Raportul SUA nu aduce dovezi și vine cu o minciună

Jurnalistul subliniază faptul că în raportul preliminar al Comisiei juridice a Congresului SUA nu este vorba despre Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024. Totodată, el susține că documentul nu este susținut de dovezi concrete.

„Trebuie să fii bătut în cap sau/și aurici, ca să crezi că acelei comisii MAGA din Congresul SUA i-ar păsa cât negru sub unghie de Georgescu-Dumnezeilă și alegerile fraudate din România. Marele «Raport» este nimic altceva decât o înșiruire de cuvinte goale, ce nici măcar din coadă nu sună, susținute de NICIO DOVADĂ, nothing, nada, canci”, a afirmat Cristian Tudor Popescu, într-o postare pe Facebook.

În schimb, gazetarul afirmă că raportul vine și cu o „minciună sfruntată”. „TikTok le-ar fi spus lor că n-a fost nicio distorsiune în rețea în noiembrie-decembrie 2024 în România. Or, TikTok a comunicat public că în acea perioadă a șters 99 de conturi controlate din Rusia, care îl promovau pe Georgescu. Precum și că a mai desființat nu mai puțin de 27.000 de conturi care făceau propagandă pentru Georgescu și AUR”, a adăugat el.

„Adevăratul scop” al raportului

CTP spune că scopul raportului comisiei MAGA din Congresul SUA este „să asigure inundarea la liber” a rețelelor sociale cu fake news, violență sau ură.

„Pe această «bază», Comisia lui Trump decretează că UE a intervenit în anularea alegerilor din România. Acuză «cenzurarea internetului» și «o lovitură dată libertății de exprimare», ceea ce trădează adevăratul scop al «Raportului»: să asigure inundarea la liber a rețelelor-monstru TikTok, Meta, Youtube, X cu fake news, deep fake, imagini false fabricate cu IA, tot mai performante, violență, ură, sexism, rasism, antisemitism, pornografie”, a mai spus acesta.

Gazetarul afirmă că, astfel, se creează un „gunoi radioactiv”: „Tot acest gunoi radioactiv aduce accesări cu milioanele și mormane de dolari. Exact ce Comisia Europeană nu acceptă, impunând reguli de protecție pe rețelele sociale și amenzi usturătoare pentru cei ce le nesocotesc. Vă dați seama unde au ajuns lăcomia și trufia mogulilor americani, de vreme ce Elon Musk acuză Franța de încălcarea democrației pentru că interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețele! Care democrație, când sub 18 ani nu există drept de vot și minorii sunt reprezentați de părinți sau tutori?! Dar ce să ceri de la un ins care salută mulțimea cu brațul drept întins…”.

Interferențele rusești în alegerile din România

CTP remarcă contraziceri între raportul Comisiei juridice a Congresului SUA și alți politicieni americani care au condamnat interferenţa Rusiei în alegerile prezidenţiale din România.

„Mai mult, Comisia MAGA zice că știe ea că nu există interferențe rusești în alegerile din România! Asta când 4 senatori, republicani și democrați, au avertizat încă din decembrie 2024 asupra ingerințelor Rusiei prin intermediul «rețelei chinezești», iar acum câteva luni un alt grup bipartizan de congresmani americani a fost aici și a confirmat manipularea prin TikTok de către Rusia – recunoscută de TikTok”, a subliniat el.