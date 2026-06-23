Brandurile caută tot mai mult credibilitate, nu popularitate. Iar noii lideri de opinie vin din motorsport, teatru, film și profesii reale

Ani la rând, rețeta pentru a deveni influencer a fost: dacă aveai suficienți urmăritori, aveai și influență. Brandurile alergau după views, agențiile făceau topuri, iar creatorii de conținut deveneau, aproape peste noapte, una dintre cele mai importante resurse de marketing.

Doar că piața începe să dea semne de oboseală.

Potrivit unei analize realizate de Fame Cartel, agenție specializată în culture marketing, influencer marketingul traversează un fenomen firesc pentru orice industrie care a crescut foarte repede: inflația.

Pe scurt, au apărut atât de mulți influenceri încât influența în sine a început să valoreze mai puțin.

Consumatorii sunt expuși zilnic la zeci de recomandări, coduri de reducere și colaborări plătite. În acest peisaj aglomerat, oamenii par să fie tot mai atenți la creatorii care au construit ceva înainte să construiască o comunitate online.

Influencerul cu job este noul influencer

Dacă în urmă cu câțiva ani brandurile căutau în primul rând audiențe mari, astăzi caută ceva mai greu de obținut: credibilitate.

Vedem tot mai multe campanii în care apar actori, sportivi, antreprenori, arhitecți, medici sau specialiști din diverse domenii. Nu pentru că au cele mai mari comunități, ci pentru că au un lucru pe care algoritmii nu îl pot fabrica: expertiză.

Publicul are mai multă răbdare cu oamenii care chiar știu despre ce vorbesc și din ce în ce mai puțină cu cei care vorbesc despre orice.

Comedia rămâne ultimul teritoriu stabil al influenței

Există însă și o excepție.

În timp ce zona de lifestyle devine din ce în ce mai fragmentată, creatorii de comedie continuă să performeze constant.

Motivul este simplu. Dacă expertiza poate fi contestată, iar autenticitatea poate fi pusă sub semnul întrebării, umorul este foarte greu de falsificat. Ori faci oamenii să râdă, ori nu.

În plus, într-o perioadă dominată de știri negative, incertitudine economică și suprasaturare informațională, divertismentul a devenit o formă de refugiu.

De aceea, creatorii de comedie continuă să livreze audiențe mari și rezultate solide pentru branduri, indiferent de schimbările prin care trece piața.

Motorsportul produce o nouă generație de ambasadori

Una dintre cele mai interesante surprize observate de Fame Cartel vine din zona motorsportului.

Formula 1 a devenit un fenomen cultural care atrage comunități tot mai mari, inclusiv în România.

În jurul acestui univers au început să apară creatori noi: piloți de raliu, comentatori, analiști și pasionați care reușesc să transforme un domeniu de nișă într-unul accesibil și interesant pentru publicul larg.

Pentru branduri, acești creatori au un avantaj important: sunt percepuți ca autentici și construiesc comunități foarte implicate.

Viitorii ambasadori de brand nu vor veni neapărat din feed-uri perfect curate, ci din paddock, din locker room, din săli de repetiții și din locurile în care performanța precede popularitatea.

Teatrul și filmul câștigă teren

O tendință similară se observă și în zona culturală.

Actorii, regizorii și creatorii din teatru și film încep să construiască audiențe relevante în jurul unor conversații care depășesc logica obișnuită a social media.

Într-un internet dominat de conținut rapid și repetitiv, cultura devine un diferențiator.

Pentru multe branduri, aceste comunități sunt atractive nu doar prin dimensiune, ci și prin profilul lor: urban, educat și cu un interes ridicat pentru subiecte care țin de identitate, valori și stil de viață.

Viitorul influenței

Concluzia Fame Cartel:

Nu asistăm la moartea influencer marketingului. Asistăm la maturizarea lui.

Popularitatea singură nu mai este suficientă. Numărul de urmăritori nu mai garantează automat atenție, iar atenția nu mai garantează încredere.

În următorii ani, influența va aparține tot mai mult oamenilor care aduc în online ceva ce există deja în lumea reală: performanță, expertiză, cultură sau divertisment.

Industria care a creat zeci de influenceri începe să își consume propriii eroi.

Iar cei care vor câștiga următorul deceniu nu vor fi neapărat cei mai vizibili.

Vor fi cei mai credibili.

