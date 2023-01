Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

În magazinul online sunt scoase la vânzare sute de articole de la branduri renumite. Astfel, sunt comercializate produse originale, care acoperă o gamă foarte variată, de la soluții pentru bucătărie, casă și gradină, curățenie, până la produse pentru sănătate, îngrijire, slăbit, frumusețe, sport și fitness. Printre cele mai cunoscute branduri care se regăsesc pe AloShop.ro sunt Nutrition Mixer și Regis Stone, ale căror produse sunt foarte apreciate de mii de clienți din țara noastră.

Utilizatorii care își creează cont și comandă pe www.aloshop.ro beneficiază de o serie de avantaje. Spre exemplu, pot rezerva produsele în momentul în care înregistrează o comandă, iar în scurt timp acestea vor ajunge la destinatar. De asemenea, cei care comandă pe Aloshop.ro au posibilitatea să plaseze o comandă indiferent de oră, ziua ori pe timpul nopții.

AloShop.ro vine în întâmpinarea clienților săi astăzi, 30 ianuarie, cu o gamă variată și completă de articole de bucătorie foarte utile care să te ajute să gătești mai ușor, mai repede și, cel mai important, mai gustos și care să-ți facă mai plăcute clipele petrecute în bucătăria ta. Promoția include reduceri de până la 60% și mai este valabilă doar până la 31 ianuarie, așa că ar fi bine să te grăbești dacă vrei să mai prinzi această ofertă.

Set oale și tigaie din inox, cu capace de sticlă, Royalty Line, 12 piese este ideal pentru gătit rapid, gustos și sănătos. Acesta conține 5 oale de dimensiuni și forme diferite, o tigaie cu diametrul de 24 cm și 6 capace termorezistente, toate fiind perfecte pentru orice rețetă, de la sosuri, cartofi prăjiți și paste, până la tocane, ciorbe sau sarmale. Totodată, sunt antiaderente, practice, rezistente și durabile.

Dacă vrei să prepari cele mai gustoase rețete fără ulei, unt sau alte grăsimi îți recomandăm Set 3 tigăi antiaderente Hammer Diamond HomeChef By Regis Stone, 20 cm, 28 cm și grill. Sunt durabile și rezistente la zgârieturi, au un înveliș antiaderent cu particule de diamant și asigură distribuirea eficientă și uniformă a căldurii pe toată suprafața. Au un finisaj premium, lucios, cu aspect de diamant și, nu în ultimul rând, sunt ușor de curățat și de întreținut.

Ideale pentru a prepara sosuri, cartofi prăjiți, paste, tocane, ciorbe sau sarmale, Set vase de gătit din aluminiu turnat, interior antiaderent, protecții silicon, Royalty Line, 14 piese, roșu este relizat din aluminiu turnat cu suprafață antiaderentă și interior marmorat. Piesele sunt compatibile cu toate tipurile de plită și pot fi folosite atât pe aragaz, cât și pe plitele cu inducție, și chiar în cuptor. În plus, designul funcțional le face foarte ușor de curățat, chiar și în mașina de spălat vase.

Vas ceramic dreptunghiular, 23x13x5 cm, verde este ideal pentru realizarea oricărui tip de preparate. Acest vas este fabricat din ceramică, un material anti-bacterian care nu reține mirosurile, și este foarte ușor de manevrat datorită mânerelor cu care este prevăzut. Totodată, acest vas este ideal pentru cuptor, putând fi folosit la microunde.

Vrei să gătești ca un adevărat chef? Atunci folosește noul Set Tigaie 20 cm, Hammer Diamond by Regis Stone + Capac cu picurare, AromaLid. Această tigaie are o carcasă din aluminiu forjat cu 5 straturi interioare antiaderente și este prevăzută cu particule de diamant gătești sănătos, gustos și fără pic de ulei. Este durabilă și rezistentă la zgârieturi și are o bază solidă din oțel inoxidabil, este rezistentă la deformări.

Tavă de copt cu particule de marmură, cu capac de plastic asigură o suprafață ideală pentru gătitul fără ulei, grăsimi sau hârtie de copt datorită stratului antiaderent., Alimentele vor avea textură, culoare și gust delicios, iar mâncarea se va găti uniform fără să se ardă sau să se lipească. Tava este realizată din materiale de calitate, fiind este foarte rezistentă la zgârieturi, în timp ce forma sa dreptunghiulară oferă versatilitate pentru coacerea diferitelor tipuri de rețete, de la prăjituri sau plăcinte, până la fripturi și legume.

Dacă dorești să schimbi vesela din bucătăria casei tale poți să alegi ceea ce ți se potrivește cel mai bine din gama de produse specifice de pe Aloshop.ro. Așadar, profită de noua promoție pe care magazinul online a pregătit-o clienților săi la categoria de produse de bucătărie precum tigăi, cratițe, oale și alte articole pentru gătit.

Citește și: Vase de ceramică pentru cele mai bune mâncăruri la cuptor

