Alegerea între plexiglas și policarbonat pentru exterior se face în funcție de prioritățile proiectului: rezistență la impact și costuri reduse (policarbonat), claritate optică și stabilitate UV pe termen lung (plexiglas) sau echilibru între prelucrare și greutate (ambele materiale). Analizează cu atenție fiecare criteriu şi adaptează selecția la nevoile specifice ale proiectului tău pentru a obține un spațiu durabil și eficient.

În acest scurt ghid, vom analiza în detaliu avantajele și dezavantajele fiecărui material și te vom ajuta să identifici cea mai bună soluție pentru nevoile tale.

În ce situații merită să alegi plexiglas

Plexiglasul este recomandat atunci când proiectul tău pune accent pe claritate vizuală, design rafinat și rezistență la factorii de mediu:

vrei un aspect impecabil, foarte apropiat de sticlă

ai nevoie de o suprafață care nu se îngălbeneşte în timp, chiar și sub acțiunea razelor UV

materialul se va folosi pentru panouri decorative, paravane sau ferestre temporare

proiectul pune preț pe transparență perfectă și pe finisaje elegante

Exemple de aplicații

balustrade vitrate pentru terase

paravane de birou sau interioare comerciale

pereți despartitori

vitrine și elemente de design interior

Când este ideal policarbonatul

Policarbonatul excelează prin rezistența la șocuri și flexibilitate, fiind ideal pentru proiecte care implică sarcini mecanice mai mari sau forme curbate:

ai nevoie de rezistență extremă la impact (zone publice, școli, hale industriale)

vrei un material ușor de montat pe suprafețe curbate

proiectul implică sere, copertine, tuneluri sau acoperișuri de terasă

îți dorești și o bună izolație termică (în special varianta celulară)

Exemple de aplicații

acoperișuri terase și copertine

pereți despărțitori exteriori

adăposturi pentru mașini

sere și tuneluri agricole

Ce este plexiglasul?

Plexiglasul, cunoscut și sub denumirea de acril sau PMMA (polimetilmetacrilat), este un plastic termoplastic transparent, apreciat pentru asemănarea cu sticla dar cu multiple avantaje:

transparență excelentă, cu până la 92% transmisie luminoasă

stabilitate UV garantată până la 30 de ani, fără îngălbenire

greutate redusă, aproximativ 50% din cea a sticlei

ușor de prelucrat: tăiere, frezare, termoformare

Ce este policarbonatul?

Policarbonatul este un material termoplastic cu rezistență la impact deosebită și flexibilitate excelentă. Se găsește în două variante principale: compact și celular.

policarbonat compact: transparent, asemănător sticlei, dar mult mai rezistent

policarbonat celular: structurat cu camere de aer, oferă izolație termică superioară

Caracteristici comune intre policarbonat si plexiglas

rezistență la impact de până la 250 de ori mai mare decât sticla

posibilitate de curbare la rece, fără risc de fisurare

protecție UV bună, dar de cele mai multe ori necesită strat suplimentar

Comparativ rapid între plexiglas și policarbonat pentru proiecte exterioare

Alegerea materialului potrivit pentru proiecte exterioare depinde de o serie de factori care influențează durabilitatea și costurile pe termen lung. În cele ce urmează, vom prezenta în detaliu modul în care plexiglasul și policarbonatul se situează unul față de celălalt în cele şase criterii esențiale: rezistență la impact, claritate optică, protecție UV, ușurință de prelucrare, greutate și costuri, indicând de fiecare dată materialul câștigător.

Rezistența la impact

Plexiglasul oferă o protecție semnificativă în fața loviturilor, fiind de aproape zece ori mai rezistent decât sticla convențională. Cu toate acestea, în condiții exterioare cu risc de impact mecanic semnificativ, precum acoperișurile de terase expuse vântului puternic sau panourile de protecție pentru spații publice, policarbonatul este varianta superioară. Acesta rezistă la șocuri de până la 250 de ori mai bine decât sticla și amortizează zborul de pietre, mingi sau alte obiecte cu efect practic indestructibil. Pe acest criteriu, câștigător este policarbonatul.

Claritatea optică

Atunci când scopul principal este obținerea unei transparențe impecabile, plexiglasul se remarcă prin claritate superioară și absența oricărei nuanțe de culoare. Lumina trece nealterată, ceea ce îl face ideal pentru fațade vitrate, balustrade și pereți despărţitori care solicită un aspect premium asemănător sticlei. Policarbonatul, deși transparent, poate avea uneori o tentă ușor gălbuie sau o uşoară matizare, în funcție de calitatea produsului. Așadar, atunci când claritatea vizuală este prioritară, câștigător este plexiglasul.

Protecția UV

Expunerea continuă la radiațiile ultraviolete poate degrada rapid materialele plastice. Plexiglasul vine cu protecție UV naturală, garantată pe termen lung, până la 20 – 30 de ani fără îngălbenire. În schimb, majoritatea plăcilor de policarbonat necesită aplicarea unui strat protector UV pe una sau pe ambele fețe, iar dacă acest strat lipsește sau este aplicat neuniform, produsul poate îngălbeni și deveni casant în timp. Prin urmare, pentru stabilitate UV și durabilitate fără întreținere suplimentară, câștigător este plexiglasul.

Ușurința de prelucrare

Atât plexiglasul, cât și policarbonatul pot fi tăiate, găurite și fixate cu uneltele obișnuite, însă comportamentul lor la prelucrare diferă. Plexiglasul este mai rigid și se zgârie mai ușor, ceea ce poate complica intervențiile ulterioare și atenuează rezistența la fisuri în colțuri. Policarbonatul, grație flexibilității sale, se curbează fără fisuri şi rezistă mai bine la solicitările mecanice minore, dar necesită montaj cu distanțieri pentru a permite dilatarea termică. În acest criteriu, echilibrul este perfect: egalitate.

Greutatea

Densitatea redusă este un avantaj important pentru ambele materiale. Plexiglasul cântărește aproximativ 50% din greutatea sticlei, facilitând manipularea și reducând sarcina asupra structurii de susținere. Policarbonatul, deși ușor, are o greutate similară cu cea a acrilului și oferă aceleași beneficii de transport și montaj. În ceea ce privește acest aspect, ambele materiale sunt egale.

Costuri

Bugetul rămâne adesea factorul decisiv. Plexiglasul, în special în varianta turnată și la grosimi mari, are un preț mai ridicat. Policarbonatul celular, datorită producției eficiente și structurii cu camere de aer, reprezintă cea mai accesibilă soluție pentru suprafețe extinse. Policarbonatul compact costă mai mult, apropiindu-se de prețurile acrilului, dar oferă câștigul în rezistență. Astfel, pentru un raport optim calitate-preț pe suprafețe mari, câștigător este policarbonatul.

Sursa foto: westplastdistribution.ro