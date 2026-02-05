Dyson Beauty lansează Dyson Amino™, un tratament leave-in pentru scalp, cu textură de spumă, conceput pentru a proteja, hidrata și fortifica toate tipurile de scalp și păr. Formula spumantă este dovedită clinic că ajută la reducerea căderii părului cu 63% și scade excesul de sebum cu 62%, oferind calmare imediată și protecție împotriva factorilor de stres din mediu. Cu orz cultivat în fermele Dyson și ingrediente de calitate dermato-cosmetică, reprezintă un progres major în susținerea barierei scalpului și în îngrijirea anti-îmbătrânire. Pentru că părul sănătos începe de la rădăcină.

Bazat pe amestecul Dyson Amino11™ – Formula conține Dyson Amino11™, unde orzul cultivat de Dyson Farming este combinat cu 11 aminoacizi. Orzul este bogat în nutrienți care hrănesc foliculii, îmbunătățesc sănătatea scalpului și susțin creșterea părului. Conține vitamine, minerale precum fier și zinc și antioxidanți care ajută la fortifierea părului, îmbunătățirea strălucirii și reducerea căderii acestuia2.

„Agricultura și frumusețea pot părea domenii diferite, dar ambele au la bază știința. Dyson Farming explorează modul în care calitatea ingredientelor cultivate, testate și rafinate, poate crește performanța produselor de îngrijire. Această formulă este diferită deoarece nu este doar concepută, ci cultivată. Crescând orzul în fermele noastre, am valorificat profilul său de aminoacizi pentru a susține funcția barierei scalpului și hidratarea. Este un ingredient puternic, natural bogat în nutrienți, care oferă baza pentru un păr mai sănătos.”

spune James Dyson, Fondator și Chief Engineer

Problema: sănătatea scalpului înseamnă sănătatea părului – Un scalp sănătos susține creșterea sănătoasă a părului, iar protejarea barierei scalpului este esențială pentru menținerea echilibrului, hidratării și rezistenței. Studiile globale arată că „un scalp sănătos” este unul dintre principalii factori pentru „un păr sănătos”.

Totuși, mâncărimea sau excesul de sebum rămân cele mai frecvente preocupări, indicând adesea o barieră a scalpului compromisă. Unele tratamente tradiționale pot fi grase, grele sau dificil de aplicat, afectând experiența și eficacitatea.

Tratamentul leave-in Dyson Amino™ pentru scalp

Noua formulă Dyson cu spumă instantanee este un tratament leave-in pentru scalp, conceput pentru a hidrata, calma și proteja. Rezultate dovedite clinic. Testat dermatologic. Potrivit pentru toate tipurile de păr și scalp.

Această formulă este creată pentru a menține un mediu optim al scalpului, echilibrând hidratarea și sebumul pentru o barieră mai sănătoasă și mai funcțională. Textura sa ușoară, tip spumă-în-ser, este non-grasă, ușor de aplicat și de controlat cu ajutorul aplicatorului de precizie, iar 94% dintre utilizatori au declarat că părul nu se simte gras sau lipicios după aplicare. Formula este îmbogățită cu amestecul Dyson Amino11™, obținut din orz cultivat la Dyson Farming și 11 aminoacizi care susțin bariera naturală a scalpului, alături de ingrediente dermato-cosmetice puternice precum niacinamida și Ectoin Natural®, pentru protecție și întărire, și cofeină, pentru revitalizare.

Dyson creează un ecosistem complet de formule dedicate fiecărei etape a îngrijirii părului, odată cu lansarea gamei pentru scalp. De la Dyson Chitosan™ pentru styling, care protejează părul și îmbunătățește coafarea, la Dyson Omega™ pentru condiționare, conceput pentru refacerea și menținerea sănătății părului și Dyson Amino™ pentru scalp, care oferă protecție împotriva factorilor dăunători de mediu și susține reziliența pe termen lung. Fiecare formulă este gândită să lucreze în armonie cu celelalte. Produsele Dyson Beauty sunt dezvoltate pentru a funcționa perfect împreună cu tehnologiile Dyson de îngrijire a părului, rezultând o rutină integrată axată pe sănătatea scalpului și a părului.

Dyson Beauty redefinește îngrijirea părului prin tehnologie inovatoare și excelență în inginerie. Combinând știința, inovația și designul, Dyson creează instrumente de styling performante care protejează sănătatea părului, oferind în același timp rezultate superioare.De la celebrul uscător de păr Dyson Supersonic r™, la multi-stylerul Dyson Airwrap Co-anda2x™ și placa de întins părul Dyson Airstrait™, fiecare produs este conceput pentru a rezolva probleme reale, minimizând deteriorarea termică, sporind eficiența stylingului și îmbunătățind experiența de frumusețe.

Înființată în 2012, Dyson Farming este cea mai mare afacere agricolă din Marea Britanie, acoperind 36.000 de acri în Lincolnshire, Oxfordshire, Gloucestershire și Somerset. Compania investește pe termen lung în agricultură sustenabilă și utilizează tehnologia pentru a revoluționa domeniul.

Compania a investit până în prezent 140 milioane £ în tehnologie, echipamente și infrastructură. Produce anual 40.000 tone de grâu și 12.000 tone de cartofi, restaurează garduri vii, creează habitate pentru faună și generează energie sustenabilă pentru 10.000 de locuințe. Cu peste 200 de proprietăți închiriate și un accent puternic pe biodiversitate, Dyson Farming aduce inovație și sustenabilitate în agricultura modernă.

Astăzi, Dyson Farming se numără printre primii cinci producători din Regatul Unit de grâu, orz, oleaginoase, mazăre și cartofi, crescând totodată animale și cultivând căpșuni în afara sezonului într-o seră de 26 de acri alimentată cu energie regenerabilă.

