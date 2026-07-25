Vedeta a povestit deschis că incidentul s-a întâmplat în timp ce se afla în preajma câinelui său. În încercarea de a-și arăta afecțiunea, patrupedul a atins-o cu o gheară direct în ochi.

„Asta se întâmplă când dimineața ai un moment de tandrețe cu intensitate, în care câinele tău încearcă să te iubească foarte mult, nu își mai dă seama ce face și îți bagă o gheară în ochi. De curând, îmi spunea cineva că a zgâriat-o câinele în ochi, adică în cornee și eram: « Cum să se poată întâmpla? E ceva îngrozitor» ”, a povestit Andreea Raicu pe Instagram.

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Andreea Raicu: „E al naibii de dureros”

Imediat după incident, Andreea Raicua mers la o clinică de oftalmologie pentru un tratament corespunzător și pentru a evita orice risc de infecție.

„Da, este îngrozitor, nu are sens să vă spun cât de dureros a fost, noroc că m-am dus la clinică. Mi-a pus câteva picături, mi-a pus o lentilă de contact ca să fie un pansament și mi-am pus eu acum un pansament pentru că mă deranja lumina”, a mai spus ea.

În urma acestei experiențe neplăcute, Andreea Raicu a transmis un sfat persoanelor care au animale de companie.

„Trebuie să aveți mare grijă când vă jucați cu animalele, pentru că în toată euforia aceea, nu îți mai dai seama ce se întâmplă și e al naibii de dureros”, a spus ea.

Andreea Raicu a împlinit 49 de ani, pe 18 iulie. Fosta prezentatoare TV a precizat că are alături doar oameni care o susțin și care o plac așa cum este și se declară împlinită și fericită.

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