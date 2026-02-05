Dyson Beauty lansează Dyson Amino™, un tratament leave-in pentru scalp, cu textură de spumă, conceput pentru a proteja, hidrata și fortifica toate tipurile de scalp și păr. Formula spumantă este dovedită clinic că ajută la reducerea căderii părului cu 63% și scade excesul de sebum cu 62%, oferind calmare imediată și protecție împotriva factorilor de stres din mediu. Cu orz cultivat în fermele Dyson și ingrediente de calitate dermato-cosmetică, reprezintă un progres major în susținerea barierei scalpului și în îngrijirea anti-îmbătrânire. Pentru că părul sănătos începe de la rădăcină.

Bazat pe amestecul Dyson Amino11™ – Formula conține Dyson Amino11™, unde orzul cultivat de Dyson Farming este combinat cu 11 aminoacizi. Orzul este bogat în nutrienți care hrănesc foliculii, îmbunătățesc sănătatea scalpului și susțin creșterea părului. Conține vitamine, minerale precum fier și zinc și antioxidanți care ajută la fortifierea părului, îmbunătățirea strălucirii și reducerea căderii acestuia2.

„Agricultura și frumusețea pot părea domenii diferite, dar ambele au la bază știința. Dyson Farming explorează modul în care calitatea ingredientelor cultivate, testate și rafinate, poate crește performanța produselor de îngrijire. Această formulă este diferită deoarece nu este doar concepută, ci cultivată. Crescând orzul în fermele noastre, am valorificat profilul său de aminoacizi pentru a susține funcția barierei scalpului și hidratarea. Este un ingredient puternic, natural bogat în nutrienți, care oferă baza pentru un păr mai sănătos.”
spune James Dyson, Fondator și Chief Engineer

Problema: sănătatea scalpului înseamnă sănătatea părului – Un scalp sănătos susține creșterea sănătoasă a părului, iar protejarea barierei scalpului este esențială pentru menținerea echilibrului, hidratării și rezistenței. Studiile globale arată că „un scalp sănătos” este unul dintre principalii factori pentru „un păr sănătos”.

Totuși, mâncărimea sau excesul de sebum rămân cele mai frecvente preocupări, indicând adesea o barieră a scalpului compromisă. Unele tratamente tradiționale pot fi grase, grele sau dificil de aplicat, afectând experiența și eficacitatea.

Tratamentul leave-in Dyson Amino™ pentru scalp

Noua formulă Dyson cu spumă instantanee este un tratament leave-in pentru scalp, conceput pentru a hidrata, calma și proteja. Rezultate dovedite clinic. Testat dermatologic. Potrivit pentru toate tipurile de păr și scalp.

Această formulă este creată pentru a menține un mediu optim al scalpului, echilibrând hidratarea și sebumul pentru o barieră mai sănătoasă și mai funcțională. Textura sa ușoară, tip spumă-în-ser, este non-grasă, ușor de aplicat și de controlat cu ajutorul aplicatorului de precizie, iar 94% dintre utilizatori au declarat că părul nu se simte gras sau lipicios după aplicare. Formula este îmbogățită cu amestecul Dyson Amino11™, obținut din orz cultivat la Dyson Farming și 11 aminoacizi care susțin bariera naturală a scalpului, alături de ingrediente dermato-cosmetice puternice precum niacinamida și Ectoin Natural®, pentru protecție și întărire, și cofeină, pentru revitalizare.

Dyson creează un ecosistem complet de formule dedicate fiecărei etape a îngrijirii părului, odată cu lansarea gamei pentru scalp. De la Dyson Chitosan™ pentru styling, care protejează părul și îmbunătățește coafarea, la Dyson Omega™  pentru condiționare, conceput pentru refacerea și menținerea sănătății părului și Dyson Amino™ pentru scalp, care oferă protecție împotriva factorilor dăunători de mediu și susține reziliența pe termen lung. Fiecare formulă este gândită să lucreze în armonie cu celelalte. Produsele Dyson Beauty sunt dezvoltate pentru a funcționa perfect împreună cu tehnologiile Dyson de îngrijire a părului, rezultând o rutină integrată axată pe sănătatea scalpului și a părului.

Dyson Beauty redefinește îngrijirea părului prin tehnologie inovatoare și excelență în inginerie. Combinând știința, inovația și designul, Dyson creează instrumente de styling performante care protejează sănătatea părului, oferind în același timp rezultate superioare.De la celebrul uscător de păr Dyson Supersonic r™, la multi-stylerul Dyson Airwrap Co-anda2x™ și placa de întins părul Dyson Airstrait™, fiecare produs este conceput pentru a rezolva probleme reale, minimizând deteriorarea termică, sporind eficiența stylingului și îmbunătățind experiența de frumusețe.

Înființată în 2012, Dyson Farming este cea mai mare afacere agricolă din Marea Britanie, acoperind 36.000 de acri în Lincolnshire, Oxfordshire, Gloucestershire și Somerset. Compania investește pe termen lung în agricultură sustenabilă și utilizează tehnologia pentru a revoluționa domeniul.

