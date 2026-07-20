Somnul reprezintă o componentă esențială a stării de sănătate. În timpul somnului, organismul desfășoară procese complexe de refacere metabolică, hormonală și neurologică, iar calitatea acestuia influențează funcționarea sistemului cardiovascular, metabolismul, memoria, capacitatea de concentrare și starea generală de bine.

Cu toate acestea, numeroase tulburări respiratorii care apar în timpul somnului pot rămâne nediagnosticate ani la rând. Multe persoane consideră că sforăitul puternic, trezirile repetate din timpul nopții sau oboseala persistentă sunt consecințe normale ale stresului sau ale înaintării în vârstă. În realitate, aceste manifestări pot reprezenta semne ale unei afecțiuni care necesită evaluare medicală.

Una dintre cele mai frecvente tulburări respiratorii este sindromul de apnee obstructivă în somn, caracterizat prin episoade repetate de întrerupere sau reducere a fluxului de aer în timpul somnului. În lipsa diagnosticului și a tratamentului adecvat, această afecțiune poate avea consecințe importante asupra sănătății și poate crește riscul apariției unor complicații cardiovasculare și metabolice.

La Centrul Medical Neoclinic din Timișoara, evaluarea pacienților cu suspiciune de apnee obstructivă în somn se realizează prin poligrafie respiratorie nocturnă efectuată la domiciliu, o investigație recomandată în numeroase situații de către un medic somnolog pentru monitorizarea respirației în timpul somnului și pentru stabilirea diagnosticului.

În acest articol vei afla când este recomandată o polisomnografie sau o poligrafie respiratorie, ce simptome pot sugera existența unei tulburări respiratorii în timpul somnului, cum se desfășoară examinarea și cum sunt interpretate rezultatele.

Ce este poligrafia respiratorie nocturnă?

Poligrafia respiratorie nocturnă este o investigație utilizată pentru evaluarea pacienților cu suspiciune de tulburări respiratorii apărute în timpul somnului, în special a sindromului de apnee obstructivă în somn. Investigația permite înregistrarea simultană a mai multor parametri respiratori pe parcursul unei nopți obișnuite de somn, oferind medicului informații importante pentru stabilirea diagnosticului.

Spre deosebire de polisomnografia efectuată într-un laborator de somn, poligrafia respiratorie nocturnă nu necesită internarea pacientului. Investigația se desfășoară la domiciliu, în mediul în care pacientul doarme în mod obișnuit, ceea ce permite evaluarea somnului în condiții cât mai apropiate de rutina zilnică.

În cadrul Centrului Medical Neoclinic din Timișoara, pacientul primește echipamentul necesar împreună cu instrucțiuni detaliate privind utilizarea acestuia. După încheierea înregistrării, datele sunt analizate și interpretate de medicul specialist, care stabilește dacă există modificări sugestive pentru o tulburare respiratorie în timpul somnului.

Care este diferența dintre polisomnografie și poligrafia respiratorie nocturnă?

Deși cei doi termeni sunt adesea utilizați ca sinonime, polisomnografia și poligrafia respiratorie nocturnă reprezintă investigații diferite.

Polisomnografia este o investigație complexă, efectuată într-un laborator de somn, care monitorizează activitatea cerebrală, mișcările ochilor, activitatea musculară, respirația, ritmul cardiac și alte funcții fiziologice pe parcursul întregii nopți. Aceasta este recomandată în special atunci când există suspiciunea unor tulburări complexe ale somnului.

Poligrafia respiratorie nocturnă este orientată în principal către evaluarea respirației în timpul somnului și reprezintă investigația recomandată în numeroase cazuri de suspiciune de apnee obstructivă în somn. Deoarece poate fi efectuată la domiciliu, investigația este mai ușor de realizat și permite monitorizarea pacientului în mediul său obișnuit.

Alegerea investigației potrivite este stabilită de medic, în funcție de simptome, istoricul medical și suspiciunea clinică.

Ce este sindromul de apnee obstructivă în somn?

Sindromul de apnee obstructivă în somn este una dintre cele mai frecvente tulburări respiratorii întâlnite la adulți. Afecțiunea apare atunci când căile respiratorii superioare se îngustează sau se închid repetat în timpul somnului, împiedicând trecerea normală a aerului către plămâni.

