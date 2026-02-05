Cele mai valoroase medalii olimpice din istorie

Peste 700 de medalii de aur, argint și bronz vor fi acordate celor mai buni sportivi din lume care participă la diverse competiții ale Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, de la schi și hochei pe gheață, până la patinaj artistic și curling. Valoarea financiară a acestor distincții este acum mai mare decât oricând.

Potrivit datelor FactSet, prețurile aurului și argintului au crescut considerabil din iulie 2024, când au avut loc Jocurile Olimpice de la Paris, cu 107% și, respectiv, 200%.

Aceste creșteri spectaculoase înseamnă că, doar pe baza prețului metalelor, medaliile de aur valorează acum aproximativ 2.300 de dolari, mai mult decât dublul valorii lor de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, notează un articol al publicației americane CNN.

Medaliile de argint, care reprezintă premiul pentru locul al doilea, au o valoare de aproape 1.400 de dolari, de trei ori mai mare decât în urmă cu doi ani. Creșterea valorii argintului este influențată de cererea mare din partea investitorilor privați. De asemenea, prețul aurului a urcat semnificativ, în condițiile în care băncile centrale au crescut rezervele de aur, iar investitorii au ales acest activ considerat un refugiu sigur în fața turbulențelor politice globale.

Medaliile de aur sunt făcute din argint

Medaliile sunt realizate din metale reciclate de Monetăria și Institutul Poligrafic de Stat din Italia. Cu toate acestea, nu tot ce strălucește este aur. Dintr-o medalie de aur, doar șase grame din greutatea totală de 506 grame reprezintă aur pur, restul fiind argint. Medaliile de bronz, fabricate din cupru, cântăresc 420 de grame și valorează doar aproximativ cinci dolari bucata, conform datelor organizatorilor evenimentului.

Conform casei de licitații Baldwins din Londra, ultimele medalii olimpice realizate din aur pur au fost acordate la Jocurile Olimpice din 1912, care au avut loc la Stockholm, Suedia. La acea vreme, o astfel de medalie cântărea 26 de grame și avea o valoare de mai puțin de 20 de dolari, în funcție de prețul aurului de atunci. Ajustată pentru inflația consumatorilor din SUA, valoarea acesteia ar fi echivalentă cu aproximativ 530 de dolari în prezent.

Ce valoare au medaliile olimpice din trecut

Pe lângă valoarea materială, medaliile olimpice au și o semnificație istorică și sentimentală. Dominic Chorney, expert în monede antice la Baldwins, a declarat pentru CNN că, în calitate de obiecte de colecție, medaliile olimpice pot fi vândute la prețuri mult mai mari decât valoarea lor monetară. În 2015, Baldwins a vândut o medalie de aur de la Jocurile Olimpice din Stockholm din 1912 pentru 19.000 de lire sterline (26.000 de dolari). În anul următor, casa de licitații a vândut o medalie de bronz pentru participanți de la Jocurile Olimpice din Anvers, 1920, pentru 640 de lire sterline (875 de dolari). Aceasta din urmă „nu avea nicio valoare intrinsecă, dar era râvnită doar pentru că era asociată cu cel mai cunoscut eveniment sportiv din lume”, a explicat Chorney.

Totuși, majoritatea medaliilor olimpice nu ajung niciodată la vânzare. „Relativ puțini olimpici își vând medaliile, deoarece le prețuiesc foarte mult”, a mai spus expertul.

Medaliile ar putea fi și mai scumpe la Jocurile Olimpice din 2028

Prețurile aurului și argintului, influențate de incertitudinile geopolitice și de creșterea datoriilor guvernamentale, ar putea duce la o creștere și mai mare a valorii financiare a medaliilor olimpice.

„Îmi imaginez că medaliile de aur și argint pentru următoarele Jocuri Olimpice de vară (din 2028) vor fi și mai scumpe decât sunt acum pentru Jocurile Olimpice de iarnă”, a declarat Ole Hansen, șeful strategiei pentru mărfuri la Saxo Bank.