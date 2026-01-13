Rețeaua de sănătate REGINA MARIA anunță relocarea Maternității REGINA MARIA București în incinta Ponderas Academic Hospital. Decizia vine ca răspuns la nevoia tot mai mare de a asigura îngrijire medicală complexă pentru sarcinile cu risc crescut și pentru cazurile obstetricale care necesită infrastructură de spital multidisciplinar complet. Noua entitate funcționează sub numele de Maternitate și Centru de Chirurgie Fetală și Neonatală, consolidând expertiza echipei coordonate de Dr. Hadi Rahimian.

„În fiecare zi vedem gravide care au nevoie de mai mult decât de o naștere sigură. Au nevoie de o echipă medicală complexă care să lucreze împreună – obstetrician, chirurg, cardiolog, neonatolog, anestezist. O dată la două zile avem un caz care necesită o astfel de echipă multidisciplinară. Relocarea Maternității în Ponderas ne oferă posibilitatea să gestionăm toate aceste situații într-un mediu complet pregătit pentru urgențe și complicații”, explică Dr. Hadi Rahimian.

Astfel, echipa de medici de obstetrică-ginecologie și neonatologieva aduce la Ponderas o expertiză solidă și cele mai înalte standarde internaționale în îngrijirea mamei și copilului. Integrată în echipe multidisciplinare, această inițiativă susține strategia de creștere accelerată a spitalului, care, în ultimii ani, și-a extins portofoliul prin adăugarea unor noi specialități, precum neurologia și chirurgia cardiovasculară. Noua Maternitate și Centrul de Chirurgie Fetală și Neonatală sunt operaționale de la finalul anului 2025, completând gama de servicii medicale oferite pacienților. 

REGINA MARIA marchează o nouă etapă în medicina materno-fetală din România
Dr. Hadi Rahimian

De la premiere medicale la un nou nivel de expertiză

Echipa de medici supra-specializați în chirurgie materno-fetală condusă de Dr. Hadi Rahimian este recunoscută pentru realizarea unor intervenții unice în România, precum prima operație de mielomeningocel fetal, tratamentul intrauterin al hidrotoraxului fetal bilateral sau intervenția de urgență pentru o gravidă diagnosticată cu cancer de col uterin în săptămâna 14 de sarcină.

„Astfel de cazuri sunt imposibil de gestionat fără o infrastructură complexă, fără acces la tehnologii moderne și fără echipe medicale care comunică eficient. Tocmai de aceea, această relocare înseamnă, de fapt, o evoluție firească a expertizei noastre – ducem chirurgia materno-fetală la următorul nivel”, adaugă Dr. Rahimian.

Un loc unde medicina de top înseamnă colaborare zilnică

În noul spațiu, echipele medicale din toate specialitățile lucrează împreună, zi de zi, pentru a oferi pacientelor îngrijire completă, indiferent de complexitatea cazului.
„În fiecare dimineață, la Ponderas, are loc un raport de gardă multidisciplinar, unde specialiștii din toate domeniile discută cazurile complexe. Această colaborare permanentă permite luarea deciziilor rapide și oferă pacienților noștri maximum de siguranță”, explică Prof. Dr. Cătălin Copăescu, director medical al Ponderas Academic Hospital.

Secție de neonatologie este pregatită să salveze cei mai mici și fragili pacienți

Noua secție de neonatologie a spitalului Ponderas poate gestiona inclusiv cazuri de prematuritate extremă, oferind îngrijire specializată bebelușilor născuți chiar de la 24 de săptămâni de sarcină.

Echipa de neonatologi, formată din medici cu experiență vastă în îngrijirea nou-născuților critici, beneficiază de aparatură medicală de ultimă generație: ventilatoare de suport respirator neonatal, incubatoare performante, monitoare multiparametru și infrastructură completă de terapie intensivă neonatală.

„Acești copii vin pe lume mai devreme decât ar fi trebuit, unii cântărind mai puțin de 600 de grame. Fiecare minut contează. Fiecare decizie medicală este vitală. În noua secție putem oferi acestor bebeluși șansa reală de a trăi și de a crește sănătoși”, subliniază Dr. Hadi Rahimian.

Infrastructură completă, gândită pentru siguranța mamei și a nou-născutului

Odată cu mutarea maternității și a Centrului de Chirurgie Fetală și Neonatală în Ponderas Academic Hospital, acesta își mărește capacitatea, ajungând la 393 de paturi de spitalizare continuă și de zi și 38 de paturi de terapie intensivă pentru adulți, copii și terapie intensivă neonatală, 14 săli de operație și 2 săli de nașteri naturale. Asigurăm continuitatea activității medicale prin 3 camere de gardă, adulți, copii și gravide, 24/7, precum și 25 de linii de gardă, inclusiv imagistică și laborator.

