Pentru cei care urmăresc evoluția tehnicienilor români în străinătate (și pariază pe meciurile echipelor lor urmarind cele mai bune bonusuri), situația de la Gaziantep e un studiu de caz despre presiunea rezultatelor imediate în fotbalul modern.

Ce trebuie să știi pe scurt:

  • Mirel Rădoi a preluat Gaziantep pe 22 aprilie 2026, după plecarea de la FCSB
  • A pierdut toate primele 4 meciuri: 0-3 Eyupspor, 0-2 Beșiktaș, 1-2 Goztepe, 1-2 Bașakșehir
  • Diferență de scor: -5 (3 goluri marcate, 9 primite)
  • Contract pe 1,5 ani, semnat în aprilie 2026
  • Pretinde că nu primește sprijinul cerut din partea conducerii
  • A cerut să fie dați afară 9 fotbaliști din lot

Un sezon cu trei echipe

Pentru Rădoi, sezonul 2025-2026 a fost unul absolut atipic. A început pe banca Universității Craiova, a continuat la FCSB unde a stat doar 5 meciuri (după 1 ianuarie 2026) și l-a încheiat în Turcia, pe banca celor de la Gaziantep.

Decizia de a părăsi FCSB după doar o lună și jumătate a fost surprinzătoare. Conform discuțiilor cu patronul Gigi Becali, Rădoi „visa să ajungă de la Gaziantep la primele 4 echipe din Turcia, să-și facă o carieră mare și să facă istorie”. Câștigă în Turcia aproximativ 900.000 euro pe an, semnificativ mai mult decât la FCSB.

Întrebat ulterior despre traseul său sinuos, Rădoi a declarat: „Schimb și 10 echipe într-un sezon dacă e nevoie!” Această poziție nu a făcut decât să atragă critici suplimentare, mai ales având în vedere modul în care a plecat de la FCSB într-un moment cheie al sezonului.

Un debut catastrofal la Gaziantep

Realitatea de pe teren a fost brutală. În cele patru meciuri pe banca tehnică, Gaziantep a înregistrat patru înfrângeri consecutive:

  • 0-3 cu Eyupspor (deplasare)
  • 0-2 cu Beșiktaș (acasă)
  • 1-2 cu Goztepe (deplasare)
  • 1-2 cu Istanbul Bașakșehir (acasă)

Echipa nu doar că nu a adunat puncte, dar a arătat carențe majore în organizarea defensivă, încasând goluri cu ușurință în fiecare meci. Singurele goluri marcate au venit prin Denis Drăguș (împrumut de la Trabzonspor, care s-a întors deja la clubul mamă), ceea ce înseamnă că plecarea lui de la Gaziantep va fi încă o lovitură.

Cu 5 goluri primite doar în două meciuri, Gaziantep a fost confruntată cu cea mai vulnerabilă defensivă din ultimele etape ale sezonului. Eyupspor a marcat 3 goluri în mai puțin de 30 de minute, ceea ce a evidențiat probleme tactice majore în construcția echipei.

Presa turcă declanșează „campania de demitere”

Presa din Turcia, recunoscută pentru lipsa de răbdare cu antrenorii străini, a declanșat campania imediat. Titlurile vorbesc despre „Mirel Zero Rădoi” (referință la 0 victorii), iar publicațiile Referansgazetesi și Gaziantep27 anticipează o despărțire iminentă.

Conform surselor locale, conducerea clubului a avut deja discuții aprinse cu antrenorul român. Unii membri ai board-ului ar fi căutat deja înlocuitori, considerând că „trebuie adus un antrenor care să cunoască bine fotbalul din Turcia”. Asta sugerează preferința pentru un tehnician local sau, cel puțin, cu experiență anterioară în Süper Lig.

Memik Yilmaz, președintele clubului, a dat un interviu în care a vorbit despre demiterile premature de antrenori în Turcia. „În fotbalul din Turcia, dacă lucrurile merg rău pentru 4-5 etape, atunci antrenorul poate fi demis. Dacă nu îl demiți, conducerea și președintele sunt criticați. Vrem să rupem acest cerc vicios”. Mesaj ambiguu, dar care lasă deschisă opțiunea demiterii.

