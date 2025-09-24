Proprietățile aurului care influențează separarea

Aurul are o densitate impresionantă, de 19.32 g/cm³, ceea ce îl diferențiază net de majoritatea impurităților din minereuri. Din punct de vedere chimic, prezintă o inerție remarcabilă, fiind foarte rezistent la reacții cu oxigenul și la acțiunea acizilor obișnuiți. Această stabilitate îi permite să fie separat relativ ușor de metale precum cuprul sau plumbul și creează condiții ideale pentru procesele de rafinare. Densitatea ridicată face posibilă separarea cu ajutorul unor metode simple, în timp ce inerția chimică îl protejează de procedurile corozive.

RAFINOR, prima și singura rafinărie din România specializată în aur, valorifică aceste proprietăți grație unor tehnologii moderne și a metodelor avansate, precum clorurarea chimică umedă (aqua regia) și despărțirea chimică umedă. Cu o capacitate de doua zeci si cinci de tone de aur rafinat pe an, compania utilizează tumblere de ultimă generație, care asigură un proces mai rapid, mai flexibil și mai prietenos cu mediul, comparativ cu unitățile statice tradiționale.

Metode de separare a aurului

Separarea aurului de celelalte metale și impurități reprezintă un pas esențial în procesul de rafinare, indiferent dacă acesta provine din minereuri naturale sau din materiale reciclate. Alegerea metodei optime depinde de caracteristicile fizice și chimice ale lotului de material, de nivelul de puritate dorit și de scopul final al aurului obținut. Tehnologiile moderne se bazează pe principiile clasice de separare gravitațională și reacții chimice controlate, dar folosesc echipamente performante care reduc semnificativ timpul de procesare și minimizează impactul asupra mediului.

Metode utilizate:

Clorurarea chimică umedă (aqua regia) – dizolvarea aurului în amestec de acid clorhidric și azotic, folosind echipamente moderne tip tumbler pentru eficiență și siguranță sporită.

– dizolvarea aurului în amestec de acid clorhidric și azotic, folosind echipamente moderne tip tumbler pentru eficiență și siguranță sporită. Despărțirea chimică umedă – separarea rapidă și precisă a aurului de alte metale, se obține o puritate de aproape 100%.

– separarea rapidă și precisă a aurului de alte metale, se obține o puritate de aproape 100%. Rafinarea personalizată – combinarea optimă a tehnicilor în funcție de analiza fiecărui lot, pentru rezultate maxime într-un timp scurt.

Procedeul de rafinare propriu-zisă a aurului

Rafinarea propriu-zisă reprezintă etapa finală pentru obținerea aurului de înaltă puritate, proces în care impuritățile și metalele asociate sunt complet îndepărtate. Sunt folosite tehnici chimice și fizice avansate pentru a separa aurul de elementele care îi afectează calitatea, obținându-se astfel un material cu finețe aproape perfectă, de până la 999,9‰.

În funcție de compoziția materialului brut, procesul de rafinare aur poate include metode precum clorurarea chimică umedă, separarea gravitațională, electroliza sau procese personalizate, menite să maximizeze eficiența și randamentul. Aurul astfel purificat este pregătit pentru utilizări variate, de la bijuterii și monede, la lingouri pentru investiții sau aplicații industriale unde sunt necesare proprietățile sale excepționale de conductivitate și rezistență la coroziune.

Principalii pași ai procesului de rafinare

Analiza preliminară a materialului Determinarea compoziției metalului brut prin teste chimice și spectroscopice.

Stabilirea tipului și proporției de impurități pentru alegerea metodei optime de rafinare. Pregătirea materialului Mărunțirea sau topirea inițială a aurului brut pentru a facilita reacțiile ulterioare.

Adăugarea fluxurilor sau a altor substanțe necesare pentru separarea impurităților. Aplicarea metodei de rafinare Clorurarea chimică umedă (aqua regia) pentru dizolvarea aurului și separarea lui de metale asociate.

pentru dizolvarea aurului și separarea lui de metale asociate. Despărțirea chimică umedă pentru obținerea unei purități aproape perfecte.

pentru obținerea unei purități aproape perfecte. Alte metode specializate, cum ar fi electroliza, în funcție de lotul de material. Separarea și recuperarea aurului pur Precipitarea aurului din soluțiile obținute în urma proceselor chimice.

Filtrarea și spălarea repetată pentru eliminarea ultimelor urme de impurități. Topirea și turnarea în formă finală Aurul pur este topit și turnat în lingouri, granule sau forme specifice pentru bijuterii și aplicații industriale.

Marcarea cu titlul de puritate (ex. 999,9‰) pentru certificare. Controlul calității Verificarea finală cu ajutorul testelor de laborator pentru confirmarea nivelului de puritate.

Controlul calității Verificarea finală cu ajutorul testelor de laborator pentru confirmarea nivelului de puritate.

Siguranță și impact asupra mediului

Procesul de rafinare a aurului utilizează substanțe chimice puternice, ceea ce impune măsuri stricte de protecție. Echipamentele moderne, precum tumblerele cu aqua regia, funcționează în sisteme închise, reducând contactul operatorilor cu substanțele periculoase și limitând emisiile. Procedurile includ ventilație eficientă, filtrarea vaporilor și instruirea personalului conform normelor de siguranță.

Pe plan ecologic, tehnologiile actuale se concentrează pe reciclarea soluțiilor, tratarea reziduurilor și recuperarea metalelor, pentru a minimiza poluarea și consumul de resurse. Astfel, rafinarea modernă îmbină eficiența tehnică cu responsabilitatea față de oameni și mediu.

Întrebări frecvente

Această secțiune răspunde celor mai des întâlnite întrebări legate de procesul de rafinare a aurului, metodele utilizate și aspectele practice sau tehnice pe care clienții și investitorii le au în vedere.

1. Care este nivelul maxim de puritate ce poate fi atins?

Aurul rafinat cu ajutorul tehnicilor moderne poate atinge o puritate de până la 999,9‰, adică aproape perfect.

2. Ce metode se folosesc cel mai des pentru rafinare?

Cele mai utilizate sunt clorurarea chimică umedă (aqua regia), despărțirea chimică umedă și rafinarea personalizată, adaptată fiecărui lot de material.

3. Cât durează procesul de rafinare?

Durata variază în funcție de cantitate, compoziția materialului și metoda folosită, însă tehnologiile moderne reduc semnificativ timpul de procesare.

4. Este procesul de rafinare sigur pentru mediu?

Da, dacă se folosesc echipamente moderne și proceduri de neutralizare a vaporilor și reciclare a reziduurilor, impactul asupra mediului este minimizat.

5. Pot fi rafinate și alte metale împreună cu aurul?

Da, procedeele pot separa aurul de metale precum argint, cupru sau plumb, fiind recuperate pentru reutilizare.

Rafinarea aurului este un proces complex, în care știința, tehnologia și experiența se îmbină pentru a transforma materia primă într-un metal de puritate excepțională. De la înțelegerea proprietăților unice ale aurului, până la alegerea celor mai eficiente metode de separare și aplicarea unor proceduri de rafinare avansate, fiecare etapă contribuie la obținerea unui rezultat de top: aur cu finețe de până la 999,9‰.

Tehnologiile moderne, precum clorurarea chimică umedă și procesele personalizate, nu doar că îmbunătățesc eficiența și precizia, ci și asigură siguranța operatorilor și protecția mediului. Astfel, rafinarea de astăzi nu mai este doar despre obținerea unui produs valoros, ci și despre responsabilitate, sustenabilitate și inovație continuă.

