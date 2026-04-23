Zborul de weekend s-a terminat cu un impact neașteptat… Drona ta, care până ieri filma cadre spectaculoase, stă acum pe masă cu brațul fisurat, camera dezechilibrată sau senzori care dau erori. Sau poate nu a existat niciun crash, însă busola refuză să se calibreze, gimbalul tremură, iar aplicația afișează coduri de eroare greu de descifrat. Pentru mulți piloți, acesta este momentul în care entuziasmul începe să își piardă din intensitate.

Când alegi greșit un service DJI greșit, problema se poate agrava

Primul impuls este să cauți rapid „reparații drone” și să lași echipamentul la cel mai apropiat atelier. Însă un service neautorizat sau nespecializat pe DJI vine cu riscuri reale. Piese contrafăcute, compatibilități îndoielnice, calibrare incorectă a senzorilor, intervenții software făcute „după ureche”: toate pot duce la probleme recurente sau chiar la pierderea definitivă a dronei.

O dronă modernă este un sistem complex: senzori de poziționare, IMU, gimbal pe mai multe axe, firmware sofisticat. O intervenție greșită asupra unuia dintre aceste elemente afectează întregul ansamblu. În loc de o economie, te poți trezi cu costuri mai mari și cu un echipament în care nu mai ai încredere să zbori.

Soluția: Felix ServDron, service drone specializat exclusiv pe DJI

O soluție foarte populară este Felix ServDron, primul service drone DJI specializat din România. Cu peste 7 ani de experiență în reparații DJI, echipa se ocupă exclusiv de această marcă și cunoaște în detaliu particularitățile fiecărui model. Felix ServDron repară întreaga gamă de produse DJI:

drone DJI;

gimbal-uri DJI Ronin;

camere de acțiune;

Osmo Pocket;

Osmo Mobile.

Deși în România nu există un service DJI autorizat oficial, Felix ServDron este specializat exclusiv pe produse DJI și poate rezolva probleme de orice complexitate, de la avarii mecanice până la erori software dificile.

Un mare diferențiator îl reprezintă utilizarea pieselor originale DJI și colaborarea cu un service DJI autorizat din Vietnam, care oferă acces la software dedicat pentru ștergerea și remedierea erorilor. Astfel, intervențiile capătă valența procedurilor tehnice corecte, aproape chirurgicale.

Beneficii unui service DJI România care îți ușurează viața

Experiența de service este gândită pentru confortul clientului. Primești factură și garanție 12 luni pentru reparații. Transportul este gratuit dus–întors prin curier, oriunde în țară. Nu trebuie să te deplasezi nicăieri: curierul preia drona de acasă și o readuce în siguranță.Procesul de reparație este clar:

constatare și transport gratuite;

evaluare amănunțită și soluții transparente;

înlocuirea pieselor avariate cu piese originale DJI;

testare detaliată înainte de returnare, în aer liber, de către un tehnician din echipă.

În curând va exista și o locație fizică pentru service drone în București, însă până atunci fluxul prin curier funcționează rapid și sigur oriunde în țară. Poți completa formularul de trimitere pe site-ul acestora.

E timpul să-ți readuci drona în aer

Dacă drona ta are probleme, fiecare zi în care amâni să o trimiți la un service drone înseamnă zboruri pierdute și proiecte întârziate. Alege un service specializat în astfel de probleme, care îți tratează echipamentul cu seriozitate tehnică și profesionalism.