Tensiunile interne: a cerut 9 jucători dați afară

Spre deosebire de începuturile de mandat normale, când antrenorii caută să cunoască lotul existent, Rădoi a făcut imediat o listă de 9 jucători pe care vrea să-i dea afară pentru sezonul 2026-2027. Lista a fost prezentată conducerii și a generat tensiuni importante.

Cluburile turce funcționează de obicei cu bugete strict reglementate, iar concedierea a 9 jucători ar însemna pierderi financiare importante și complicații contractuale. Conducerea Gaziantep, în special președintele Memik Yilmaz, a respins inițial cerința.

Asta a creat o ruptură între Rădoi și board. Antrenorul român cere control total asupra strategiei sportive, în timp ce conducerea preferă o abordare mai prudentă. Rezultatul: discuții constante despre încheierea contractului prin acord mutual.

Contracte și clauze

Mirel Rădoi a semnat un contract pe 1 an și jumătate, valabil până în vara 2027. Conform clauzelor obișnuite în Süper Lig:

  • Compensație în caz de demitere fără justificare: estimată la 200.000-400.000 euro
  • Posibilitatea de a continua până la finalul sezonului 2025-2026, apoi pauză
  • Opțiune pentru ambele părți de a rezilia contractul după evaluări periodice

Sezonul curent al Süper Lig se încheie pe 31 mai 2026, deci practic Rădoi mai are doar 1-2 meciuri rămase pe bancă în ediția curentă. Decizia finală despre continuitate va fi luată în săptămâna imediat următoare.

Marius Șumudică, vocea criticilor români

Fostul antrenor român, Marius Șumudică, cu experiență vastă în fotbalul turc, a avut o reacție îngrijorătoare după primele patru înfrângeri ale lui Rădoi. „Tare mi-e frică…” a declarat Șumudică, sugerând că Rădoi nu va supraviețui mult în Süper Lig dacă rezultatele nu vor reveni rapid.

Șumudică, care a antrenat anterior Kayserispor, Yeni Malatyaspor și Çaykur Rizespor în Turcia, cunoaște dinamica internă a campionatului. Comentariul său reflectă opinia generală a antrenorilor români cu experiență în fotbalul turc: rezultatele imediate sunt totul, iar răbdarea conducerilor e minimă.

Ce înseamnă pentru viitorul lui Rădoi

Dacă Rădoi va fi demis de la Gaziantep, va fi pentru a doua oară într-un singur sezon când părăsește o echipă în condiții nefavorabile (după FCSB). Asta va afecta semnificativ reputația sa și șansele de a primi alte oferte importante.

Pe de altă parte, dacă reușește să rămână la Gaziantep și să construiască un lot competitiv pentru sezonul 2026-2027, ar putea recupera credibilitatea pe termen lung. Cariera sa antrenorală e încă tânără (45 de ani), iar Süper Lig rămâne o platformă valoroasă pentru evoluție.

Situația sa e urmărită cu atenție și în România, inclusiv de Gigi Becali, fostul său patron, care a comentat public dificultățile lui Rădoi. Pentru fanii FCSB, plecarea lui Rădoi spre Turcia s-a dovedit a fi o decizie discutabilă, mai ales având în vedere problemele de la roș-albaștri după plecarea sa.

Joacă responsabil

Pariurile sportive rămân o formă de divertisment și sunt permise doar persoanelor peste 18 ani. Stabilește-ți un buget înainte să pariezi și nu pune în joc sume care îți afectează viața. Pentru sprijin gratuit și confidențial, JocResponsabil.ro este punctul de contact oficial în România.

