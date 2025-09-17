Alegerea între plexiglas și policarbonat pentru exterior se face în funcție de prioritățile proiectului: rezistență la impact și costuri reduse (policarbonat), claritate optică și stabilitate UV pe termen lung (plexiglas) sau echilibru între prelucrare și greutate (ambele materiale). Analizează cu atenție fiecare criteriu şi adaptează selecția la nevoile specifice ale proiectului tău pentru a obține un spațiu durabil și eficient.

În acest scurt ghid, vom analiza în detaliu avantajele și dezavantajele fiecărui material și te vom ajuta să identifici cea mai bună soluție pentru nevoile tale.

În ce situații merită să alegi plexiglas

Plexiglasul este recomandat atunci când proiectul tău pune accent pe claritate vizuală, design rafinat și rezistență la factorii de mediu:

  • vrei un aspect impecabil, foarte apropiat de sticlă
  • ai nevoie de o suprafață care nu se îngălbeneşte în timp, chiar și sub acțiunea razelor UV
  • materialul se va folosi pentru panouri decorative, paravane sau ferestre temporare
  • proiectul pune preț pe transparență perfectă și pe finisaje elegante

Exemple de aplicații

  • balustrade vitrate pentru terase
  • paravane de birou sau interioare comerciale
  • pereți despartitori 
  • vitrine și elemente de design interior
Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul
Recomandări
Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Când este ideal policarbonatul

Policarbonatul excelează prin rezistența la șocuri și flexibilitate, fiind ideal pentru proiecte care implică sarcini mecanice mai mari sau forme curbate:

  • ai nevoie de rezistență extremă la impact (zone publice, școli, hale industriale)
  • vrei un material ușor de montat pe suprafețe curbate
  • proiectul implică sere, copertine, tuneluri sau acoperișuri de terasă
  • îți dorești și o bună izolație termică (în special varianta celulară)

Exemple de aplicații

  • acoperișuri terase și copertine 
  • pereți despărțitori exteriori
  • adăposturi pentru mașini
  • sere și tuneluri agricole

Ce este plexiglasul?

Plexiglasul, cunoscut și sub denumirea de acril sau PMMA (polimetilmetacrilat), este un plastic termoplastic transparent, apreciat pentru asemănarea cu sticla dar cu multiple avantaje:

  • transparență excelentă, cu până la 92% transmisie luminoasă
  • stabilitate UV garantată până la 30 de ani, fără îngălbenire
  • greutate redusă, aproximativ 50% din cea a sticlei
  • ușor de prelucrat: tăiere, frezare, termoformare

Ce este policarbonatul?

Policarbonatul este un material termoplastic cu rezistență la impact deosebită și flexibilitate excelentă. Se găsește în două variante principale: compact și celular.

  • policarbonat compact: transparent, asemănător sticlei, dar mult mai rezistent
  • policarbonat celular: structurat cu camere de aer, oferă izolație termică superioară

Caracteristici comune intre policarbonat si plexiglas

  • rezistență la impact de până la 250 de ori mai mare decât sticla
  • posibilitate de curbare la rece, fără risc de fisurare
  • protecție UV bună, dar de cele mai multe ori necesită strat suplimentar

Comparativ rapid între plexiglas și policarbonat pentru proiecte exterioare

Alegerea materialului potrivit pentru proiecte exterioare depinde de o serie de factori care influențează durabilitatea și costurile pe termen lung. În cele ce urmează, vom prezenta în detaliu modul în care plexiglasul și policarbonatul se situează unul față de celălalt în cele şase criterii esențiale: rezistență la impact, claritate optică, protecție UV, ușurință de prelucrare, greutate și costuri, indicând de fiecare dată materialul câștigător.

Rezistența la impact

Plexiglasul oferă o protecție semnificativă în fața loviturilor, fiind de aproape zece ori mai rezistent decât sticla convențională. Cu toate acestea, în condiții exterioare cu risc de impact mecanic semnificativ, precum acoperișurile de terase expuse vântului puternic sau panourile de protecție pentru spații publice, policarbonatul este varianta superioară. Acesta rezistă la șocuri de până la 250 de ori mai bine decât sticla și amortizează zborul de pietre, mingi sau alte obiecte cu efect practic indestructibil. Pe acest criteriu, câștigător este policarbonatul.

Fastul regal, arma Londrei pentru a-l cuceri pe Trump. Cum se desfășoară și ce înseamnă cu adevărat a doua vizită liderului american în Marea Britanie
Recomandări
Fastul regal, arma Londrei pentru a-l cuceri pe Trump. Cum se desfășoară și ce înseamnă cu adevărat a doua vizită liderului american în Marea Britanie

Claritatea optică

Atunci când scopul principal este obținerea unei transparențe impecabile, plexiglasul se remarcă prin claritate superioară și absența oricărei nuanțe de culoare. Lumina trece nealterată, ceea ce îl face ideal pentru fațade vitrate, balustrade și pereți despărţitori care solicită un aspect premium asemănător sticlei. Policarbonatul, deși transparent, poate avea uneori o tentă ușor gălbuie sau o uşoară matizare, în funcție de calitatea produsului. Așadar, atunci când claritatea vizuală este prioritară, câștigător este plexiglasul.

