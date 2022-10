ORGANIZATORUL CONCURSULUI „MAREA DEZLIPEALĂ PENTRU ABONAȚII LIBERTATEA”. PARTICIPANȚII LA CONCURS

1.1. RINGIER ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în București, bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 9 – 9A, IRIDE BUSINESS PARK, Corp B2B, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București J40/10882/1996, cod unic de înregistrare RO9060359, legal reprezentată de Mihnea Ștefan Vasiliu și Richard Bathory Sandor Toth, în calitate de Administratori, denumită în continuare RINGIER ROMÂNIA sau ORGANIZATOR,

Organizează, în ziarul „Libertatea” concursul „Marea Dezlipeală pentru abonatii Libertatea”.

1.2. Concursul se va desfășura cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”).

Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt expuse mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la concurs.

Regulamentul poate fi găsit în ziarul Libertatea (rezumat) și pe site-ul www.libertatea.ro (integral).

1.3. ORGANIZATORUL își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, prin act adițional la prezentul Regulament, aducând la cunoștința publicului acest fapt prin intermediul website-ului www.libertatea.ro.

1.4. Prezentul concurs se adresează tuturor persoanelor, cetățeni români, cu domiciliul pe teritoriul României, care au împlinit 18 ani până pe 18 octombrie 2022.

Art.2. DURATA CONCURSULUI. TERITORIUL DE DESFĂȘURARE

2.1. Concursul „Marea Dezlipeală pentru abonatii Libertatea” se desfăşoară în perioada 19 octombrie – 19 decembrie 2022, în ziarul „Libertatea”. Zilele de aparitie a tichetului de concurs, pe prima pagină a ziarului, sunt următoarele: 19 și 26 octombrie, 2, 9, 16, 23 și 30 noiembrie, 7, 14 și 19 decembrie.

2.2. Concursul este organizat și se desfășoară pe întregul teritoriu al României.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să trimiteți un e-mail pe adresa [email protected] sau să apelați numărul de telefon 031 22 44 812 (tarif normal, valabil în toate rețelele), în perioada 19 octombrie – 22 decembrie 2022, în zilele de miercuri (in intervalul orar 12:00 -17:00), joi si vineri (între orele 8:00 și 17:00), pentru zilele de concurs de miercuri, potrivit celor menționate în prezentul Regulament. Pentru ziua de concurs de luni, 19 decembrie 2022, revendicările se vor face pe 19 decembrie 2022 (în intervalul orar 12:00 -17:00), respectiv pe 20 și 21 decembrie 2022 (in intervalul orar 8:00 -17:00).

Art.3. PREMIILE OFERITE.

3.1. Numărul premiilor puse în joc, în cadrul acestui concurs, este de 850.

Valoarea și numărul premiilor ce pot fi câștigate cu ziarul „Libertatea”:

10 x mașină de spălat, în valoare de 186 euro/ produs TVA inclus

10 x combina frigorifică în valoare de 151 euro/produs TVA inclus

10 x aragaz în valoare de 118 euro/ produs TVA inclus

10 x televizor, în valoare de 171 euro/ produs TVA inclus

20 x fier de călcat, în valoare de 15 euro/ produs TVA inclus

20 x aspirator, în valoare de 42 euro/ produs TVA inclus

25 x mașină de tocat, în valoare 50 euro/ produs TVA inclus

20 x prăjitor de pâine, în valoare de 17 euro/ produs TVA inclus

20 x robot de bucătărie, în valoare de 32 euro/ produs TVA inclus

20 x cuptor electric, în valoare de 51 euro/ produs TVA inclus

20 x mixer, în valoare de 15 euro/ produs TVA inclus

25 x tigaie, în valoare de 16 euro/ produs TVA inclus

20 x cratiță, în valoare de 30 euro / produs TVA inclus

20 x city breakuri, în valoarea de 2300 euro /produs TVA inclus

100 x 100 euro

500 x 50 euro

Curs valutar BNR din data de 14.10.2022 = 4,9416 lei/euro

3.2. Valoarea totală a premiilor este 92950 euro, TVA inclus (produse și servicii)

Art.4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. PERIOADA CONCURSULUI: 19 octombrie – 19 decembrie 2022

În perioada 19 octombrie – 19 decembrie 2022, în primele 9 zile de miercuri, respectiv în ultima zi de luni a intervalului menționat, pe fiecare exemplar din întregul tiraj tipărit pentru abonații „Libertatea” se va găsi lipit câte un tichet de participare la concursul „Marea Dezlipeală pentru abonații Libertatea”. Campania este adresată exclusiv abonaților ziarului LIBERTATEA.

