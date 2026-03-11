De ce apar pori dilatați și de ce textura se vede mai mult decât ai vrea

În spatele unor pori dilatați sunt, de multe ori, factori care se suprapun: sebum în exces, acumulare de celule moarte la suprafața pielii, pori congestionați, machiaj sau SPF insuficient îndepărtate, plus variații hormonale sau stres. Când porii rămân încărcați, textura devine mai evidentă și apar zone lucioase, puncte negre și acea senzație că tenul nu arată curat, chiar dacă ai o rutină de îngrijire consecventă.

Dacă încerci soluții agresive (exfolieri prea dese, acizi folosiți fără o strategie, stoarcere repetată), pielea poate reacționa prin iritație sau deshidratare, ceea ce face porii să pară și mai vizibili. De aceea, abordarea care funcționează cel mai bine este una echilibrată: curățare profundă, dar blândă, urmată de hidratare și calmare, astfel încât bariera pielii să fie susținută și forțată.

Pori dilatați: cum te ajută HydraFacial să obții o piele mai netedă, fără recuperare

Ca tratament pori dilatați, HydraFacial este apreciat tocmai pentru faptul că lucrează complet, în pași clari, fără să fie o procedură invazivă. În aproximativ 30 de minute, ședința combină curățarea și exfolierea, apoi un peeling cu acizi care ajută la curățarea porilor în profunzime fără a leza tenul.

Urmează etapa de extracții, realizată cu un dispozitiv tip vortex, care elimină impuritățile și punctele negre fără durere, iar la final pielea este hidratată intens prin infuzie de seruri cu antioxidanți și acid hialuronic.

Acest mix este important, pentru că nu urmărește doar să extragă sebumul, ci să lase pielea mai echilibrată și mai confortabilă. De multe ori, imediat după procedură, tenul arată mai luminos, mai curat și mai uniform, iar porii par mai puțin evidenți, tocmai pentru că textura este netezită și pielea este hidratată corespunzător. Un alt avantaj este că nu ai nevoie de timp recuperare. Înseamnă că te poți întoarce la activitățile tale fără pauze sau restricții complicate.

Când trebuie completată rutina cu terapia LED și tratamentul de menținere

Dacă porii dilatați vin la pachet cu ten gras, acnee sau inflamații punctuale, tratamentul poate fi completat cu terapia LED, în funcție de nevoile pielii. Lumina roșie este cunoscută pentru susținerea regenerării și a restructurării țesuturilor, fiind asociată cu îmbunătățirea fermității și elasticității. Lumina albastră este folosită frecvent pentru tenul gras, acneic, atunci când se urmărește un plus de echilibrare.

La fel de importantă este menținerea rezultatelor. HydraFacial include și etapa de protecție, iar produsele dedicate de îngrijire pot ajuta la păstrarea aspectului proaspăt pe o perioadă mai lungă.

Tratamentul HydraFacial pentru pori dilatați este potrivit pentru toate tipurile de ten, protocolul poate fi personalizat în funcție de sensibilitate, grad de congestie sau obiective estetice. Astfel, obții nu doar un efect de moment, ci o îmbunătățire treptată a texturii, într-un ritm care respectă pielea și evită intervențiile invazive.