Brandurile caută tot mai mult credibilitate, nu popularitate. Iar noii lideri de opinie vin din motorsport, teatru, film și profesii reale

Ani la rând, rețeta pentru a deveni influencer a fost: dacă aveai suficienți urmăritori, aveai și influență. Brandurile alergau după views, agențiile făceau topuri, iar creatorii de conținut deveneau, aproape peste noapte, una dintre cele mai importante resurse de marketing.

Doar că piața începe să dea semne de oboseală.

Potrivit unei analize realizate de Fame Cartel, agenție specializată în culture marketing, influencer marketingul traversează un fenomen firesc pentru orice industrie care a crescut foarte repede: inflația.

Pe scurt, au apărut atât de mulți influenceri încât influența în sine a început să valoreze mai puțin.

Consumatorii sunt expuși zilnic la zeci de recomandări, coduri de reducere și colaborări plătite. În acest peisaj aglomerat, oamenii par să fie tot mai atenți la creatorii care au construit ceva înainte să construiască o comunitate online.

Influencerul cu job este noul influencer

Dacă în urmă cu câțiva ani brandurile căutau în primul rând audiențe mari, astăzi caută ceva mai greu de obținut: credibilitate.

Vedem tot mai multe campanii în care apar actori, sportivi, antreprenori, arhitecți, medici sau specialiști din diverse domenii. Nu pentru că au cele mai mari comunități, ci pentru că au un lucru pe care algoritmii nu îl pot fabrica: expertiză.

Publicul are mai multă răbdare cu oamenii care chiar știu despre ce vorbesc și din ce în ce mai puțină cu cei care vorbesc despre orice.

Comedia rămâne ultimul teritoriu stabil al influenței

Există însă și o excepție.

În timp ce zona de lifestyle devine din ce în ce mai fragmentată, creatorii de comedie continuă să performeze constant.

Motivul este simplu. Dacă expertiza poate fi contestată, iar autenticitatea poate fi pusă sub semnul întrebării, umorul este foarte greu de falsificat. Ori faci oamenii să râdă, ori nu.

În plus, într-o perioadă dominată de știri negative, incertitudine economică și suprasaturare informațională, divertismentul a devenit o formă de refugiu.

De aceea, creatorii de comedie continuă să livreze audiențe mari și rezultate solide pentru branduri, indiferent de schimbările prin care trece piața.

Motorsportul produce o nouă generație de ambasadori

Una dintre cele mai interesante surprize observate de Fame Cartel vine din zona motorsportului.

Formula 1 a devenit un fenomen cultural care atrage comunități tot mai mari, inclusiv în România.

În jurul acestui univers au început să apară creatori noi: piloți de raliu, comentatori, analiști și pasionați care reușesc să transforme un domeniu de nișă într-unul accesibil și interesant pentru publicul larg.

Pentru branduri, acești creatori au un avantaj important: sunt percepuți ca autentici și construiesc comunități foarte implicate.

Viitorii ambasadori de brand nu vor veni neapărat din feed-uri perfect curate, ci din paddock, din locker room, din săli de repetiții și din locurile în care performanța precede popularitatea.

Teatrul și filmul câștigă teren

O tendință similară se observă și în zona culturală.

Actorii, regizorii și creatorii din teatru și film încep să construiască audiențe relevante în jurul unor conversații care depășesc logica obișnuită a social media.

Într-un internet dominat de conținut rapid și repetitiv, cultura devine un diferențiator.

Pentru multe branduri, aceste comunități sunt atractive nu doar prin dimensiune, ci și prin profilul lor: urban, educat și cu un interes ridicat pentru subiecte care țin de identitate, valori și stil de viață.

Viitorul influenței

Concluzia Fame Cartel:

Nu asistăm la moartea influencer marketingului. Asistăm la maturizarea lui.

Popularitatea singură nu mai este suficientă. Numărul de urmăritori nu mai garantează automat atenție, iar atenția nu mai garantează încredere.

În următorii ani, influența va aparține tot mai mult oamenilor care aduc în online ceva ce există deja în lumea reală: performanță, expertiză, cultură sau divertisment.

Industria care a creat zeci de influenceri începe să își consume propriii eroi.

Iar cei care vor câștiga următorul deceniu nu vor fi neapărat cei mai vizibili.

Vor fi cei mai credibili.

Foto: Fame Cartel

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