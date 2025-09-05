Revelion în Praga, Dresda, Viena și Budapesta

Mai mult, oferta vine cu o reducere Early Booking inclusă. Toate detaliile despre program și servicii le găsești pe pagina oficială a circuitului de Revelion la Praga .

De la Dunăre la eleganța Vienei

Circuitul pornește din București, iar prima oprire este la Budapesta, unde ai ocazia să te bucuri de o croazieră pe Dunăre, cu orașul luminat de sărbători – Parlamentul, Podul cu Lanțuri și Palatul Regal creează o atmosferă spectaculoasă.

A doua zi ajungi în Viena, fosta capitală imperială, unde descoperi Ringstrasse, Palatul Hofburg, Opera de Stat, Parlamentul și Catedrala Sf. Ștefan. Turul panoramic și plimbarea prin centrul vechi sunt completate perfect de o pauză culinară cu șnițel vienez și strudel cu mere.

Revelion în Praga – magie boemă

Din Viena, traseul continuă spre Praga, „orașul de aur” al Europei. Vizitezi Castelul din Praga, Catedrala Sf. Vitus, cartierul Mala Strana și traversezi celebrul Pod Carol, unde priveliștea asupra Vltavei este de neuitat.

Noaptea de Revelion te prinde chiar aici: fie că alegi o cină festivă cu muzică și dans, fie că te alături localnicilor în Piața Orașului Vechi, vei simți cum Praga pulsează de energie și veselie. Focurile de artificii peste clădirile gotice transformă atmosfera într-un spectacol de basm.

Budapesta – Sursă foto: Unsplash

Excursii opționale pentru experiențe unice

Circuitul oferă și opțiuni pentru cei care vor să descopere mai mult:

Dresda , „Florenta de pe Elba”, unde vei admira Frauenkirche, Palatul Zwinger și Opera Semper.

, „Florenta de pe Elba”, unde vei admira Frauenkirche, Palatul Zwinger și Opera Semper. Castelul Karlstejn și Karlovy Vary , o combinație de istorie medievală și rafinament balnear. Castelul a fost ridicat pentru a proteja bijuteriile coroanei, iar Karlovy Vary te cucerește cu colonadele elegante și izvoarele sale termale.

, o combinație de istorie medievală și rafinament balnear. Castelul a fost ridicat pentru a proteja bijuteriile coroanei, iar Karlovy Vary te cucerește cu colonadele elegante și izvoarele sale termale. Brno și Pestera Punkva, unde legenda dragonului se împletește cu spectacolul subteran al stalactitelor și al abisului Macocha, vizitat cu barca.

Final cu Budapesta și întoarcere acasă

La final, drumul trece din nou prin Budapesta, oferind o ultimă seară într-un oraș plin de viață, înainte de revenirea în București. Astfel, în doar o săptămână, vei fi descoperit patru capitale europene, două castele celebre și o stațiune balneară faimoasă.

De ce să alegi acest circuit de Revelion?

Întâmpini Noul An în Praga , una dintre cele mai frumoase capitale europene.

, una dintre cele mai frumoase capitale europene. Vizitezi patru orașe importante într-un singur tur: Budapesta, Viena, Praga și Dresda.

Te bucuri de excursii opționale care adaugă un plus de magie experienței.

Ai transport confortabil cu autocarul și ghizi experimentați.

Beneficiezi de reducerea Early Booking, care face călătoria și mai accesibilă.

Dacă vrei să explorezi și alte opțiuni pentru sărbători, consultă selecția de circuite cu autocarul de Revelion disponibile pe Europa Travel – de la capitalele Balcanilor la tururi mai lungi prin Europa Centrală.

Pentru rezervări sau informații suplimentare despre plecarea din 28 decembrie, ne poți scrie direct pe WhatsApp la 0723 153 702 sau accesa europatravel.ro. Echipa noastră te va ajuta cu toate detaliile pentru ca tu să te bucuri de o vacanță fără griji.

Circuitul de Revelion în Praga, Dresda, Viena și Budapesta (7 zile) este o aventură culturală și festivă prin Europa Centrală, perfectă pentru cupluri, călători activi și iubitori de istorie.

Foto: Unsplash