Protecția UV

Expunerea continuă la radiațiile ultraviolete poate degrada rapid materialele plastice. Plexiglasul vine cu protecție UV naturală, garantată pe termen lung, până la 20 – 30 de ani fără îngălbenire. În schimb, majoritatea plăcilor de policarbonat necesită aplicarea unui strat protector UV pe una sau pe ambele fețe, iar dacă acest strat lipsește sau este aplicat neuniform, produsul poate îngălbeni și deveni casant în timp. Prin urmare, pentru stabilitate UV și durabilitate fără întreținere suplimentară, câștigător este plexiglasul.

Ușurința de prelucrare

Atât plexiglasul, cât și policarbonatul pot fi tăiate, găurite și fixate cu uneltele obișnuite, însă comportamentul lor la prelucrare diferă. Plexiglasul este mai rigid și se zgârie mai ușor, ceea ce poate complica intervențiile ulterioare și atenuează rezistența la fisuri în colțuri. Policarbonatul, grație flexibilității sale, se curbează fără fisuri şi rezistă mai bine la solicitările mecanice minore, dar necesită montaj cu distanțieri pentru a permite dilatarea termică. În acest criteriu, echilibrul este perfect: egalitate.

Greutatea

Densitatea redusă este un avantaj important pentru ambele materiale. Plexiglasul cântărește aproximativ 50% din greutatea sticlei, facilitând manipularea și reducând sarcina asupra structurii de susținere. Policarbonatul, deși ușor, are o greutate similară cu cea a acrilului și oferă aceleași beneficii de transport și montaj. În ceea ce privește acest aspect, ambele materiale sunt egale.

Costuri

Bugetul rămâne adesea factorul decisiv. Plexiglasul, în special în varianta turnată și la grosimi mari, are un preț mai ridicat. Policarbonatul celular, datorită producției eficiente și structurii cu camere de aer, reprezintă cea mai accesibilă soluție pentru suprafețe extinse. Policarbonatul compact costă mai mult, apropiindu-se de prețurile acrilului, dar oferă câștigul în rezistență. Astfel, pentru un raport optim calitate-preț pe suprafețe mari, câștigător este policarbonatul.

Sursa foto: westplastdistribution.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Monden: Gina Pistol a pozat nud pe plajă, iar Alina Pușcău a fost pusă la zid de colegii din „Asia Express”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E informația momentului Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
Viva.ro
E informația momentului Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! Atât vedeta TV, cât și patronul FCSB au reacționat imediat! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Unica.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! Atât vedeta TV, cât și patronul FCSB au reacționat imediat! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
Elle.ro
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
gsp
Rusescu „miroase” un caz exploziv în Liga 1: „Antrenorul l-a provocat pe jucător, să nu-l mai bage niciodată!”
GSP.RO
Rusescu „miroase” un caz exploziv în Liga 1: „Antrenorul l-a provocat pe jucător, să nu-l mai bage niciodată!”
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
GSP.RO
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Cum va fi vremea în București. Prognoza specială pentru Capitală, în perioada 17-18 septembrie 2025
Știri România 10:48
Cum va fi vremea în București. Prognoza specială pentru Capitală, în perioada 17-18 septembrie 2025
Cod galben de vânt puternic în mai multe județe, miercuri și joi. Temperaturile scad accentuat
Știri România 10:36
Cod galben de vânt puternic în mai multe județe, miercuri și joi. Temperaturile scad accentuat
Parteneri
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Adevarul.ro
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
Fanatik.ro
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Bianca Drăgușanu a încălcat regula impusă de Gabi Bădălău. Ce a făcut recent și cum a apărut: „Despre fericire”
Stiri Mondene 11:10
Bianca Drăgușanu a încălcat regula impusă de Gabi Bădălău. Ce a făcut recent și cum a apărut: „Despre fericire”
5 știri by Libertatea - Monden: Gina Pistol a pozat nud pe plajă, iar Alina Pușcău a fost pusă la zid de colegii din „Asia Express”
Stiri Mondene 11:01
5 știri by Libertatea – Monden: Gina Pistol a pozat nud pe plajă, iar Alina Pușcău a fost pusă la zid de colegii din „Asia Express”
Parteneri
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Elle.ro
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
TVMania.ro
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
ObservatorNews.ro
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
GSP.ro
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
GSP.ro
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
Parteneri
Bolojan discută cu reprezentanții primarilor și ai președinților de consilii județene despre reforma administrației locale
Mediafax.ro
Bolojan discută cu reprezentanții primarilor și ai președinților de consilii județene despre reforma administrației locale
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost găsit după două zile de căutări: „M-am speriat”
KanalD.ro
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost găsit după două zile de căutări: „M-am speriat”

Politic

Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții alături de Călin Georgescu: „Toți românii să iasă cu parul pe stradă”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor
Analiză
Politică 16 sept.
Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții alături de Călin Georgescu: „Toți românii să iasă cu parul pe stradă”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor
Klaus Iohannis va fi executat silit „ca orice român”, dacă nu predă casa din Sibiu de bunăvoie, anunță șeful ANAF
Politică 16 sept.
Klaus Iohannis va fi executat silit „ca orice român”, dacă nu predă casa din Sibiu de bunăvoie, anunță șeful ANAF
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
Fanatik.ro
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
Cât plătim, lunar, pentru salariile celor 4.300 de angajați din primăriile Bucureștiului
Spotmedia.ro
Cât plătim, lunar, pentru salariile celor 4.300 de angajați din primăriile Bucureștiului