Surse

[1] Gaziantep FK. Comunicate oficiale despre rezultate și antrenor. gaziantepfk.com.tr [2] Referansgazetesi. Press reports privind situația Rădoi (presa turcă). referansgazetesi.com [3] Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Reglementări pariuri sportive. onjn.gov.ro [4] JocResponsabil.ro. Resurse pentru pariuri responsabile. jocresponsabil.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
Viva.ro
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
Ce s-a aflat acum despre tânărul de 22 de ani care și-a omorât tatăl, pe stradă, de 1 iunie, la Piatra Neamț
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre tânărul de 22 de ani care și-a omorât tatăl, pe stradă, de 1 iunie, la Piatra Neamț
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
Elle.ro
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
gsp
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
GSP.RO
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
GSP.RO
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
Parteneri
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Avantaje.ro
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
A costat peste 20.000 de lei! Detaliul ascuns din vila de lux în care locuiesc Adela Popescu și Radu Vâlcan! Imagini uluitoare din interiorul casei în care cele două vedete își cresc copiii
Tvmania.ro
A costat peste 20.000 de lei! Detaliul ascuns din vila de lux în care locuiesc Adela Popescu și Radu Vâlcan! Imagini uluitoare din interiorul casei în care cele două vedete își cresc copiii

Alte știri

O navă cargo s-a izbit de un ponton la Tulcea: „S-a înfipt cu prova. Abia plecase nava de pasageri” | VIDEO
Știri România 16:54
O navă cargo s-a izbit de un ponton la Tulcea: „S-a înfipt cu prova. Abia plecase nava de pasageri” | VIDEO
Profesorii și directorii pot calcula ce salariu vor primi în 2027: câți bani vor primi conform noii legi a salarizării
Știri România 15:43
Profesorii și directorii pot calcula ce salariu vor primi în 2027: câți bani vor primi conform noii legi a salarizării
Parteneri
SURSE Olguța Vasilescu nu vrea guvern tehnocrat. Îl împinge pe Grindeanu să meargă premier
Adevarul.ro
SURSE Olguța Vasilescu nu vrea guvern tehnocrat. Îl împinge pe Grindeanu să meargă premier
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina Pestrițu
Fanatik.ro
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina Pestrițu
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Financiarul.ro
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Parteneri
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Elle.ro
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Imagini rare din copilăria celor mai iubite vedete din România. Puțini le-ar recunoaște
Stiri Mondene 17:09
Imagini rare din copilăria celor mai iubite vedete din România. Puțini le-ar recunoaște
Cu ce se ocupă Cabral de când nu mai apare la Pro TV. Schimbare neașteptată după divorțul de Andreea Ibacka. „Uneori uit să zâmbesc”
Stiri Mondene 16:33
Cu ce se ocupă Cabral de când nu mai apare la Pro TV. Schimbare neașteptată după divorțul de Andreea Ibacka. „Uneori uit să zâmbesc”
Parteneri
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
TVMania.ro
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile
ObservatorNews.ro
Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Parteneri
„Îl devorează cu privirea” » Cu cine a fost surprinsă dansând iubita lui Kylian Mbappe
GSP.ro
„Îl devorează cu privirea” » Cu cine a fost surprinsă dansând iubita lui Kylian Mbappe
Protest original contra patronului clubului » Fanii s-au hotărât să cumpere spațiu publicitar în Time Square!
GSP.ro
Protest original contra patronului clubului » Fanii s-au hotărât să cumpere spațiu publicitar în Time Square!
Parteneri
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Mediafax.ro
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Promo
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Wowbiz.ro
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Redactia.ro
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale
KanalD.ro
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale

Politic

Traian Băsescu anticipează mișcarea lui Nicușor Dan pentru un premier fără partid: „Este o eroare!”
Politică 15:00
Traian Băsescu anticipează mișcarea lui Nicușor Dan pentru un premier fără partid: „Este o eroare!”
Constantin Toma, primarul din Buzău, și-a dat demisia din funcțiile de conducere din PSD
Politică 11:42
Constantin Toma, primarul din Buzău, și-a dat demisia din funcțiile de conducere din PSD
Parteneri
Povestea frumoasă a inginerului român crescut în Spania, care își aduce prietenii străini să descopere România: „Nu vreau să mă întorc aici doar ca turist”
ZiaruldeIasi.ro
Povestea frumoasă a inginerului român crescut în Spania, care își aduce prietenii străini să descopere România: „Nu vreau să mă întorc aici doar ca turist”
Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a văzut meciul de pe Philippe-Chatrier
Fanatik.ro
Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a văzut meciul de pe Philippe-Chatrier
Cum au fost întâmpinați frații Tate în Rusia (Video)
Spotmedia.ro
Cum au fost întâmpinați frații Tate în Rusia (Video)