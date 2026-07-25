Cum funcționează procedura de lansare incrementală

Pentru a ridica această gigantică construcție într-un relief dificil, unde accesul macaralelor de mare tonaj este imposibil, se folosește o tehnologie specială numită lansare incrementală. Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, a precizat ce presupune mai exact acest procedeu care se va desfășura pe Secțiunea 2 Boița – Cornetu a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești.

„Începe procedura de lansare incrementală a tablierului metalic pe cel mai înalt viaduct al proiectului, o structură înaltă de 50 de metri, cât un bloc de 20 de etaje”, a scris acesta vineri, 24 iulie, pe Facebook.

Lansarea incrementală este o metodă inginerească avansată folosită la construcția podurilor și viaductelor înalte sau greu accesibile, prin care structura metalică sau din beton (tablierul) este asamblată pe uscat și apoi împinsă treptat (în trepte/incremente) peste picioarele podului.

În loc să se ridice bucățile de pod de la sol cu macarale uriașe, lucru care este imposibil pe terenuri accidentate, în defilee sau la înălțimi mari, întregul pod este „glisat” de la un capăt la altul.

„Această tehnologie presupune montarea unui «nas» metalic în fața tablierului și împingerea întregii structuri cu ajutorul unor cricuri hidraulice până la primul picior al podului. Ulterior, un nou segment este asamblat la sol, conectat cu primul și împins întreg angrenajul mai departe. Operațiunea se repetă până când întregul tablier ajunge pe poziția finală”, a adăugat el.

Pe alte structuri va fi utilizată tehnologia Movable Scaffolding System

El subliniază faptul că nu va fi singura tehnologie specială care va fi întâlnită pe Valea Oltului, în cadrul Autostrăzii Sibiu-Pitești. Vor fi și structări din cadrul sectorului montan al proiectului unde va fi utilizată tehnologia Movable Scaffolding System.

„Pe alte structuri se va utiliza tehnologia Movable Scaffolding System, prin care segmentele de pod sunt realizate succesiv și deplasate înainte cu ajutorul sistemelor hidraulice. Vom avea lansator de grinzi care preia grinzile de pe sol și le duce pe poziție, sprijinindu-se de picioarele consecutive ale podurilor, acolo unde macaralele nu pot ajunge. La Câineni, în probabil cel mai spectaculos punct de pe traseu, viaductul care traversează simultan DN7, calea ferată și râul Olt va fi lansat direct din interiorul tunelului cu același nume”, a precizat oficialul din cadrul Ministerului Transporturilor.

Tehnologia Movable Scaffolding System sau Cintru Mobil/Eșafodaj Mobil este un echipament ingineresc de înaltă tehnologie creat special pentru construirea viaductelor și podurilor lungi, la înălțimi mari, fără a fi nevoie de sprijin direct pe sol. Practic, este o „uzină mobilă” sau o matriță uriașă de beton turnat pe loc, care se mută singură de la un picior de pod la altul.

Autostrada A1 trebuie să își găsească loc într-un spațiu extrem de restrâns, între versanții munților, râul Olt, drumul național și calea ferată, iar pentru acest lucru sunt necesare soluții inginerești spectaculoase.

Ce lucrări vor fi realizate pe Secțiunea 2 Boița – Cornetu

Secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu – Pitești, cuprinsă între Boița (județul Sibiu) și Cornetu ( județul Vâlcea), străbate Defileul Oltului pe o distanță de 31,33 kilometri, fiind considerată cel mai dificil și spectaculos tronson montan din România.

Proiectul prevede 50 de poduri și viaducte cu o lungime totală de aproximativ 10 km, 5 traversări ale râului Olt, un mega-ecoduct care va traversa întregul defileu, 7 tuneluri cu o lungime totală de aproximativ 5 km.

Lucrările sunt realizate de constructorii turci Mapa-Cengiz, iar contractul, finanțat prin Programul Transport, are o valoare de 4,250 miliarde lei, fără TVA.

În absența acordului de mediu revizuit și implicit a autorizațiilor de construire pentru întregul șantier, constructorii pot derula doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contractul de execuție, potrivit CNAIR.

„În paralel, așteptăm de la CNAIR documentația necesară pentru revizuirea acordului de mediu. Împreună cu colegii de la Ministerul Mediului ne propunem să parcurgem cât mai rapid această procedură, astfel încât să putem emite și ultimele autorizații de construire necesare pentru întreaga secțiune montană”, a mai precizat Horațiu Cosma.

Autostrada Sibiu – Pitești ar putea fi gata complet în 2030

Mobilizarea constructorului este în creștere, iar lucrările avansează inclusiv pe sectoarele autorizate în ultimele săptămâni de Ministerul Transporturilor.

De asemenea, zilele trecute a fost realizată străpungerea celui de-al doilea tunel de la Boița, după străpungerea, din această primăvară, la tunelul Robești.

Secretarul de stat estimează că Autostrada Sibiu -Pitești va fi gata complet până în 2030.

„Obiectivul nostru este clar: până în 2030 trebuie să circulăm pe un drum modern, sigur și rapid peste Carpați, exclusiv pe autostradă”, a conchis el.

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