Foto: Fame Cartel

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe cine suspecta Viorica Dăncilă că îi strecura intenționat greșeli în discursuri! Toți au amuțit când au auzit despre cine e vorba, e un nume pe care îl auzim zilnic, zilnic, zilnic! Ce i-a spus unui jurnalist: „Era pur şi simplu terorizată ”
Viva.ro
Pe cine suspecta Viorica Dăncilă că îi strecura intenționat greșeli în discursuri! Toți au amuțit când au auzit despre cine e vorba, e un nume pe care îl auzim zilnic, zilnic, zilnic! Ce i-a spus unui jurnalist: „Era pur şi simplu terorizată ”
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
„De ce nu are Argentina jucători negri la Cupa Mondială?” » O analiză provocatoare Washington Post
GSP.RO
„De ce nu are Argentina jucători negri la Cupa Mondială?” » O analiză provocatoare Washington Post
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.RO
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Libertateapentrufemei.ro
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Lili Sandu a făcut furori în costum de baie, la 47 de ani. Un comentariu a atras atenția tuturor: „Cam cu câtă muncă se obține un corp așa?” Vezi imaginile care au stârnit valul de reacții
Tvmania.ro
Lili Sandu a făcut furori în costum de baie, la 47 de ani. Un comentariu a atras atenția tuturor: „Cam cu câtă muncă se obține un corp așa?” Vezi imaginile care au stârnit valul de reacții

Știri România

SURSE Lista neagră din PNL. Aleșii care urmează să fie dați afară din partid
Analiză
Politică 17:20
SURSE Lista neagră din PNL. Aleșii care urmează să fie dați afară din partid
Dominic Fritz, după consultările cu Nicușor Dan: „USR nu va susține un guvern din care face parte PSD”
Politică 15:26
Dominic Fritz, după consultările cu Nicușor Dan: „USR nu va susține un guvern din care face parte PSD”
Parteneri
Calculul cinic din UE: De ce Ucraina și Moldova vor adera mai greu decât România
Adevarul.ro
Calculul cinic din UE: De ce Ucraina și Moldova vor adera mai greu decât România
CFR Cluj și-a pierdut titularul! A semnat pe doi ani în Polonia. Exclusiv
Fanatik.ro
CFR Cluj și-a pierdut titularul! A semnat pe doi ani în Polonia. Exclusiv
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Cu cine nu mai vorbește Dumbo după „Desafio: Aventura”: „Mie nu mi-a plăcut. Înjur și acum”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:48
Cu cine nu mai vorbește Dumbo după „Desafio: Aventura”: „Mie nu mi-a plăcut. Înjur și acum”
Regulile lui Jorge la 44 de ani. Ce face artistul ca să nu aibă burtă: „De ziua mea pun «proba»”
Stiri Mondene 16:36
Regulile lui Jorge la 44 de ani. Ce face artistul ca să nu aibă burtă: „De ziua mea pun «proba»”
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Tânăr în şort vs. 5 poliţişti din Bucureşti. Un agent cade pe spate, unul îşi pierde pistolul. VIDEO
ObservatorNews.ro
Tânăr în şort vs. 5 poliţişti din Bucureşti. Un agent cade pe spate, unul îşi pierde pistolul. VIDEO
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Parteneri
„De ce nu are Argentina jucători negri la Cupa Mondială?” » O analiză provocatoare Washington Post
GSP.ro
„De ce nu are Argentina jucători negri la Cupa Mondială?” » O analiză provocatoare Washington Post
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
PROBLEMA care îngrijorează economia mondială. Chinezii nu mai fac cumpărături
Mediafax.ro
PROBLEMA care îngrijorează economia mondială. Chinezii nu mai fac cumpărături
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Redactia.ro
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion
KanalD.ro
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion

Politic

Nicușor Dan, consultări cu partidele pentru noul premier. Variantele UDMR pentru guvern. Cine îl vrea pe Ponta premier?
LiveText
Politică 17:30
Nicușor Dan, consultări cu partidele pentru noul premier. Variantele UDMR pentru guvern. Cine îl vrea pe Ponta premier?
SURSE Lista neagră din PNL. Aleșii care urmează să fie dați afară din partid
Analiză
Politică 17:20
SURSE Lista neagră din PNL. Aleșii care urmează să fie dați afară din partid
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Lovitură pentru Gigi Becali! Golgheterul dorit la FCSB, negocieri avansate cu altă echipă
Fanatik.ro
Lovitură pentru Gigi Becali! Golgheterul dorit la FCSB, negocieri avansate cu altă echipă
Orașul care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi
Spotmedia.ro
Orașul care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi