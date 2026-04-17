PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

Valoarea totală a contractului de finanțare a fost de 1.796.480,00 lei, din care valoarea contribuției comunitare din PNRR este de 1.485.400,00 lei, iar 311.080,00 lei reprezintă valoarea TVA eligibilă din PNRR.

Proiectul a avut ca scop implementarea unui sistem informatic integrat la nivelul instiuției, printr-un ansamblu arhitectural digital ce îmbină în mod armonios echipamentele hardware și aplicațiile software.

Obiective:

Îmbunătățirea/dezvoltarea rețelelor de comunicații și a infrastructurii IT/hardware la nivelul instiuției

Implementarea unui software non-clinic integrat și interoperabil

Prin implementarea noului Ecosistem de Guvernanță Digitală, am realizat înlocuirea proceselor manuale cu fluxuri de lucru automatizate și interoperabile, am asigurat trasabilitatea în timp real a stocurilor de produse tehnico-medicale și am consolidat securitatea cibernetică, precum și eficiența colaborării cu partenerii instituționali și unitățile spitalicești din România.

Durata proiectului a fost de 24 de luni, perioada de implementare a acestuia realizându-se în intervalul mai 2024 – aprilie 2026.

Proiectul a contribuit la îndeplinirea obiectivului specific al Componentei: 7 – Transformare digitală, prin implementarea unei soluții informatice noi care deservește activitatea Oficiului Central de Stocare pentru Situații Speciale prin digitalizarea proceselor specifice și înnoirea infrastructurii hardware și de comunicații.

Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale:

P: (+40) 21 319.31.96 | M: (+40) 787 397 277

Email: ocsss@yahoo.com | Website: www.ocsssb.ro

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Sănătății, Coordonator de reforme și investiții pentru Componenta: 7 – Transformare digitală, prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