REGINA MARIA marchează o nouă etapă în medicina materno-fetală din România
Dr. Alina Ambrozie

„Această dezvoltare vine ca o etapă firească în evoluția Ponderas Academic Hospital și completează gama de servicii complexe și integrate, prin multidisciplinaritate și urgență, oferită pacienților ce se adresează Rețelei de sănătate Regina Maria. Complicațiile în sarcină pot apărea oricând și pot transforma bucuria maternității într-o luptă pentru viață. Aceste cazuri delicate au nevoie de spitale complet echipate și de echipe multidisciplinare de medici care să acționeze rapid și coordonat, pentru a salva două vieți în același timp – pe cea a mamei și pe cea a copilului”, subliniază Dr. Alina Ambrozie, director executiv al Ponderas Academic Hospital.

Ponderas Academic Hospital este locul unde siguranța, tehnologia și expertiza medicală se unesc pentru a oferi îngrijire completă, indiferent de gradul de complexitate al fiecărui caz, devenind astfel un reper pentru îngrijirea sarcinilor cu risc crescut în România – un loc unde tehnologia, experiența și empatia medicală se unesc pentru a aduce pe lume, în siguranță, cele mai fragile începuturi de viață.

Rețeaua privată de sănătate REGINA MARIA este un reper al excelenței medicale în România. Prin cele 22 acreditări internaționale obținute până în prezent, REGINA MARIA se impune ca lider în calitatea serviciilor medicale și confirmă angajamentul său permanent față de siguranța actului medical. Cu acoperire națională, REGINA MARIA are grijă de sănătatea a peste 7,4 milioane de pacienți din toate orașele țării, construind o rețea în jurul principiului One Health – sănătatea integrată într-un ecosistem medical complet pentru oameni și comunități.

Sursa foto: Regina Maria

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Anul Nou 2026 pe rit vechi - cine îl sărbătorește și de ce
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
Viva.ro
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
gsp
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
GSP.RO
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu o acuză pe Lia Savonea: „Conturi pline de bani nejustificați! Țară de corupți”
GSP.RO
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu o acuză pe Lia Savonea: „Conturi pline de bani nejustificați! Țară de corupți”
Parteneri
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
Libertateapentrufemei.ro
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”
Tvmania.ro
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”

Alte știri

CFR scoate la vânzare terenurile și construcțiile de care nu mai are nevoie, prin licitație publică
Știri România 18:08
CFR scoate la vânzare terenurile și construcțiile de care nu mai are nevoie, prin licitație publică
CSM vrea deblocarea concursului de admitere în magistratură: 751 de posturi de judecători, vacante. Consideră presa vinovată pentru plecări din sistem
Știri România 18:08
CSM vrea deblocarea concursului de admitere în magistratură: 751 de posturi de judecători, vacante. Consideră presa vinovată pentru plecări din sistem
Parteneri
Cum s-a prăbușit discursul propagandei ruse după loviturile lui Trump: „Ne vor zdrobi”
Adevarul.ro
Cum s-a prăbușit discursul propagandei ruse după loviturile lui Trump: „Ne vor zdrobi”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Elle.ro
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode

Monden

Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. „Îmi era teamă. Eu nu mă puteam gândi că vom merge în povestea asta”
Stiri Mondene 17:40
Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. „Îmi era teamă. Eu nu mă puteam gândi că vom merge în povestea asta”
Cine este Luiza Condrea, concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Stiri Mondene 17:28
Cine este Luiza Condrea, concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Parteneri
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
TVMania.ro
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Un turist care a vizitat peste 100 de orase din Europa spune de ce nu s-ar mai întoarce niciodată în Bucureşti
ObservatorNews.ro
Un turist care a vizitat peste 100 de orase din Europa spune de ce nu s-ar mai întoarce niciodată în Bucureşti
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
GSP.ro
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
Parteneri
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”
Mediafax.ro
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Redactia.ro
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

MAE spune că votul României pentru Acordul UE-Mercosur s-a dat fără mandat, pe baza unor „instrucțiuni pentru poziția afirmată public”
Politică 18:37
MAE spune că votul României pentru Acordul UE-Mercosur s-a dat fără mandat, pe baza unor „instrucțiuni pentru poziția afirmată public”
Dominic Fritz comentează acuzațiile aduse lui Radu Marinescu, deși nu există un verdict instituțional: „Plagiatul ministrului e grav”. Ce a cerut PSD
Politică 16:57
Dominic Fritz comentează acuzațiile aduse lui Radu Marinescu, deși nu există un verdict instituțional: „Plagiatul ministrului e grav”. Ce a cerut PSD
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026