Pentru a câștiga la concursul „Marea Dezlipeală pentru abonații Libertatea”, participanții trebuie să aibă cel puțin un abonament activ la ziarul Libertatea, în perioada 19 octombrie – 19 decembrie 2022. Un abonat poate participa la concurs cu un număr de tichete egal cu numărul de abonamente active la ziarul Libertatea.

În cadrul campaniei promoționale „Marea Dezlipeală pentru abonații Libertatea”, Libertatea va acorda participanților abonati următoarele categorii de premii:

Premiile instant se pot câștiga în zilele de miercuri (9 zile de concurs), respectiv în ziua de luni (o zi de concurs), de către abonatii care găsesc pe tichetul de concurs, sub clapeta pe care o vor dezlipi, trei simboluri identice, aranjate pe orizontală. Exemplu: pentru a câștiga premiul constând într-un televizor, pe tichet trebuie să apară 3 simboluri cu un televizor.

4.2. ACORDAREA PREMIILOR:

4.2.1 Acordarea Premiilor Instant:

Câștigător este participantul care găsește trei simboluri identice pe tichetul de concurs, simboluri care portretizează premiul câștigat.

Revendicarea premiului pentru tichetul apărut miercuri (9 zile de concurs) poate fi făcută miercuri (în intervalul orar 12:00-17:00), joi și vineri (între orele 8:00 și 17:00), exclusiv în săptămâna apariției tichetului de concurs pentru care este făcută revendicarea. Revendicarea premiului pentru tichetul apărut luni (o zi de concurs) poate fi făcută luni (în intervalul orar 12:00-17:00), marți și miercuri (între orele 8:00 și 17:00), exclusiv în săptămâna apariției tichetului de concurs pentru care este făcută revendicarea. Revendicarea se face printr-un apel (tarif normal, valabil în toate rețelele), la numărul de telefon 031 22 44 812, comunicând seria unică de pe tichet, nume și prenume, adresa de corespondență, număr de telefon.

Dacă revendicarea premiului nu se face în intervalele mai sus-menționate, în săptămâna apariției tichetului câștigător, deținătorul tichetului pierde dreptul asupra premiului câștigat.

Premiile pot fi revendicate chiar din prima zi de concurs: miercuri, 19 octombrie, 2022, începând cu ora 12:00.

Validarea câștigului se face prin verificarea seriei comunicate de către câștigător, la numărul de telefon 031 22 44 812 (tarif normal, valabil în toate rețelele).

– În cazul câștigătorilor din municipiul București și din județul Ilfov, premiul se va ridica, în mod exclusiv, de la sediul Ringier, în zilele de miercuri, joi și vineri, în intervalul orar 11:00 – 16:00, în baza unui proces-verbal, în urma unei programări stabilite între câștigător și un reprezentant Ringier, în prealabil. Pentru următoarele premii: mașină de spălat, aragaz, ladă frigorifică, televizor, mașină de tocat, aspirator, prăjitor de pâine, robot de bucătărie, fier de călcat, mixer, tigaie, cratiță, cuptor electric – câștigătorul trebuie să prezinte ziarul cu tichetul original lipit. La ridicarea premiului, trebuie prezentată cartea de identitate a câștigătorului. Premiile vor fi ridicate de la sediul Ringier după cel putin 10 zile de la validarea telefonică, dar nu mai târziu de 30 de zile de la această dată.

În cazul câștigătorilor din provincie, cu excepția județului Ilfov, următoarele premii: mașină de spălat, aragaz, combina frigorifică, televizor, mașină de tocat, aspirator, prăjitor de pâine, robot de bucătărie, fier de calcat, mixer, tigaie, cratita, cuptor electric, se pot ridica fie de la sediul Ringier, in zilele de miercuri, joi și vineri, în intervalul orar 11:00 – 16:00, după cel putin 10 zile de la validarea telefonică, dar nu mai târziu de 30 de zile de la această dată, în baza unui proces verbal; fie pot fi trimise către câstigători, prin curier, cu plata ramburs, dovada de livrare ținând loc de proces verbal, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data validării telefonice. În vederea primirii premiului, ulterior validării telefonice, câștigătorul trebuie să trimită prin email, la adresa [email protected], o copie a ziarului cu tichetul vizibil (seria tichetului să fie ușor de citit), însoțită de o copie a cărții sale de identitate.