În timpul acestor episoade, respirația se oprește pentru câteva secunde sau devine foarte superficială. Organismul reacționează prin microtreziri repetate, necesare pentru reluarea respirației. De cele mai multe ori, pacientul nu își amintește aceste treziri dimineața, însă ele fragmentează somnul și împiedică obținerea unui somn profund și odihnitor.

În funcție de severitatea bolii, aceste episoade pot apărea de câteva ori pe oră sau chiar de zeci de ori într-o singură oră de somn, reducând oxigenarea organismului și solicitând în mod repetat sistemul cardiovascular.

De ce apare apneea obstructivă în somn?

În timpul somnului, musculatura gâtului se relaxează în mod natural. La unele persoane, această relaxare este suficientă pentru ca țesuturile moi din partea posterioară a gâtului să îngusteze sau chiar să blocheze temporar căile respiratorii.

Există numeroși factori care pot favoriza apariția acestei afecțiuni, printre care:

excesul ponderal și obezitatea;

circumferința crescută a gâtului;

sexul masculin;

vârsta peste 40–50 de ani;

antecedentele familiale de apnee în somn;

consumul de alcool înainte de culcare;

administrarea unor medicamente sedative;

fumatul;

anumite particularități anatomice ale căilor respiratorii superioare.

Prezența unuia sau mai multor factori de risc nu înseamnă neapărat că o persoană suferă de apnee în somn, însă crește probabilitatea apariției acestei afecțiuni și justifică efectuarea unei evaluări atunci când sunt prezente simptome sugestive.

Care sunt cele mai frecvente simptome?

Apneea obstructivă în somn nu afectează doar calitatea somnului din timpul nopții. În multe cazuri, primele manifestări apar pe parcursul zilei și sunt atribuite oboselii sau stresului.

Cele mai frecvente simptome sunt:

sforăit puternic și persistent;

pauze respiratorii observate de partener;

senzația de sufocare sau treziri bruște în timpul nopții;

somn agitat și neodihnitor;

somnolență excesivă în timpul zilei;

dureri de cap la trezire;

dificultăți de concentrare și tulburări de memorie;

scăderea capacității de concentrare;

iritabilitate și modificări ale dispoziției;

scăderea performanței profesionale sau școlare.

Deoarece aceste simptome se instalează progresiv, multe persoane se obișnuiesc cu ele și nu solicită un consult medical decât după apariția unor complicații sau atunci când partenerul observă pauzele respiratorii din timpul somnului.

Ce simptome nu trebuie ignorate?

Apneea obstructivă în somn evoluează, de cele mai multe ori, lent. Simptomele apar progresiv și sunt adesea atribuite stresului, oboselii sau înaintării în vârstă. Cu toate acestea, recunoașterea lor este esențială, deoarece diagnosticul și tratamentul precoce pot reduce riscul apariției unor complicații importante.

Sforăitul puternic și persistent

Sforăitul este unul dintre cele mai frecvente simptome ale apneei obstructive în somn. Totuși, nu orice persoană care sforăie suferă de această afecțiune.

Sforăitul apare atunci când aerul trece cu dificultate prin căile respiratorii superioare și determină vibrația țesuturilor moi ale gâtului. Atunci când este însoțit de pauze respiratorii, treziri repetate sau somnolență diurnă, este recomandată o evaluare medicală.

Pauze respiratorii observate în timpul somnului

În multe cazuri, pacientul nu este conștient că respirația i se oprește în timpul nopții. Aceste episoade sunt observate de partener sau de membrii familiei, care remarcă pauze respiratorii urmate de un zgomot puternic sau de reluarea bruscă a respirației.

Acesta este unul dintre cele mai sugestive semne ale apneei obstructive în somn și reprezintă un motiv important pentru efectuarea unei investigații respiratorii nocturne.

Somn neodihnitor

Chiar dacă durata somnului pare suficientă, multe persoane se trezesc dimineața cu senzația că nu s-au odihnit.

Acest lucru apare deoarece episoadele repetate de oprire a respirației fragmentează somnul și împiedică organismul să parcurgă în mod normal toate etapele acestuia.

