Povestea MentorMed & Oxigen Tour pe Muntele Olimp: Călătoria care ne-a schimbat

MentorMed pe Acoperișul Greciei – Expediția pe Muntele Olimp

Sunt locuri pe hartă care rămân simple destinații, și sunt locuri care se transformă în borne ale vieții. Muntele Olimp este unul dintre acestea. Cu vârful său cel mai înalt, Mytikas (2.918 m), supranumit și Acoperișul Greciei, muntele face parte din Top 3 cele mai înalte piscuri din Balcani. Acolo unde legenda se întâlnește cu realitatea, o echipă formată din oameni foarte diferiți a reușit să urce împreună, într-o aventură care le-a testat condiția fizică, voința și spiritul de echipă.

Povestea MentorMed pe Muntele Olimp a început la ora trei dimineața, într-un întuneric deplin. Doar fasciculele de lumină ale frontalelor ne ghidau pașii printre stânci. Fiecare metru câștigat era o luptă cu frigul, cu oboseala, cu propriile temeri. Și totuși, în spatele fiecărei respirații grele exista certitudinea că urcam ca o echipă.

Echipa era formată din oameni cu povești și motivații diferite, dar cu același obiectiv: să atingă vârful zeilor. Bogdan, liderul grupului, a fost cel care a tras linia dreaptă a curajului. Alături de el, Răzvan, Gicuță, Denis, Maxim și Mihai – toți medici dentiști – au arătat că dincolo de profesia lor stă aceeași forță a perseverenței. În mijlocul lor, Shanti, mezinul de doar 15 ani, a atins Skala (2.866 m), demonstrând că vârsta nu este un obstacol atunci când ai pasiune și determinare.

Urcușul spre Olimp a fost o provocare fizică dar mai ales a fost un exercițiu constant de solidaritate. Când cineva a obosit, altcineva i-a luat rucsacul. Când cineva s-a clătinat, o mână s-a întins imediat pentru a-l sprijini. Când tăcerea a devenit apăsătoare, glasul unui coleg a readus încrederea. Aceste gesturi simple au făcut diferența dintre o expediție grea și o reușită de neuitat.

Am înțeles că fiecare pas înainte era, de fapt, meritul întregului grup. Niciun vârf nu se cucerește singur. Iar atunci când unul dintre noi a ajuns mai sus, toți ceilalți au simțit victoria.

Momentul de pe vârf

Ajunși la Skala, la 2.866 de metri, am simțit că suntem aproape, dar adevărata provocare abia începea. În fața noastră se ridica Mytikas, 2.918 metri – vârful zeilor. Acolo, fiecare pas a fost o dovadă că limitele sunt făcute să fie depășite. Vântul puternic, stâncile abrupte și emoția locului au transformat urcarea într-un moment de legendă.

Când am ajuns sus, am înțeles că ne cuceriserăm propriile noastre limite. Pentru unii, a fost cel mai înalt vârf atins vreodată. Pentru alții, a fost dovada că voința poate duce dincolo de ce credeai posibil. Dar pentru toți, a fost o victorie împărtășită.

Lecția muntelui

Jos, la refugiu, liniștea de după efort ne-a adus înțelegerea profundă. Muntele ne-a arătat că frica nu te blochează, ci te învață să mergi. Ne-a arătat că te poți simți mic, dar să aspiri spre ceva imens. Ne-a arătat că atunci când nu mai poți, un coleg poate duce povara pentru tine. Și că atunci când taci, ceilalți pot vorbi în locul tău.

Aceasta este forța echipei. Aceasta este puterea oamenilor care urcă împreună.

„Unde urcă voința, niciun munte nu e prea înalt.”

Ascensiunea pe Muntele Olimp a fost coordonata de ghizii Oxigen Tour: Diana Țâmpu & Cristina Zamfir.

Pe drumul spre vârful Olimp, Diana a fost mereu în față, cu zâmbetul ei molipsitor și energia care părea inepuizabilă. De la primii pași prin pădurea răcoroasă până la ascensiunea pe varful zeilor, ea a fost motorul grupului: ne-a încurajat, ne-a organizat, ne-a făcut să râdem atunci când oboseala începea să își spună cuvântul. Aventură este modul ei de a respira, iar pe Olimp asta s-a simțit la fiecare pas.

Cristina a fost sufletul calm al ascensiunii, ghidul care a știut mereu să îți spună exact ce aveai nevoie să auzi, în momentul potrivit. Când stâncile se înălțau abrupt și respirația devenea grea, vocea ei caldă și siguranța din priviri ne-au dat încrederea că putem să mergem mai departe. Cu răbdare și o grijă subtilă, Cristina a transformat ascensiunea pe Olimp într-o experiență mai mult decât fizică – într-o călătorie interioară, în care fiecare pas devenea o lecție de echilibru și curaj.

Ce reprezinta MentorMed?

MentorMed este un program de mentorat în implantologie orală pentru medici dentiști, inițiat de Dr. Bogdan Chiper ca o continuare firească a parcursului său profesional și a reperelor oferite de mentorii care i-au marcat cariera. Din dorința de a oferi un cadru practic și eficient, conectat la realitatea din cabinet, Dr. Chiper a creat un spațiu de formare riguroasă, bazată pe aplicabilitate și susținere constantă.În timp, s-au alăturat peste 300 de colegi care au parcurs programul – au învățat, au aplicat, au crescut și au ales să devină traineri. Astfel s-a conturat echipa și comunitatea MentorMed, fundamentată pe încredere, profesionalism și sprijin reciproc. Astăzi, MentorMed este recunoscut pentru structură, mentorat aplicat și orientare spre rezultate predictibile. Este locul în care medicii dentiști învață, aplică și cresc, rămânând conectați la o comunitate care împărtășește aceleași valori. Pentru Dr. Bogdan Chiper, MentorMed reprezintă un angajament ferm de a susține colegii care aleg performanța bazată pe rigoare și profesionalism.

Despre Oxigen Tour

Oxigen Tour înseamnă experiențe care dau dependență. Din 2016, organizăm ascensiuni și drumeții în munții din România și din întreaga lume, pentru oameni care își doresc mai mult decât simple vacanțe – pentru cei care caută transformare, curaj și echilibru. De la primele ture din Carpați până la vârfurile de peste 5.000 de metri din Africa sau Asia, fiecare expediție este gândită cu grijă, siguranță și pasiune.

Pentru mulți dintre cei care ni s-au alăturat, Oxigen Tour a fost începutul unui drum nou: al descoperirii de sine, al prieteniei și al încrederii că orice vis poate fi atins. Povestea MentorMed pe Olimp este doar una dintre dovezile că, atunci când oamenii se unesc în jurul unui ideal, munții devin mai mult decât stânci și poteci – devin borne ale vieții și izvoare de speranță pentru visele viitoare.