Toate premiile în bani se vor acorda doar prin virament bancar, în LEI, în contul deschis pe numele persoanei care face revendicarea premiului, conform prevederilor prezentului regulament. În cazul în care câștigătorul refuză să comunice ORGANIZATORULUI contul său bancar, în termenul stipulat în regulament, acesta va fi descalificat, pierzând dreptul de a mai primi premiul.

Publicare nume câștigători:

Premii Instant: lista completă a câștigătorilor validati, va fi publicată dupa cum urmeaza:

sambata, cand ziua cu tichet este miercuri (9 zile de concurs)

joi, cand ziua de concurs este luni (1 zi de concurs)

Art.5. REGLEMENTĂRI SPECIALE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ACORDAREA PREMIILOR

Premiile nu se acordă în cazul în care:

• Participantul, deținător al tichetului cu 3 simbouri identice, nu revendică respectivul premiu în intervalele mentionate in cuprinsul paragrafului 4.2.1, in saptamana apariției ziarului cu tichetul câștigător (exemplu: daca ai tichet cu 3 simboluri identice, pe ziarul a cărui dată de apariție este 19 octombrie 2022, trebuie sa revendici premiul pana pe 21 octombrie 2022, la ora 17:00, in intervalele mentionate in cuprinsul paragrafului 4.2.1)

• Dacă participantul nu prezintă, la solicitarea ORGANIZATORULUI, conform prevederilor prezentului Regulament, ziarul cu tichetul în original, lipit, pentru a demonstra faptul că tichetul este castigator

• Dacă se constată diferențe între datele comunicate operatorului de la call center, în momentul revendicării premiului, și actul de identitate prezentat de câștigător, cu ocazia validării (în scopul ridicării premiului)

• Dacă se dovedește că participantul și-a însușit altă identitate, în scopul de a frauda concursul;

• Dacă participantul declară în fals sau pune la dispoziția ORGANIZATORULUI declarații în fals, cu scopul de a frauda concursul.

Art.6. VALOAREA PREMIILOR / TAXE ŞI IMPOZITE

6.1. Valoarea premiilor este cea din prezentul Regulament.

6.2. Impozitul pentru premii va fi suportat de către ORGANIZATOR.

6.3. Orice alte obligatii, de natură fiscală sau de altă natură, în legătură cu premiile câștigate sunt exclusiv în sarcina câștigătorilor.

6.4. Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în bani şi / sau în natură sub valoarea de 600 lei net, pentru fiecare premiu.

6.5. Cu exceptia premiilor instant în bani, ORGANIZATORUL nu va acorda contravaloarea în bani a premiilor (produse si servicii) oferite în cadrul concursului “Marea Dezlipeală pentru abonatii Libertatea”. Vor fi acordate exclusiv premiile stabilite prin Regulament, în condițiile specificate în Regulament. Câştigătorii nu pot solicita nicio modificare.

Art.8. REGULAMENTUL CONCURSULUI „MAREA DEZLIPEALĂ”

8.1. Regulamentul de participare/ desfăşurare a concursului este disponibil integral pe website-ul www.libertatea.ro.

De asemenea, regulamentul concursului va fi disponibil la sediul ORGANIZATORULUI, din bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 9 – 9A, IRIDE BUSINESS PARK, CorpB2B, sector 2, București, de luni până vineri, în intervalul 11:00 – 16:00.

ART.9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

RINGIER ROMÂNIA prelucrează datele personale pe care le furnizează Participanții atunci când se înscriu în Campania promoțională „MAREA DEZLIPEALĂ PENTRU ABONAȚII LIBERTATEA”, când își exprimă consimțământul să primească comunicări comerciale sau să participe la sondajele și chestionarele RINGIER ROMÂNIA, sau contactează Organizatorul prin orice mijloace de comunicare.

Prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri:

Organizarea de concursuri și promoții Dacă sunt de acord, Participanții pot participa la concursurile și loteriile cu premii organizate de RINGIER ROMÂNIA. De asemenea, atunci cand organizează concursuri, RINGIER ROMÂNIA are interesul legitim să prelucreze date pentru efectuarea formalităților aferente pentru acordarea premiilor revendicate de câștigători, soluționarea oricăror plăngeri în legătură cu organizarea și desfășurarea campaniilor și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor regulamentului, investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportari. Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim Înregistrarea convorbirilor telefonice cu câștigătorii concursurilor organizate de RINGIER ROMÂNIA RINGIER ROMÂNIA poate înregistra convorbirile telefonice cu persoanele declarate castigatoare in concursurile / loteriile organizate de aceasta. Înregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul să gestioneze activitatea sa interna în departamentul care se ocupă de promoții / marketing, dar și pentru a asigura dovada aspectelor agreate cu câștigătorii în cazul unor potențiale dispute sau litigii cu privire la premiile acordate. Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ pentru înregistrarea convorbirii si art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim Transmiterea de comunicări comerciale, invitații de a participa la concursuri, chestionare sau sondaje RINGIER ROMÂNIA dorește să transmită Participanților materiale promoționale, să îi informeze în legătură cu noile produse / servicii oferite de Organizator, să lanseze invitații de a participa la loterii promoționale, la sondaje sau de a răspunde la chestionare și pentru a le comunica alte informații similare pe care le consideră că pot fi de interes pentru Participanți, inclusiv, dacă aceștia sunt de acord, prin transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing privind produsele / serviciile partenerilor Organizatorului. Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ Îndeplinirea unor obligații legale Uneori prelucrarea datelor este necesară pentru a permite îndeplinirea obligațiile legale ce revin RINGIER ROMÂNIA, cum ar fi: · plata impozitelor și a contribuțiilor relevante (e.g. câștigătorii concursurilor), raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile; · arhivarea datelor conform legislației aplicabile; · publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate în loteriile promoționale organizate. Temei juridic: art. 6(1)(c) GDPR – executarea unei obligații legale Apărarea drepturilor și intereselor în justiție Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicat Organizatorul. Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – apărarea drepturilor și intereselor operatorului

RINGIER ROMÂNIA poate dezvălui datele cu caracter personal ale Participanților către (i) entitațile și/sau persoanele împuternicite de RINGIER ROMÂNIA (din EEA sau din state terțe) implicate în furnizarea comunicărilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plată pentru diverse facilități de plată, furnizorii de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail), organizarea și desfășurarea concursurilor / promoțiilor Organizatorului (inclusiv atunci când sunt organizate în parteneriat cu alte entități); (ii) dacă RINGIER ROMÂNIA are obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorităti judiciare, autorităti publice sau organ guvernamental; sau (iii) dacă Organizatorului i se cere sau i se permite în alt mod să facă acest lucru conform legislației aplicabile.

RINGIER ROMÂNIA păstrează datele cu caracter personal ale Participanților atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, dacă un Participant este câștigător al unui concurs organizat de RINGIER ROMÂNIA, Organizatorul poate păstra datele cu caracter personal ale câștigătorului pentru o perioadă de 3 ani de la data la care a expirat termenul în care premiul ar fi trebuit să fie revendicat sau de la data la care a revendicat premiul. Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi păstrate pentru o perioadă mai lungă, pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.

C. DREPTURILE PARTICIPANȚILOR ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE

Conform legii, Participanților le sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoane vizate:

Dreptul de acces Participanții pot obține de la RINGIER ROMÂNIA confirmarea ca acesta prelucrează datele lor personale, precum și informații privind specificul prelucrării Dreptul de a corecta datele Participanții pot solicita Organizatorului modificarea datelor dvs. personale incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete. Dreptul la ștergere Participanții pot solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și prelucrate de către RINGIER ROMÂNIA; (ii) Participanții și-au retras consimtământul pentru prelucrarea datelor și RINGIER ROMÂNIA nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante. Retragerea consimțământului si dreptul de opoziție Participanții pot sa își retragă oricand consimtământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimtământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Organizatorului, din motive care țin de situația lor specifică. Restricționare În anumite condiții, Participanții pot solicita restricționarea prelucrării datelor lor personale Dreptul la portabilitatea datelor În măsura în care RINGIER ROMÂNIA prelucrează datele prin mijloace automate, Participanții pot solicita Organizatorului, în condițiile legii, să furnizeze datele lor într-o forma structurata, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă solicită acest lucru, RINGIER ROMÂNIA poate să transmită datele Participanților unei alte entitati, dacă este posibil din punct de vedere tehnic. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere Participanții au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care aceștia consideră ca le-au fost încalcate drepturile: Autoritatea Natională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 București, România [email protected]