Somnolență excesivă în timpul zilei

Persoanele cu apnee obstructivă în somn pot adormi involuntar în timpul activităților obișnuite, cum ar fi cititul, vizionarea unui film sau chiar în timpul ședințelor de lucru.

Somnolența excesivă poate reduce performanța profesională, capacitatea de concentrare și timpul de reacție, crescând inclusiv riscul accidentelor rutiere sau de muncă.

Dureri de cap la trezire

Scăderea repetată a nivelului de oxigen din timpul nopții poate determina apariția durerilor de cap dimineața.

Acestea sunt, de obicei, difuze, apar imediat după trezire și se remit spontan după câteva ore.

Treziri frecvente în timpul nopții

Unele persoane se trezesc de mai multe ori fără să știe de ce, având impresia că au dormit foarte puțin.

Aceste treziri sunt adesea provocate de episoadele repetate de întrerupere a respirației și contribuie la fragmentarea somnului.

Senzația de sufocare în timpul somnului

Unii pacienți relatează că se trezesc brusc cu senzația că nu pot respira sau că se sufocă.

Acest simptom poate apărea în timpul unui episod de apnee și necesită evaluare medicală, mai ales dacă se repetă.

Tulburări de concentrare și memorie

Un somn de calitate este esențial pentru funcționarea normală a creierului.

Persoanele care suferă de apnee obstructivă în somn pot observa dificultăți de concentrare, scăderea atenției, uitarea unor informații recente și reducerea randamentului intelectual.

Iritabilitate și modificări ale dispoziției

Privarea cronică de un somn odihnitor poate influența echilibrul emoțional.

Mulți pacienți descriu iritabilitate, anxietate, lipsă de energie sau modificări ale dispoziției, fără să asocieze aceste manifestări cu o tulburare respiratorie din timpul somnului.

Scăderea performanței fizice și intelectuale

Oboseala acumulată în timp afectează capacitatea organismului de a desfășura activitățile zilnice.

Pacienții pot observa că obosesc mai repede, au nevoie de pauze mai dese și întâmpină dificultăți în îndeplinirea sarcinilor care înainte nu le ridicau probleme.

Cine prezintă un risc mai mare de a dezvolta apnee obstructivă în somn?

Deși apneea obstructivă în somn poate apărea la orice persoană, anumite caracteristici și afecțiuni cresc probabilitatea dezvoltării acesteia.

Riscul este mai mare la:

persoanele supraponderale sau cu obezitate;

persoanele cu circumferință crescută a gâtului;

bărbații de vârstă mijlocie și vârstnicii;

femeile aflate în postmenopauză;

fumători;

consumatorii frecvenți de alcool, în special înainte de culcare;

persoanele care utilizează medicamente sedative;

pacienții cu hipertensiune arterială;

persoanele cu diabet zaharat de tip 2;

pacienții cu fibrilație atrială sau alte boli cardiovasculare;

persoanele care au rude diagnosticate cu apnee obstructivă în somn.

Prezența unuia sau mai multor factori de risc nu confirmă existența bolii, însă justifică efectuarea unei evaluări atunci când sunt prezente simptome sugestive.

De ce este important diagnosticul precoce?

Apneea obstructivă în somn nu afectează doar calitatea somnului. Episoadele repetate de reducere a oxigenării și microtrezirile nocturne solicită permanent organismul și pot favoriza apariția unor complicații importante.

În lipsa tratamentului, apneea obstructivă în somn este asociată cu un risc crescut de:

hipertensiune arterială dificil de controlat;

infarct miocardic;

accident vascular cerebral;

tulburări de ritm cardiac;

insuficiență cardiacă;

diabet zaharat de tip 2;

agravarea obezității prin modificări hormonale și metabolice;

depresie și tulburări cognitive;

accidente rutiere sau accidente de muncă determinate de somnolența excesivă.

Diagnosticul precoce permite inițierea tratamentului înainte de apariția acestor complicații și contribuie la îmbunătățirea calității vieții, a performanței zilnice și a stării generale de sănătate.

Cum se desfășoară poligrafia respiratorie nocturnă la Centrul Medical Neoclinic din Timișoara?

