Noutati la cea de-a treia editie Predeal Forest Run din 9 iulie 2022

Anul acesta am pregatit mai multe noutati, unele dintre ele cerute chiar de catre participanti la editiile precedente.

Traseul K42 devine K38 si pastreaza cele 2 puncte iTRA si 50k UTMB Index. Pentru a putea avea un traseu mai dinamic, am scurtat la 38 de kilometri proba de maraton diminuand diferenta de nivel cu 300m, la +/-2.350m. K38 devine mai accesibil, insa acest lucru nu inseamna ca ii lipsesc provocarile, privelistile spectaculoase, urcarile in forta si coborarile provocatoare. Traseul porneste de la Telescaun Predeal, trece prin poteci umbrite in prima parte, ca apoi sa iasa in golul alpin pentru a atinge Varful Piatra Mare (1.844 m) si se intinde de la iesirea din Canionul 7 Scari pana la Cabana Garbova. Modificarea traseului fata de editiile precedente incepe de la Cabana Susai, unde se continua pe traseul comun cu cel al probei K24 – semimaraton si K 13 – cros.

Cea de-a doua noutate a acestei editii este introducerea probei Family Run, o proba dedicata familiei si celor care nu alearga in mod obisnuit. Family Run este o proba necompetitiva pentru cei care vor sa se bucure de un traseu prin padure in alergare sau in plimbare, fie ei parinti, copii sau bunici. Distanta traseului este de 2,8 km, cu o diferenta de nivel de +/-70 m si incepe de pe strada Teleferic, continua catre Polistoaca de unde se intra in padure. Poteca din padure va conduce catre partia Cocosul pe unde se face coborarea si intoarcerea catre finish. O tura perfecta pentru intreaga familie!

Celelalte doua probe ale competitiei raman la fel ca in anii trecuti: K13 (cros) are 13 km, o diferenta de nivel de +/-650 m si se adreseaza celor care doresc o alergare mai scurta si intensa sau celor care abia acum fac primii pasi in alergarea montana. Traseul K13 ajunge aproape de Susai si apoi urca spre Clabucet si Cabana Garbova.

Pentru cei ceva mai obisnuiti cu alergarea montana am pregatit traseul K24 (semimaraton), cu o distanta de 24 km si 1.290 metri diferenta de nivel, pe poteci umbrite strajuite de peisaje care te incarca cu energia necesara pentru a merge mai departe. Obiectivele traseului de semimaraton sunt Poiana si Saua Stanei Pietricica, Susai, Clabucet si Cabana Garbova.

Predeal Forest Run este o competitie care se adreseaza tuturor alergatorilor montani. Diversitatea probelor acestei competitii face alegerea facila, in functie de pregatirea fiecarui participant la momentul cursei. Pentru o mai buna organizare si pentru a avea mai multe optiuni de cazare, se poate accesa linkul TRANSPORT SI CAZARE – Predeal Forest Run.

O alta noutate este prezenta baietilor de la trupa CALEnDAR (https://www.trupacalendar.ro/) care vin la Predeal pentru a completa atmosfera cu un concert cu cantece de munte chiar inainte de festivitatea de premiere.

“Avem deja doua editii cu feedback foarte bun si ne-am propus ca la aceasta a 3-a editie sa ne depasim din nou pe noi insine si sa oferim alergatorilor o zi perfecta si o experienta completa!”, a declarat Theodor Manolache, organizator evenimente de alergare Forest Run.

Si la editia din 9 iulie participantii pot alege sa doneze pentru cauza Asociatiei Magic. Iar cauza sustinuta anul acesta vine in completarea celei de la editia precedenta. Lucrarile pentru amenajarea locului de joaca de la Spitalul de Copii din Brasov se apropie de final, insa a fost identificata o noua nevoie. Prin MagiCARE Brasov, Asociația Magic ofera pentru copiii cu cancer de pe sectia de oncopediatrie a spitalului, dar si pentru parinții acestora, sprijin emoțional, prin psiholog dedicat, și pachete saptamanale cu alimente, produse speciale pentru bebelusi, produse de igiena si alte consumabile. Donatiile se pot face la inscriere, la fata locului sau devenind fundraiser si spunand povestea mai departe celor care doresc sa doneze pentru cauza.

Toti alergatorii care se inscriu la cea de-a treia editie Predeal Forest Run vor primi in kitul de participare un tricou tehnic de alergare, medalie de finisher turnata, baton de la Gold Nutrition Romania, numar de concurs, o portie de paste, sacosa Kaufland, fotografii de pe traseu si multe alte beneficii. Valoarea premiilor pentru podiumurile celei de-a doua editii se ridica la 12.000 lei si constau in vouchere valorice oferite de sponsorul principal al competitiei, Kaufland Romania.

Pentru cei care vin impreuna cu familia si doresc sa viziteze imprejurimile dupa ziua alergarii, le amintim ca in zona se afla cateva obiective turistice interesante: zona turistică Trei Brazi, Fun Park-ul, Promenada Poliștoaca, Primul stâlp de electrificare a căilor ferate din România, Turul Cabanelor (Clăbucet, Gârbova, Susai, Cioplea, Trei Brazi, Poiana Secuilor, Diham), Trenulețul turistic, Telescaunul Predeal, Cascada Tamina, Canionul 7 scari, Pestera de Gheata si Manastirea Predeal sunt cele mai importante dintre ele.

Predeal Forest Run este o competitie powered by Kaufland Romania si sponsorizata de Heinner Electrocasnice.

Multumim si celorlalti parteneri: Borsec, Eisberg, Barilla, Gold Nutrition, Tac-Pac, World Class, Fram precum si tuturor autoritatilor implicate in buna desfasurarea evenimentului.

