Pentru cei care urmăresc evoluția tehnicienilor români în străinătate, situația de la Gaziantep e un studiu de caz despre presiunea rezultatelor imediate în fotbalul modern.

Ce trebuie să știi pe scurt:

Mirel Rădoi a preluat Gaziantep pe 22 aprilie 2026, după plecarea de la FCSB

A pierdut toate primele 4 meciuri: 0-3 Eyupspor, 0-2 Beșiktaș, 1-2 Goztepe, 1-2 Bașakșehir

Diferență de scor: -5 (3 goluri marcate, 9 primite)

Contract pe 1,5 ani, semnat în aprilie 2026

Pretinde că nu primește sprijinul cerut din partea conducerii

A cerut să fie dați afară 9 fotbaliști din lot

Un sezon cu trei echipe

Pentru Rădoi, sezonul 2025-2026 a fost unul absolut atipic. A început pe banca Universității Craiova, a continuat la FCSB unde a stat doar 5 meciuri (după 1 ianuarie 2026) și l-a încheiat în Turcia, pe banca celor de la Gaziantep.

Decizia de a părăsi FCSB după doar o lună și jumătate a fost surprinzătoare. Conform discuțiilor cu patronul Gigi Becali, Rădoi „visa să ajungă de la Gaziantep la primele 4 echipe din Turcia, să-și facă o carieră mare și să facă istorie”. Câștigă în Turcia aproximativ 900.000 euro pe an, semnificativ mai mult decât la FCSB.

Întrebat ulterior despre traseul său sinuos, Rădoi a declarat: „Schimb și 10 echipe într-un sezon dacă e nevoie!” Această poziție nu a făcut decât să atragă critici suplimentare, mai ales având în vedere modul în care a plecat de la FCSB într-un moment cheie al sezonului.

Un debut catastrofal la Gaziantep

Realitatea de pe teren a fost brutală. În cele patru meciuri pe banca tehnică, Gaziantep a înregistrat patru înfrângeri consecutive:

0-3 cu Eyupspor (deplasare)

(deplasare) 0-2 cu Beșiktaș (acasă)

(acasă) 1-2 cu Goztepe (deplasare)

(deplasare) 1-2 cu Istanbul Bașakșehir (acasă)

Echipa nu doar că nu a adunat puncte, dar a arătat carențe majore în organizarea defensivă, încasând goluri cu ușurință în fiecare meci. Singurele goluri marcate au venit prin Denis Drăguș (împrumut de la Trabzonspor, care s-a întors deja la clubul mamă), ceea ce înseamnă că plecarea lui de la Gaziantep va fi încă o lovitură.

Cu 5 goluri primite doar în două meciuri, Gaziantep a fost confruntată cu cea mai vulnerabilă defensivă din ultimele etape ale sezonului. Eyupspor a marcat 3 goluri în mai puțin de 30 de minute, ceea ce a evidențiat probleme tactice majore în construcția echipei.

Presa turcă declanșează „campania de demitere”

Presa din Turcia, recunoscută pentru lipsa de răbdare cu antrenorii străini, a declanșat campania imediat. Titlurile vorbesc despre „Mirel Zero Rădoi” (referință la 0 victorii), iar publicațiile Referansgazetesi și Gaziantep27 anticipează o despărțire iminentă.

Conform surselor locale, conducerea clubului a avut deja discuții aprinse cu antrenorul român. Unii membri ai board-ului ar fi căutat deja înlocuitori, considerând că „trebuie adus un antrenor care să cunoască bine fotbalul din Turcia”. Asta sugerează preferința pentru un tehnician local sau, cel puțin, cu experiență anterioară în Süper Lig.

Memik Yilmaz, președintele clubului, a dat un interviu în care a vorbit despre demiterile premature de antrenori în Turcia. „În fotbalul din Turcia, dacă lucrurile merg rău pentru 4-5 etape, atunci antrenorul poate fi demis. Dacă nu îl demiți, conducerea și președintele sunt criticați. Vrem să rupem acest cerc vicios”. Mesaj ambiguu, dar care lasă deschisă opțiunea demiterii.

Tensiunile interne: a cerut 9 jucători dați afară

Spre deosebire de începuturile de mandat normale, când antrenorii caută să cunoască lotul existent, Rădoi a făcut imediat o listă de 9 jucători pe care vrea să-i dea afară pentru sezonul 2026-2027. Lista a fost prezentată conducerii și a generat tensiuni importante.

Cluburile turce funcționează de obicei cu bugete strict reglementate, iar concedierea a 9 jucători ar însemna pierderi financiare importante și complicații contractuale. Conducerea Gaziantep, în special președintele Memik Yilmaz, a respins inițial cerința.

Asta a creat o ruptură între Rădoi și board. Antrenorul român cere control total asupra strategiei sportive, în timp ce conducerea preferă o abordare mai prudentă. Rezultatul: discuții constante despre încheierea contractului prin acord mutual.

Contracte și clauze

Mirel Rădoi a semnat un contract pe 1 an și jumătate, valabil până în vara 2027. Conform clauzelor obișnuite în Süper Lig:

Compensație în caz de demitere fără justificare: estimată la 200.000-400.000 euro

Posibilitatea de a continua până la finalul sezonului 2025-2026, apoi pauză

Opțiune pentru ambele părți de a rezilia contractul după evaluări periodice

Sezonul curent al Süper Lig se încheie pe 31 mai 2026, deci practic Rădoi mai are doar 1-2 meciuri rămase pe bancă în ediția curentă. Decizia finală despre continuitate va fi luată în săptămâna imediat următoare.

Marius Șumudică, vocea criticilor români

Fostul antrenor român, Marius Șumudică, cu experiență vastă în fotbalul turc, a avut o reacție îngrijorătoare după primele patru înfrângeri ale lui Rădoi. „Tare mi-e frică…” a declarat Șumudică, sugerând că Rădoi nu va supraviețui mult în Süper Lig dacă rezultatele nu vor reveni rapid.

Șumudică, care a antrenat anterior Kayserispor, Yeni Malatyaspor și Çaykur Rizespor în Turcia, cunoaște dinamica internă a campionatului. Comentariul său reflectă opinia generală a antrenorilor români cu experiență în fotbalul turc: rezultatele imediate sunt totul, iar răbdarea conducerilor e minimă.

Ce înseamnă pentru viitorul lui Rădoi

Dacă Rădoi va fi demis de la Gaziantep, va fi pentru a doua oară într-un singur sezon când părăsește o echipă în condiții nefavorabile (după FCSB). Asta va afecta semnificativ reputația sa și șansele de a primi alte oferte importante.

Pe de altă parte, dacă reușește să rămână la Gaziantep și să construiască un lot competitiv pentru sezonul 2026-2027, ar putea recupera credibilitatea pe termen lung. Cariera sa antrenorală e încă tânără (45 de ani), iar Süper Lig rămâne o platformă valoroasă pentru evoluție.

Situația sa e urmărită cu atenție și în România, inclusiv de Gigi Becali, fostul său patron, care a comentat public dificultățile lui Rădoi. Pentru fanii FCSB, plecarea lui Rădoi spre Turcia s-a dovedit a fi o decizie discutabilă, mai ales având în vedere problemele de la roș-albaștri după plecarea sa.

Surse

[1] Gaziantep FK. Comunicate oficiale despre rezultate și antrenor. gaziantepfk.com.tr [2] Referansgazetesi. Press reports privind situația Rădoi (presa turcă). referansgazetesi.com [3] Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Reglementări pariuri sportive. onjn.gov.ro [4] JocResponsabil.ro. Resurse pentru pariuri responsabile. jocresponsabil.ro