Poligrafia respiratorie nocturnă este o investigație neinvazivă, concepută pentru a monitoriza respirația în timpul somnului și pentru a identifica eventualele episoade de apnee sau hipopnee. Spre deosebire de alte investigații, aceasta nu necesită internare, pacientul efectuând înregistrarea în propria locuință, în condiții cât mai apropiate de rutina sa obișnuită de somn.

Ridicarea echipamentului

Înainte de efectuarea investigației, pacientul se prezintă la Centrul Medical Neoclinic din Timișoara, unde primește echipamentul necesar și instrucțiuni privind utilizarea acestuia.

Personalul medical explică modul de montare a senzorilor și răspunde întrebărilor pacientului, astfel încât utilizarea dispozitivului să fie cât mai simplă și mai sigură.

Montarea echipamentului

În seara investigației, înainte de culcare, pacientul montează dispozitivul conform instrucțiunilor primite.

Echipamentul este alcătuit din mai mulți senzori care permit înregistrarea parametrilor respiratori pe durata întregii nopți. După montare, pacientul își desfășoară rutina obișnuită și adoarme în propriul pat, fără a fi necesară supravegherea permanentă de către personal medical.

Ce parametri sunt monitorizați?

În timpul somnului, dispozitivul înregistrează simultan mai mulți parametri importanți pentru evaluarea respirației.

Fluxul de aer respirator

Un senzor plasat la nivelul nasului monitorizează circulația aerului în timpul inspirației și expirației.

Reducerea sau întreruperea temporară a fluxului de aer reprezintă unul dintre principalele criterii utilizate pentru identificarea episoadelor de apnee și hipopnee.

Efortul respirator

Benzi elastice poziționate la nivelul toracelui și abdomenului înregistrează mișcările respiratorii efectuate în timpul somnului.

Aceste informații permit medicului să stabilească dacă organismul continuă să depună efort pentru a respira în timpul episoadelor de întrerupere a fluxului de aer.

Saturația oxigenului din sânge

Un senzor aplicat pe unul dintre degete măsoară permanent saturația oxigenului și frecvența pulsului.

Scăderile repetate ale nivelului de oxigen pot indica existența unor tulburări respiratorii semnificative și contribuie la aprecierea severității acestora.

Frecvența cardiacă

Dispozitivul monitorizează și variațiile pulsului pe parcursul nopții.

Episoadele repetate de apnee pot determina modificări ale ritmului cardiac, iar aceste informații completează evaluarea efectuată de medic.

Poziția corpului

În unele situații, intensitatea tulburărilor respiratorii diferă în funcție de poziția în care doarme pacientul.

Monitorizarea poziției corpului permite corelarea episoadelor de apnee cu poziția adoptată în timpul somnului și poate influența recomandările terapeutice.

Sforăitul

Echipamentul poate înregistra și intensitatea sforăitului.

Deși sforăitul nu înseamnă automat apnee obstructivă în somn, asocierea acestuia cu episoade repetate de reducere a fluxului respirator reprezintă un element important în stabilirea diagnosticului.

Cum trebuie să te pregătești pentru investigație?

Pentru ca rezultatele să reflecte cât mai fidel modul obișnuit de somn, este recomandat ca pacientul să respecte câteva măsuri simple.

În ziua investigației este indicat:

să își desfășoare activitățile obișnuite;

să respecte ora normală de culcare;

să evite consumul excesiv de alcool înainte de somn;

să informeze medicul despre tratamentele administrate în mod curent;

să urmeze instrucțiunile primite privind montarea echipamentului.

Scopul investigației este înregistrarea unui somn cât mai apropiat de cel dintr-o noapte obișnuită.

Ce se întâmplă după încheierea investigației?

În dimineața următoare, pacientul îndepărtează echipamentul conform instrucțiunilor primite și îl returnează la Centrul Medical Neoclinic din Timișoara.

Datele înregistrate sunt descărcate și analizate de medicul specialist, care interpretează rezultatele în contextul simptomelor și al istoricului medical al pacientului.

Pe baza acestor informații se stabilește dacă există modificări sugestive pentru sindromul de apnee obstructivă în somn și dacă sunt necesare investigații suplimentare sau inițierea tratamentului.

Cum sunt interpretate rezultatele?

