul biletului de avion cu bagaj de cala insumeaza 2500 euro pentru 2 persoane. In ceea ce priveste optiunile de cazare, la o cautare mai amanuntita a unui hotel ce ofera aceleasi facilitati ca cele prezentate mai sus, pretul unui sejur de 7 nopti este de 720 de euro. Tragand linia, pretul individual pentru acest sejur, ce nu include asistenta turistica, taxe de aeroport, transfer, asigurare sau excursii adiacente, ajunge la suma de 3220 de euro.

Facand o diferenta de pret, si punand in balanta cele doua varainte care stau la indemana oricui, se poate vedea cu ochiul liber ca, a opta pentru un agent de turism nu este numai o solutie mult mai ieftina ce te aduce la jumatate din pretul actual al pietei, dar este si una mai avantajosa, avand in vedere toate serviciile inglobate in pachetul turistic final.