Pentru mai multe detalii sau pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele date de contact:

Responsabilul cu Protecția Datelor Ringier

Adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Sector 2, București, România

Email: [[email protected]] Telefon: [+40 21 20 30 821].

Art. 10. DREPTUL LA PARTICIPARE – Participanți persoane lipsite de capacitate juridică

10.1. Angajații trustului de presă RINGIER ROMÂNIA, precum si din societatile afiliate, soțul/soția, rudele și afinii de gradul I, până la gradul IV inclusiv, ale acestora, nu pot participa la acest concurs.

10.2. În cazul în care câștigătorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, sau persoană în imposibilitate fizică de a se deplasa, aceasta este îndreptățită să între în posesia premiului prin intermediul tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.

10.3. Nu vor fi considerate ca participări valide:

a. completarea datelor personale cu date parțiale ori cu date false sau eronate;

b. în care completarea datelor personale (de identitate și de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin și/sau a altor cifre decât cifre arabe și/sau romane;

c. care conțin mesaje cu caracter obscen sau injurios;

d. care conțin modificări ale datelor completate.

Art. 11. ÎNCETAREA CONCURSULUI

11.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

a. în cazul apariției unor situații de forță majoră – cutremur, inundație, calamități naturale, mișcări sociale – sau situații asimilate forței majore – interdicții legale etc. – notificată în termen de 48 de ore de la data apariției și atestată cu documente corespunzătoare în termen de 15 zile, partea aflată în culpă este exonerată de răspundere;

b. printr-o decizie a ORGANIZATORULUI, dar nu înainte de a anunța publicul, prin intermediul site-ului www.libertatea.ro, înainte de încetare;

c. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Art.12. LITIGII

12.1. Eventualele reclamații legate de desfășurarea concursului vor fi făcute:

la telefonul 031 22 44 812, in intervalele orare specificate in cuprinsul paragrafului 4.2.1 sau

pe adresa de e-mail [email protected] sau

sau la adresa poștală a ORGANIZATORULUI: Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 9 – 9 A, IRIDE BUSINESS PARK, Corp B2B, sector 2, București, până pe 22 decembrie, 2022, la ora 15:00.

12.2. Eventualele litigii apărute între ORGANIZATOR și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

Art.13. ALTE PREVEDERI

13.1. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs. Pentru detalii suplimentare despre concurs, acestia pot suna la numarul de telefon 031 22 44 812 (tarif normal, valabil in toate retelele), in intervalele orare mentionate in cuprinsul paragrafului 4.2.1

13.2. Ziarele cu tichete care conţin erori de tipărire (simboluri lipsă, serii lipsă sau incomplete), ce pot fi probate, vor fi înlocuite gratuit de către ORGANIZATOR, la cererea participanţilor care le deţin.

Pentru înlocuirea acestor exemplare cu defect, participantul în cauză trebuie să sune la numărul de telefon 031 22 44 812 (tarif normal, valabil în toate rețelele), in intervalele orare mentionate in cuprinsul paragrafului 4.2.1. Este obligatorie prezentarea tichetului cu erori, în original, la sediul ORGANIZATORULUI.

13.3 Ziarele care au fost primite cu tichete lipsă nu pot fi înlocuite.

13.4 Premiile trimise prin curier către câștigători (cu dovada trimiterii acestor), și nepreluate de către aceștia, indiferent de motiv (ex. nu a răspuns la apelul curierului, a răspuns la apelul curierului, după care nu a fost găsit la adresa menționată pentru expedierea premiului câștigat, etc.), nu vor fi retrimise de către ORGANIZATOR, decât la solicitarea câștigătorului și pe cheltuiala acestuia.

RINGIER ROMÂNIA S.R.L.