Interpretarea unei poligrafii respiratorii nocturne nu se bazează exclusiv pe numărul episoadelor respiratorii înregistrate. Medicul analizează ansamblul datelor obținute și le corelează cu simptomele pacientului și cu examenul clinic.

Printre elementele evaluate se numără:

numărul episoadelor de apnee și hipopnee;

durata acestora;

variațiile saturației oxigenului din sânge;

frecvența cardiacă;

distribuția evenimentelor respiratorii pe parcursul nopții;

intensitatea sforăitului;

poziția corpului în timpul somnului.

Rezultatele permit stabilirea diagnosticului și aprecierea severității tulburărilor respiratorii, contribuind la alegerea celei mai potrivite conduite terapeutice pentru fiecare pacient.

Ce urmează după diagnostic?

În cazul confirmării sindromului de apnee obstructivă în somn, tratamentul este individualizat și stabilit în funcție de severitatea afecțiunii, simptomele pacientului și bolile asociate.

Recomandările pot include modificarea stilului de viață, scăderea în greutate atunci când este necesară, evitarea consumului de alcool înainte de culcare, tratamentul afecțiunilor asociate și, în anumite situații, utilizarea terapiei cu presiune pozitivă continuă (CPAP) sau alte metode recomandate de medicul specialist.

Cum se tratează sindromul de apnee obstructivă în somn?

Tratamentul sindromului de apnee obstructivă în somn este stabilit individual, în funcție de severitatea afecțiunii, simptomele pacientului, rezultatele investigației și prezența altor boli asociate. Scopul tratamentului este restabilirea unei respirații normale în timpul somnului, îmbunătățirea calității somnului și reducerea riscului de complicații pe termen lung.

Modificarea stilului de viață

În formele ușoare sau ca parte a tratamentului, medicul poate recomanda modificarea unor obiceiuri care favorizează apariția episoadelor de apnee.

Aceste recomandări pot include:

scăderea în greutate, atunci când este necesară;

practicarea regulată a activității fizice;

evitarea consumului de alcool înainte de culcare;

renunțarea la fumat;

respectarea unui program regulat de somn;

evitarea administrării medicamentelor sedative fără recomandarea medicului.

Chiar și o scădere moderată în greutate poate reduce severitatea apneei obstructive în somn la unele persoane.

Terapia cu presiune pozitivă continuă (CPAP)

Pentru pacienții cu forme moderate sau severe de apnee obstructivă în somn, tratamentul recomandat cel mai frecvent este terapia cu presiune pozitivă continuă, cunoscută sub denumirea de CPAP.

Dispozitivul furnizează un flux constant de aer prin intermediul unei măști purtate în timpul somnului, menținând căile respiratorii deschise și prevenind apariția episoadelor de apnee.

Deși adaptarea la utilizarea dispozitivului poate necesita o perioadă de acomodare, majoritatea pacienților observă o îmbunătățire semnificativă a calității somnului, reducerea somnolenței diurne și creșterea nivelului de energie după inițierea tratamentului.

Dispozitive orale

În anumite situații, în special în formele ușoare sau moderate de apnee obstructivă în somn, medicul poate recomanda utilizarea unor dispozitive orale personalizate.

Acestea sunt concepute pentru a menține căile respiratorii deschise prin modificarea poziției mandibulei și a limbii în timpul somnului.

Tratamentul afecțiunilor asociate

În unele cazuri, este necesară tratarea afecțiunilor care contribuie la apariția tulburărilor respiratorii din timpul somnului, cum ar fi obstrucțiile nazale, anumite modificări anatomice ale căilor respiratorii sau alte boli asociate.

În funcție de situația clinică, medicul poate recomanda consulturi interdisciplinare sau investigații suplimentare.

Monitorizarea periodică

Indiferent de tratamentul recomandat, monitorizarea periodică este importantă pentru evaluarea eficienței acestuia și pentru adaptarea conduitei terapeutice atunci când este necesar.

Respectarea recomandărilor medicale și controalele periodice contribuie la reducerea simptomelor și la prevenirea complicațiilor asociate apneei obstructive în somn.

Întrebări frecvente despre poligrafia respiratorie nocturnă

Este investigația dureroasă?

Nu. Poligrafia respiratorie nocturnă este complet neinvazivă. Senzorii sunt aplicați pe suprafața corpului și nu provoacă durere.

