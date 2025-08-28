Ce efecte lasă vara asupra părului?

Părul expus la soare, apă salină sau clorată își schimbă rapid textura și aspectul. Radiațiile UV afectează cheratina – proteina care oferă rezistență firului de păr – astfel încât acesta devine mai poros și casant. Sarea și clorul extrag apa din interiorul firului, accelerează deshidratarea și pot agrava problemele deja existente. Vântul contribuie și el, răvășind structura firelor, favorizând ruperea și electrizarea lor.

După câteva zile de plajă fără pălărie și fără produse cu filtru UV, multe persoane observă că vârfurile se despică, iar părul capătă un aspect tern sau aspru. Nu doar culoarea vopsită, ci și cea naturală se decolorează, mai ales la nuanțe deschise. Fiecare păr reacționează diferit în funcție de vârstă, culoare, grosime și tratamentele anterioare. Totuși, indiferent de particularități, orice persoană care s-a bucurat de o vacanță la mare sau la piscină ar trebui să acorde atenție recuperării.

Curățarea părului după vacanță

Primul lucru pe care îl poți face la întoarcere constă în spălarea corectă și completă a părului, pentru a elimina sarea, clorul și produsele de styling acumulate în concediu. Iată câțiva pași simpli! 

Recomandări
  1. Alege un șampon detoxifiant sau cu efect de curățare profundă, potrivit tipului tău de scalp. Utilizează-l o dată pe săptămână pentru a elimina complet reziduurile.
  2. Dacă ai scalp sensibil sau iritat, alternează șamponul detox cu unul hidratant sau calmant.
  3. Evită spălatul zilnic și produsele care conțin sulfați; acestea usucă și mai tare firul de păr.
  4. După fiecare spălare, folosește un balsam hidratant pe lungimi, nu pe rădăcini.

Refacerea hidratării și a structurii părului

Părul curat are nevoie și de hrană, nu doar de simplă îndepărtare a impurităților. Iată pașii pentru hidratarea și repararea podoabei capilare! 

  1. Aplică masca de hidratare de două ori pe săptămână. Caută formule cu ulei de argan, ulei de cocos sau peptide pentru a reface bariera lipidică și elasticitatea firului.
  2. Optează pentru măști cu textură consistentă, iar timpul de acțiune recomandat să fie de minim 10-15 minute.
  3. Pentru efect rapid și vizibil, poți alege tratamente profesionale la salon – de exemplu cu keratină sau aminoacizi. Înainte de orice tratament profesional, discută cu stilistul despre tipul tău de păr, eventuale sensibilități sau contraindicații.

Un pas suplimentar îl constituie tratamentele intens reparatoare. Poți integra în rutina ta fiole pentru regenerarea parului, care conțin substanțe active concentrate pentru restructurarea rapidă a firului și a scalpului.

Recomandări
Protecția părului după vacanță

Refacerea trebuie susținută pe termen mediu pentru a menține rezultatele. Iată ce poți face! 

  • Folosește produse leave-in, precum măști sau balsamuri fără clătire. Acestea ajută la formarea unei bariere protectoare și păstrează hidratarea obținută.
  • Optează pentru produse cu filtru UV atunci când petreci timp afară la soare, chiar și toamna sau la început de primăvară. Efectul radiațiilor solare se simte pe tot parcursul anului.
  • Aplică spray-uri anti-frizz sau uleiuri ușoare pe vârfuri pentru a evita deshidratarea și firele încărcate static.
  • Redu la minimum utilizarea plăcilor de păr, a ondulatoarelor și a uscătoarelor la temperatură ridicată. Dacă le folosești, aplică întotdeauna un spray pentru protecție termică.

Întreținerea părului pe termen lung

Rezultatele de durată apar atunci când adopți obiceiuri sănătoase pe tot parcursul anului, nu doar imediat după vacanță. Iată ce să faci pentru a-ți menține părul sănătos și strălucitor! 

  1. Taie vârfurile despicate la revenirea din concediu și apoi la fiecare 2-3 luni.
  2. Folosește produse blânde, fără sulfați, parabeni sau siliconi grei, adaptate tipului tău de păr.
  3. Alege produse speciale pentru menținerea culorii, dacă ai părul vopsit.
  4. Ai grijă la coafat – piaptănă cu peri moi sau perii din materiale naturale, mai ales dacă părul e ud.
  5. Adaptează rutina la sezon: iarna aplică produse mai nutritive, vara alege formule ușoare cu protecție la soare.
Recomandări
Vacanța la mare, cu soarele arzător și vântul sărat, poate lăsa urme vizibile asupra părului, dar cu o rutină adecvată de îngrijire, îl poți revitaliza rapid. Hidratarea intensă cu măști și uleiuri naturale, tunsorile regulate pentru eliminarea vârfurilor deteriorate și protecția împotriva factorilor externi sunt pași esențiali pentru a-ți reda părului strălucirea și sănătatea. Fie că optezi pentru tratamente profesionale sau remedii acasă, cheia este consecvența și alegerea produselor potrivite tipului tău de păr. Așadar, după ce te-ai bucurat de soare și mare, oferă-i părului atenția meritată pentru a-l pregăti pentru noi aventuri!

Foto: Shutterstock

Cristian Radu, suspendat din funcția de primar din Mangalia după arestarea preventivă. Când poate reveni în funcție
Știri România 15:17
Cristian Radu, suspendat din funcția de primar din Mangalia după arestarea preventivă. Când poate reveni în funcție
Când se reia circulația mașinilor pe Splaiul Independenței, în zona Piața Unirii. Anunțul Primăriei Sector 4, în pline lucrări la Planșeul Unirii
Știri România 15:09
Când se reia circulația mașinilor pe Splaiul Independenței, în zona Piața Unirii. Anunțul Primăriei Sector 4, în pline lucrări la Planșeul Unirii
Diana Enache și Ionuț Vîntu s-au despărțit. Au devenit părinți în urmă cu 2 ani
Stiri Mondene 15:58
Diana Enache și Ionuț Vîntu s-au despărțit. Au devenit părinți în urmă cu 2 ani
Ricky Martin revine în România cu cel mai recent turneu al său. Artistul va urca pe scena de la Romexpo pe 16 decembrie
Stiri Mondene 15:56
Ricky Martin revine în România cu cel mai recent turneu al său. Artistul va urca pe scena de la Romexpo pe 16 decembrie
Nicușor Dan și-a întrerupt concediul de pe litoral ca să vină la Reuniunea Diplomației și la ședința coaliției, spune Sorin Grindeanu
Politică 16:03
Nicușor Dan și-a întrerupt concediul de pe litoral ca să vină la Reuniunea Diplomației și la ședința coaliției, spune Sorin Grindeanu
Deputatul AUR Dan Tanasă nu condamnă atacul unui livrator străin în București: „Nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriţi în propria lor ţară"
Politică 13:07
Deputatul AUR Dan Tanasă nu condamnă atacul unui livrator străin în București: „Nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriţi în propria lor ţară”
