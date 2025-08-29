Psiholog Constanța: Educația copiilor este una dintre cele mai mari provocări ale părinților. Între programul încărcat de la serviciu, grijile zilnice și informațiile contradictorii de pe internet, este normal să te simți copleșit.

Ziua ta are prea puține ore pentru toate responsabilitățile?

Între job, grija pentru familie și valul de informații contradictorii despre educația copiilor, nu e de mirare că te simți uneori copleșit. Cum poți crește un copil echilibrat, responsabil și fericit, fără să apelezi la pedepse sau recompense exagerate?

Răspunsul îl oferă psihologia adleriană – o metodă simplă, bazată pe respect și încurajare, pe care o poți aplica și tu acasă. Mai mult, pentru părinții din Constanța care au nevoie de sprijin specializat, există opțiunea de a apela la un psiholog local, cu experiență și empatie: Angheluță-Marin Ioana Alexandra.

Ce este psihologia adleriană și de ce contează pentru părinți?

Psihologia adleriană, dezvoltată de Alfred Adler, pornește de la ideea că fiecare comportament al copilului are un scop – acela de a aparține și a fi valorizat. Un copil „neascultător” nu este rău, ci adesea descurajat. Spre exemplu, un copil care nu respectă regulile poate avea nevoie de mai multă atenție pozitivă și sprijin, nu de pedeapsă.

Top 10 principii adleriene pentru parenting eficient

Psihologii care practică această metodă te pot învăța cum să construiești o relație de respect și cooperare cu copilul tău.

1. Oferă încurajare, nu laudă goală

Încurajarea este hrana pentru încrederea copilului, în timp ce lauda excesivă creează dependență și așteptări nerealiste. Concentrează-te pe efort și pe progres, nu doar pe rezultat. Pentru a încuraja cu adevărat, trebuie să eviți criticile și supraprotecția. Psihologia adleriană subliniază că un copil descurajat este un copil neascultător, așa că rolul tău este să-l ajuți să-și găsească curajul de a fi imperfect.

2. Elimină pedeapsa și recompensa

Aceste metode, specifice unui sistem autocratic, duc la revoltă, minciună și dependență. Înlocuiește-le cu o abordare bazată pe respect reciproc, unde copilul învață responsabilitatea din propriile acțiuni. Alfred Adler arată că pedeapsa nu face decât să-l determine pe copil să se simtă umilit și să-și dorească să se răzbune.

3. Folosește consecințele naturale și logice

Acestea sunt lecțiile de viață cele mai eficiente. Dacă uită să-și pună hainele la spălat, consecința logică este că nu va avea haine curate de purtat. Dacă își distruge jucăria, consecința naturală este că nu se va mai putea juca cu ea. Astfel, copilul învață din propriile greșeli, fără a simți că este pedepsit de tine.

4. Fii ferm, dar fără să domini

Copiii au nevoie de limite clare pentru a se simți în siguranță, dar acestea trebuie stabilite cu respect, nu cu autoritate. Fii consecvent, dar tratează copilul ca pe un partener egal. Psihologia individuală explică faptul că fermitatea este necesară pentru a oferi un sentiment de ordine și siguranță, ajutându-i să se simtă confortabil.

5. Cultivă respectul reciproc

Tratează-l pe copil ca pe un partener egal în demnitate, cu propriile sale nevoi și sentimente. Evită să-i faci lucruri pe care le poate face singur, încurajându-i astfel independența. Adlerienii menționează că a-i face temele sau a-i rezolva problemele îi fură curajul de a acționa pe cont propriu.

6. Minimalizează greșelile și criticile

Concentrarea pe greșeli este dezastruoasă pentru stima de sine a copilului și îl descurajează. Ajută-l să-și dezvolte curajul de a fi imperfect. Psihologia adleriană sugerează că trebuie să construiești pe punctele forte, nu pe slăbiciuni, și să exprimi încredere în abilitățile lui.

7. Evită capcanele milei

Mila este o emoție dăunătoare în educația copilului, deoarece îi învață pe copii să se autocompatimească și să-și piardă curajul. În loc să-i plângi de milă, subliniază realizările și încrederea că se poate descurca. Adler arată că mila îi împiedică pe copii să-și dezvolte reziliența.

8. Stabilește rutine clare

Rutinele oferă un sentiment de ordine și siguranță. Psihologia adleriană subliniază că un program bine stabilit, chiar și în timpul vacanțelor, poate preveni conflictele și anarhia, deoarece toți membrii familiei știu la ce să se aștepte. Acest lucru îi ajută să devină mai cooperanți și mai organizați.

9. Câștigă cooperarea, nu ascultarea oarbă

Într-o familie, toți membrii trebuie să lucreze împreună pentru un scop comun. Pentru a obține cooperarea, este crucial să-i implici pe copii în luarea deciziilor. Sugerează ideea unui consiliu de familie, unde fiecare are o voce și un rol. Această abordare democratică îi face să se simtă respectați și valoroși.

10. Creează o atmosferă de armonie

Relația dintre părinți și copii trebuie să fie una de respect, încredere și afecțiune. Adler arată că o atmosferă caldă, lipsită de tensiuni, este esențială pentru a cultiva stima de sine și pentru a-l motiva pe copil să coopereze din proprie inițiativă.

Putem să aplicăm aceste principii zilnic?

Mulți părinți încearcă să fie părinți buni, dar oboseala și stresul îi pot face să ridice tonul sau să recurgă la pedepse. Educarea copiilor nu trebuie să fie o luptă între pedepse și recompense. Cu încurajare, respect și fermitate, poți construi o relație armonioasă cu copilul tău.

Dacă simți că ai nevoie de un ghid în acest proces, un psiholog îți poate arăta cum să pui în practică aceste principii cu încredere. Sprijinul unui psiholog din Constanța poate oferi strategiile și resursele emoționale necesare pentru a gestiona aceste momente cu calm și încredere.

Parenting-ul echilibrat începe cu sprijinul potrivit

Pentru părinții din care vor să aplice principiile adleriene și să primească sprijin personalizat, psihologul Angheluță-Marin Ioana Alexandra este o alegere de încredere. Licențiată în psihologie la Universitatea Ovidius Constanța, cu două masterate în Psihologie Militară și Psihologie Clinică, și specializare în psihoterapia adleriană, Ioana Alexandra oferă consiliere profesională, empatică și adaptată nevoilor fiecărei familii. Experiența ei vastă îi permite să abordeze cu succes atât problemele de parenting, cât și alte dificultăți psihologice.

Sursă foto: freepik.com