Pot dormi normal în timpul investigației?

Da. Scopul investigației este înregistrarea somnului în condiții cât mai apropiate de rutina obișnuită.

Este necesară internarea?

Nu. În cadrul Centrului Medical Neoclinic din Timișoara, investigația se efectuează la domiciliu.

Pot merge la serviciu în ziua următoare?

Da. După îndepărtarea echipamentului și returnarea acestuia, pacientul își poate relua activitățile obișnuite, dacă medicul nu recomandă altfel.

Ce trebuie să fac înainte de culcare?

Se recomandă respectarea programului obișnuit de somn și urmarea instrucțiunilor primite privind montarea echipamentului.

Pot lua medicamentele pe care le folosesc în mod obișnuit?

În general, da. Totuși, este important ca medicul să fie informat despre toate tratamentele administrate.

Dacă sforăi, înseamnă că am apnee în somn?

Nu neapărat. Sforăitul este frecvent întâlnit și poate avea numeroase cauze. Totuși, atunci când este însoțit de pauze respiratorii, somnolență excesivă sau treziri repetate, este recomandată o evaluare medicală.

Cât durează interpretarea rezultatelor?

Rezultatele sunt analizate de medicul specialist după returnarea echipamentului, iar timpul necesar pentru interpretare poate varia în funcție de fiecare caz.

Poate apneea în somn să dispară de la sine?

În majoritatea cazurilor, nu. Fără tratament, simptomele persistă sau se pot agrava în timp.

Cine ar trebui să efectueze această investigație?

Poligrafia respiratorie nocturnă este recomandată persoanelor care prezintă simptome sugestive pentru apneea obstructivă în somn sau care au fost îndrumate către această investigație de către medic.

Ce se întâmplă dacă investigația confirmă apneea în somn?

Medicul va explica rezultatele și va recomanda tratamentul adecvat, în funcție de severitatea afecțiunii și de particularitățile fiecărui pacient.

Poate apneea în somn să afecteze inima?

Da. În lipsa tratamentului, apneea obstructivă în somn este asociată cu un risc crescut de hipertensiune arterială, tulburări de ritm cardiac, infarct miocardic și accident vascular cerebral.

Copiii pot avea apnee în somn?

Da. Deși este mai frecventă la adulți, apneea obstructivă în somn poate apărea și la copii, fiind adesea asociată cu hipertrofia amigdalelor sau a vegetațiilor adenoide. Evaluarea este stabilită de medicul specialist.

Poate excesul de greutate să favorizeze apariția apneei în somn?

Da. Excesul ponderal reprezintă unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru dezvoltarea apneei obstructive în somn.

Dacă rezultatul este normal, dar simptomele persistă?

În această situație, medicul poate recomanda investigații suplimentare sau reevaluarea pacientului, deoarece există și alte tulburări de somn care pot produce simptome asemănătoare.

Concluzie

Sindromul de apnee obstructivă în somn este o afecțiune frecventă, dar adesea subdiagnosticată, care poate afecta semnificativ calitatea vieții și starea generală de sănătate. Sforăitul puternic, pauzele respiratorii observate în timpul somnului, somnolența excesivă din timpul zilei și oboseala persistentă nu trebuie considerate manifestări normale, mai ales atunci când persistă în timp.

Poligrafia respiratorie nocturnă reprezintă o metodă eficientă de evaluare a pacienților cu suspiciune de apnee obstructivă în somn, oferind informații importante despre respirația din timpul somnului și contribuind la stabilirea diagnosticului și a tratamentului adecvat.

La Centrul Medical Neoclinic din Timișoara, această investigație se efectuează la domiciliu, permițând evaluarea somnului în mediul obișnuit al pacientului și facilitând accesul la un diagnostic corect. Dacă prezinți simptome sugestive pentru apneea în somn sau dacă acestea au fost observate de persoana alături de care dormi, este recomandată o evaluare medicală. Diagnosticul și tratamentul precoce pot reduce riscul complicațiilor și pot contribui la îmbunătățirea calității somnului, a stării generale de sănătate și a calității vieții.

Informații medicale oferite de medicii CENTRULUI MEDICAL NEOCLINIC

Coordonator DR. GABRIELA MUT VITCU

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