La scurt timp după ce Delia Salchievici a părăsit show-ul de la PRO TV, în echipa ei au apărut unele discuții care au avut-o în centrul atenției, însă nu în cel mai plăcut mod. Mai exact, ea a fost acuzată de furt de către Ian (Anghel Bogdan Georgian).

„Știi ce mi-a spus Delia? Că ați mâncat două porții că mie nu ați vrut să-mi lăsați. Așa mi-a spus”, a afirmat Ian în fața lui Sergiu Califar. Iar acesta din urmă i-a răspuns: „Știam că e mincinoasă și așa, dar chiar nu înțeleg de ce bagă râca asta în fiecare”.

„Așa e ea, mă! Asta e mania ei. Mi-am dat seama că cred că mi-a furat din lucruri. Așa furăcioasă să fie Delia? E dobitoacă, e nebună! Oricum are probleme. Eu mi-am dat seama de ea. Ea vrea un băiat pe care să-l manipuleze. Are nevoie de un băiețaș care să pară prostuț”, a adăugat Ian (Anghel Bogdan Georgian).

După ce s-a întors în România, Delia Salchievici a vorbit cu Libertatea despre experiența din Thailanda, dezvăluind că ea a crezut că va primi mâncare pe ascuns și că va putea locui la hotel.

„A fost un challenge adevărat. Chiar a fost o aventură! Se potrivește numele emisiunii. La «Desafio: Aventura» nu m-am mai simțit eu! Mi se pare că experiența asta m-a făcut să devin complet altă persoană. Nici nu mai îmi amintesc cine eram înainte de emisiune, să fiu sinceră. Acum abia descopăr cine sunt! Mi se pare că am dat jos așa o carapace și descopăr o persoană nouă după experiența asta.

M-am schimbat tocmai pentru că am stat între atâția oameni necunoscuți. Eu, în general, sunt o persoană mai solitară, deci nu prea mă pun în situații de genul ăsta. Iar acum, fiind obligată să coexist cu alți oameni, au apărut categoric niște schimbări la mine, pentru că mi-am ieșit complet din zona de confort. Mă așteptam ca problema mea principală să fie oamenii și exact asta s-a și întâmplat”, a spus Delia Salchievici în exclusivitate pentru Libertatea.

Jurnaliștii de la Cancan au reușit să afle și câți bani a primit concurenta din echipa Norocoșii pentru a participa în emisiunea de la PRO TV: 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Thailanda.

Astfel, Delia Salchievici s-ar fi întors de la „Desafio: Aventura” mai bogată cu 10.000 de euro, pentru că ea a rezistat în show timp de cinci săptămâni.