Ediția cu numărul 26 a celebrului spectacol de dans irlandez, Lord of the Dance, este sold out. Spectacolul are loc marti, 21 mai, la Sala Palatului, sub conceptul „Lifetime of Standing Ovations”. Se anunță un show vibrant unic, așa cum de altfel sunt toate spectacolele cu cea mai apreciată trupă de dans din lume. Cei 40 de dansatori sunt pregătiți pentru 2 ore de magie.