Compania a investit până în prezent 140 milioane £ în tehnologie, echipamente și infrastructură. Produce anual 40.000 tone de grâu și 12.000 tone de cartofi, restaurează garduri vii, creează habitate pentru faună și generează energie sustenabilă pentru 10.000 de locuințe. Cu peste 200 de proprietăți închiriate și un accent puternic pe biodiversitate, Dyson Farming aduce inovație și sustenabilitate în agricultura modernă.

Astăzi, Dyson Farming se numără printre primii cinci producători din Regatul Unit de grâu, orz, oleaginoase, mazăre și cartofi, crescând totodată animale și cultivând căpșuni în afara sezonului într-o seră de 26 de acri alimentată cu energie regenerabilă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Mașina unui român a trecut de zeci de ori prin stațiile de taxare de pe autostradă, în Italia, și șoferul nu a plătit niciodată. Cum a scăpat complet de plata a 14.000 de euro
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Unica.ro
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
GSP.RO
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Ultima oră! Undă de șoc în presa românească! A murit unul dintre cei mai respectați jurnaliști, un vizionar, o voce cu autoritate, un om cu minte genială: “Un mentor”
Avantaje.ro
Ultima oră! Undă de șoc în presa românească! A murit unul dintre cei mai respectați jurnaliști, un vizionar, o voce cu autoritate, un om cu minte genială: “Un mentor”
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Șofer român de TIR trimis la închisoare pentru 5 milioane de euro. A devenit nervos la control, polițiștii au chemat câinii
Știri România 11:40
Șofer român de TIR trimis la închisoare pentru 5 milioane de euro. A devenit nervos la control, polițiștii au chemat câinii
Centura Clujului de 1.000.000.000 de euro în atenția DNA și a Parchetului European: actele licitației au fost falsificate grosolan
Știri România 11:34
Centura Clujului de 1.000.000.000 de euro în atenția DNA și a Parchetului European: actele licitației au fost falsificate grosolan
Parteneri
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefonul
Adevarul.ro
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefonul
Daniel Pancu a anunţat noul transfer de la CFR Cluj! Jucătorul dorit de FCSB semnează în Gruia: “E la Cluj! Face vizita medicală”. Exclusiv
Fanatik.ro
Daniel Pancu a anunţat noul transfer de la CFR Cluj! Jucătorul dorit de FCSB semnează în Gruia: “E la Cluj! Face vizita medicală”. Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
Elle.ro
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Momentul în care Andreea Bălan a fost împinsă în piscină de Elena Cârstea, în direct, la TV. Artista nu a uitat incidentul stânjenitor
Stiri Mondene 11:40
Momentul în care Andreea Bălan a fost împinsă în piscină de Elena Cârstea, în direct, la TV. Artista nu a uitat incidentul stânjenitor
După Denise Rifai, încă o vedetă ar fi semnat cu Antena 1. Pleacă după 13 ani de la postul TV la care lucra
Stiri Mondene 11:21
După Denise Rifai, încă o vedetă ar fi semnat cu Antena 1. Pleacă după 13 ani de la postul TV la care lucra
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Satul de la malul mării, abandonat peste noapte de localnici. O singură femeie a ales să rămână
ObservatorNews.ro
Satul de la malul mării, abandonat peste noapte de localnici. O singură femeie a ales să rămână
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Parteneri
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
GSP.ro
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
GSP.ro
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
Parteneri
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax.ro
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Redactia.ro
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
„Drum lin către stele, frățiorul meu!” Mesajul plin de durere postat de fratele lui Edi, tânărul de 16 ani care și-a pierdut viața în urma accidentului din Suceava
KanalD.ro
„Drum lin către stele, frățiorul meu!” Mesajul plin de durere postat de fratele lui Edi, tânărul de 16 ani care și-a pierdut viața în urma accidentului din Suceava

Politic

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de percheziţii: DNA a descins în 11 locații. Edilul, cercetat că a construit un drum din bani publici, pentru fratele său
Politică 09:24
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de percheziţii: DNA a descins în 11 locații. Edilul, cercetat că a construit un drum din bani publici, pentru fratele său
Premierul Bolojan anunță o serie de măsuri fiscale dure: cresc impozitele pe proprietate și se liberalizează piața gazelor din 2027 / Care sunt măsurile de relansare economică anunțate
Politică 04 feb.
Premierul Bolojan anunță o serie de măsuri fiscale dure: cresc impozitele pe proprietate și se liberalizează piața gazelor din 2027 / Care sunt măsurile de relansare economică anunțate
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Ultimele vești despre starea de sănătate a selecționerul României: „Mircea Lucescu e ca un leu în cușcă! Antibioticele și-au făcut efectul, abia așteaptă să iasă din spital”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ultimele vești despre starea de sănătate a selecționerul României: „Mircea Lucescu e ca un leu în cușcă! Antibioticele și-au făcut efectul, abia așteaptă să iasă din spital”. Exclusiv
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om